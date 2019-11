Unter dem Druck des Pflegenotstands leiden viele Pflegefachkräfte. Denn schließlich verlangt der akute Personalmangel und die wachsende Pflegebedürftigkeit den Pflegenden ein hohes Maß an Mehrarbeit ab. Wie kann es also Pflegefachkräften gelingen, zu einer gesunden Work-Life-Balance zurückzukehren?

Anzeige

Die Last durch den zunehmenden Pflegefachkräftemangel und die gleichzeitig wachsende Zahl an pflegebedürftigen Menschen ist nur noch durch Mehrarbeit der aktuell Beschäftigen in der Pflege aufzufangen. Die Folgen liegen auf der Hand: Viele Pflegende fühlen sich ausgebrannt und leiden unter den psychischen und physischen Belastungen. Nicht zuletzt geht ein wachsendes Arbeitspensum auch immer auf Kosten der eigenen Freizeit und des privaten sowie familiären Umfelds.

Spätestens also, wenn dahingehend ein Wink von Freunden und Familie kommt, sollte man darüber nachdenken, ob es Zeit für eine Veränderung ist. Gleich denkt man an einen radikalen Wandel, eine berufliche Umorientierung etwa. Wenn man jedenfalls einer der bislang größten internationalen Studien folgt, der sogenannten NEXT-Studie (nurses early exit study), in der Gründe für den Berufsausstieg von Pflegefachkräften ermittelt wurden, dann denkt immerhin ein Fünftel (18,4 Prozent) der Pflegekräfte in Deutschland regelmäßig über einen Berufsausstieg nach.

Auch interessant Anzeige Human Ressources Zukunfttrends New Work bestimmt immer mehr die Arbeitswelt von heute Wie gelingt es, passende Mitarbeiter zu finden, die sich in das bestehende Team einfügen? Die Zukunft des Recruitings kann sich nicht allein auf die digitalen Mittel zur Mitarbeiterfindung verlassen, der menschliche Faktor bleibt entscheidend. Heute prägen Begriffe wie die „New Work-Bewegung“ oder „agil agierende Projektgruppen“ die Arbeitswelt – doch wie sind diese umsetzbar?

Doch um eine gesunde Work-Life-Balance wiederherzustellen, muss eine Veränderung nicht immer derart drastisch sein. Oftmals reicht es aus, die Umstände neu zu strukturieren. Für eine solche Umstrukturierung hat sich auch der Fachkrankenpfleger Florian entschieden. „Du bist eine tickende Zeitbombe“, sagten ihm einst seine besten Freunde. Als er erkannte, dass der Job die Ursache dafür ist, war für ihn sofort klar: Es muss sich etwas ändern. In dem Videoclip beschreibt er eindrucksvoll, wie er es geschafft hat, zu einer gesunden Work-Life-Balance zurückzukehren, ohne sich von seiner Leidenschaft zum Pflegeberuf abzuwenden.