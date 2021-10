Vor kurzem startete auf Sat.1 die neue TV-Serie “Die Herzblut-Aufgabe”, bei welcher mal wieder einige Promis zum Wohle der Quote für den Sender in die Pflege dürfen, natürlich nicht ohne vorherigen “Crashkurs” von immerhin zwei Tagen mit einer Abschlussprüfung. Ein Schlag ins Gesicht aller Pflegekräfte die unendlich viel Zeit mit Aus- und Fortbildung verschwendet haben. Ein Gastkommentar von Stefan Heyde.

Ste­fan Heyde hat die Akti­on „Pfle­ge­kräf­te in Not“ gegrün­det. Von Pro­mis als Pfle­ge­kraft-Simu­lan­ten hält er wenig. Foto: Ste­fan Tensing

Sage und schrei­be zwei Tage wur­den die TV-Pro­mis auf ihr „Pfle­ge-Prak­ti­kum“ vor­be­rei­tet. Was dann folgt, kann einen als Pfle­ge­kraft ein­fach nur fas­sungs­los, kopf­schüt­telnd und wütend zurück­las­sen. Es wird wie­der ein­mal das gro­ße Kla­vier gespielt: Gefüh­le, Emo­tio­nen und Auf­ga­ben. Fast wie bei den Pro­mis im Dschun­gel­camp, nur eben im Kran­ken­haus – “Ich bin eine Pfle­ge­kraft, holt mich hier raus!”

Promis als Gefahrenquelle

Ein Pro­mi mit zwei­tä­gi­ger Aus­bil­dung zieht einen Drai­na­ge­schlauch. In die­sem Moment stock­te mir der Atem! In der Aus­bil­dung durf­te ich sowas erst in der Mit­te des zwei­ten Jah­res und dabei hat­te ich mei­nen Men­tor mit stren­gem Blick hin­ter mir. Vor­ab muss­te ich etli­che Male alles dazu auf­zäh­len und wie­der­ho­len, ich muss­te Grund­la­gen erler­nen und mich vor­be­rei­ten. Kurz dar­auf fei­ert es der Sen­der bereits mit einem eige­nen Tweet bei Twitter.

In einer ande­ren Situa­ti­on sticht sich ein ande­rer Pro­mi an einer Nadel. Immer­hin noch ste­ril – welch ein Glück für alle Betei­lig­ten. Aber was wäre gewe­sen, wenn eben die­ser Pro­mi vor­her einen Pati­ent damit gesto­chen hät­te? Ein unglaub­li­ches Gefah­ren­po­ten­ti­al für alle Betei­lig­ten. So viel kann in sol­chen Momen­ten so schnell schief gehen.

Und wie­der ein­mal spielt man damit die berühm­te “Pflegen-kann-jeder“-Karte aus. Man soll­te mei­nen, Poli­tik und Gesell­schaft schaf­fen es, die­sen rie­sen­gro­ßen Feh­ler end­lich ein­mal zu ver­mei­den und die Pro­fes­sio­na­li­tät die­ser Berufs­grup­pe anzuerkennen.

Promis die nicht helfen, sondern stören

Ich muss mir vor­stel­len, wie es wohl gera­de ist für alle Betei­lig­ten. Auf der einen Sei­te die Pfle­ge­kräf­te, in Unter­be­set­zung und nor­ma­lem All­tag mit einem zusätz­li­chen “Prak­ti­kan­ten” inklu­si­ve Kame­ra­team am Bein. Und auf der ande­ren Sei­te die Pati­en­ten mit ihren Krank­hei­ten, Nöten und Ängs­ten, die sie wahr­schein­lich vor der Kame­ra ver­ber­gen oder unter­drü­cken. Wel­cher Mensch hat schon in solch einer “Aus­nah­me­si­tua­ti­on Kran­ken­haus” dann auch noch gern die Kame­ra im Gesicht und dazu einen grin­sen­den oder ent­setz­ten Promi?

Als die Sen­dung vor­bei ist, bin ich fas­sungs­los. Ich sit­ze eini­ge Minu­ten da und kann mein pures Ent­set­zen und mei­nen Zorn kaum in Wor­te fas­sen. Wie vie­len Pfle­ge­kräf­ten wird es in die­sem Moment ähn­lich da drau­ßen gehen?

Glück­wunsch an den Sen­der, die­se Sen­dung ist das Allerletzte!

Nach eini­gen Minu­ten kann ich mich wie­der besin­nen und die Wut len­ken. Ich den­ke nach und wer­de trau­rig und nach­denk­lich und kann dann nur eines schrei­ben an alle Pfle­ge­kräf­te da draußen:

„Lie­be Pfle­ge­kräf­te, die Ihr da drau­ßen seit unzäh­li­gen Jah­ren für viel zu wenig Lohn und unter mise­ra­blen Arbeits­be­din­gun­gen arbei­tet und den Beruf “von der Pike auf gelernt habt”. Genau Ihr seid für mich die Men­schen, wel­che den Job täg­lich mit Herz­blut machen – kei­ne Möch­te­gern-Pro­mis für Ein­schalt­quo­te, Auf­merk­sam­keit und Bekanntheit.“

Zur Per­son: Ste­fan Heyde ist lang­jäh­ri­ger Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger. Um Miss­stän­de auf­zu­de­cken hat er die Akti­on Pfle­ge­kräf­te in Not ins Leben gerufen.

Wei­te­re Infos: pflegekraefte-in-not.weebly.com