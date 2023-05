Ein gutes Stuhl­ma­nage­ment ist entschei­dend für einen reibungs­lo­sen Arbeits­all­tag auf Pflege­sta­tio­nen. Hierfür gibt es die verschie­dens­ten Systeme, die aber immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Gerade Dauer­aus­schei­der werden so zum Problem.

Prof. Dr. Großkopf und Sebas­tian Kruschwitz im Gespräch über effek­ti­ves Stuhl­ma­nage­ment.

Stuhl­drai­nage-Systeme, die hier verläss­lich dicht­hal­ten, gibt es kaum. Die Entwick­ler von Advan­ced Medical Balloons verspre­chen eine Lösung, die genau das einhal­ten kann. Im Inter­view mit Prof. Dr. Volker Großkopf berich­tet Sebas­tian Kruschwitz von seinen Praxis­er­fah­run­gen mit dem neuen Stuhl­ma­nage­ment-System hygh-tec und erklärt, was es von den herkömm­li­chen abhebt.

Kruschwitz selbst ist Kranken­pfle­ger, Wundex­perte, Pflege­the­ra­peut und Fachbe­reichs­lei­ter für Wundma­nage­ment in der außer­kli­ni­schen Inten­siv­pflege. Er weiß, wie wichtig ein funktio­nie­ren­des Stuhl­ma­nage­ment ist – gerade bei der Versor­gung chroni­scher Wunden.

Neue Stuhl­ma­nage­ment-Systeme

Herkömm­li­che Draina­gen nutzen meist eine Silikon-Blockung, die im Enddarm aufge­bläht wird und so die Ausschei­dun­gen aufhal­ten soll. Silikon ist aller­dings im Vergleich zur Darmwand recht unfle­xi­bel, wodurch es immer wieder zu Lücken kommt, durch die Exkre­mente am System vorbei­lau­fen.

Advan­ced Medical Balloons setzt auf eine Lösung aus Polyure­than. Das Material ist dünner und elasti­scher als Silikon und kann sich deutlich besser der Darmwand anpas­sen. Zudem blockt der Ballon den Darmaus­gang gleich an zwei Punkten. So wird verhin­dert, dass Exkre­mente paral­au­fen, also nicht vollstän­dig durch das System abgeführt werden.

Ein funktio­nie­ren­des Stuhl­ma­nage­ment entlas­tet das Pflege­per­so­nal, ermög­licht effek­ti­vere Arbeits­zeit­nut­zung und fördert vor allem die Hygiene. Auch für die betrof­fe­nen Patien­tin­nen und Patien­ten entste­hen weniger Belas­tung und Stress.