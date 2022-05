Mit 14 jobbte Doris Röhlich-Spitzer aus Köln erstmals in einer Pflegeeinrichtung. Sie blieb fortan der Altenpflege treu – und leitete mit gerade einmal 22 Jahren ihre erste Station. Es folgten viele weitere Tätigkeiten rund um die Pflege. Nun hat sie ihre Biografie vorgelegt. Das Buch „Traust Du Dir das zu? – Mein Leben in der Altenpflege“ ist ein Plädoyer für den Pflegeberuf und bessere Bedingungen.

Das Buch von Doris Röhlich-Spitzer

„Ich habe schon damals gedacht: Es fühlt sich gut an, wenn ich Ver­ant­wor­tung über­neh­me“, erin­nert sich Doris Röh­lich-Spit­zer an ihre Anfän­ge in der Pfle­ge. Damals, vor vie­len Jahr­zehn­ten, als Schü­le­rin, die sich in den Feri­en als Aus­hilfs­kraft im Senio­ren­haus ein paar D‑Mark hin­zu ver­dien­te. „Und immer, wenn ich Ver­ant­wor­tung über­neh­me, bin ich beson­ders gut.“

Die gelern­te Alten­pfle­ge­rin, stu­dier­te Pfle­ge­ma­na­ge­rin und heu­ti­ge frei­be­ruf­li­che Bera­te­rin und Inte­rims­ma­na­ge­rin für die sta­tio­nä­re Alten­pfle­ge kam für die Lesung ihres Buches zurück an alte Stät­te: Im Fest­saal-Pavil­lon auf dem Cam­pus­ge­län­de der Sozi­al-Betrie­be Köln (SBK) im Stadt­teil Riehl stell­te sie mit der Jour­na­lis­tin Anne Krick ihre Bio­gra­fie „Traust Du Dir das zu? – Mein Leben in der Alten­pfle­ge“ vor.

Ein Leben in der Altenpflege

Auf dem gro­ßen Gelän­de des kom­mu­nal-städ­ti­schen Trä­gers in der Senio­ren- und Behin­der­ten­ar­beit – unweit des Rheins und des Köl­ner Zoos gele­gen, mit rund 1.300 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern sowie 25 Hekt­ar park­ähn­li­cher Flä­che gilt die volks­tüm­lich nach ihrem alten Namen „Rieh­ler Heim­stät­ten“ genann­te Anla­ge als die größ­te Senio­ren-Ein­rich­tung Euro­pas –, war Röh­lich-Spit­zer einst mit ihrer Fami­lie auf­ge­wach­sen, nach­dem sie im Alter von vier Jah­ren mit ihrer Fami­lie aus der DDR geflüch­tet war.

Anne Krick (l.) und Doris Röh­lich-Spit­zer stel­len das Buch im Gespräch vor

Nun trat sie, die heu­te in einem ande­ren Köl­ner Stadt­teil wohnt, am Ort ihrer Kind­heit und Jugend wie­der auf. Natur­ge­mäß war es auch bei den SBK, wo sie ihre ers­ten Pfle­ge-Erfah­run­gen sam­mel­te und schließ­lich die Aus­bil­dung zur Alten­pfle­ge­rin mach­te. In einer SBK-Ein­rich­tung in einem ande­ren Stadt­teil, dem rechts­rhei­ni­schen Köln-Mül­heim, lern­te sie auch die Arbeit mit Men­schen mit Behin­de­rung ken­nen – das Ankom­men dort war zunächst hart für sie. „Was mich am meis­ten getrof­fen hat, war das Los der Men­schen – die bei­spiels­wei­se durch einen Schick­sals­schlag von heu­te auf mor­gen quer­schnitts­ge­lähmt waren. Ich war kon­fron­tiert mit Sehn­süch­ten und Ängsten.“

Ein Heim-Weihnachtsfest im Hochwasser – Viele Einblicke hinter die Kulissen

Im Jah­re 1984 wech­sel­te sie erst­mals auf eine Stel­le außer­halb der SBK – für eine Lei­tungs­po­si­ti­on in einem Senio­ren­haus in der süd­li­chen Köl­ner Innen­stadt. Dort erleb­te sie, wäh­rend des berühm­ten Köl­ner „Weih­nachts-Hoch­was­sers“ 1993 – als der Rhein über die Ufer trat und Tei­le der Köl­ner Alt­stadt sowie wei­te­re Stadt­tei­le über­schwemm­te – ein ganz beson­de­res Fest, das ihr wegen sei­ner Ein­zig­ar­tig­keit in Erin­ne­rung geblie­ben ist. „Wir hat­ten kei­nen Strom, nur Ker­zen. Gera­de des­halb war es mein stim­mungs­volls­tes Weih­nachts­fest über­haupt; ein Weih­nach­ten in Gum­mi­stie­feln und mit Erbsensuppe.

Wir saßen zusam­men mit Ange­hö­ri­gen und Bewoh­nern im gro­ßen Saal und san­gen gemein­sam Weih­nachts­lie­der“, erzählt sie schmun­zelnd. Sie hat­te sich näm­lich als Lei­te­rin – durch­aus nicht ohne Risi­ko – bewusst gegen eine müh­sa­me und für die Bewoh­ner­schaft ein­schnei­den­de Eva­ku­ie­rung des Hei­mes aus­ge­spro­chen, und soll­te am Ende mit ihrer Lage-Ein­schät­zung Recht behal­ten. „Die Leu­te mein­ten, dass sie in ihrem Leben schon viel Schlim­me­res erlebt hät­ten, und froh sei­en, dass wir alle zusam­men das Fest fei­ern können.“

In ihrem Buch bie­tet sie einen aus­führ­li­chen Blick hin­ter die Kulis­sen einer Senio­ren­re­si­denz. Ihr Werk han­delt auch vom Auf­wach­sen zwi­schen Ordens­schwes­tern und Pfle­ge­be­dürf­ti­gen, dem Fin­den des eige­nen Weges jen­seits von Rol­len­kli­schees und von ihrem Her­ein­wach­sen in den anspruchs­vol­len Beruf der Alten­pfle­ge. Ihre Geschich­te gewährt umfas­sen­de Ein­bli­cke in die Pfle­ge­land­schaft, die sie kri­tisch, aber kon­struk­tiv kom­men­tiert – und will bestehen­den und poten­zi­el­len Pfle­ge­kräf­ten Mut machen, ihre Auf­ga­ben täg­lich neu anzu­neh­men, bezie­hungs­wei­se den Schritt in den Beruf zu wagen.

Mit ihren Beschäf­tig­ten erleb­te sie Not­fäl­le wie Feu­er und das erwähn­te Hoch­was­ser, sowie den ers­ten Coro­na-Lock­down im Früh­jahr 2020. Die Bio­gra­phie wird ergänzt durch zahl­rei­che Fotos und aktu­el­le Hin­ter­grund­in­fos zu Aus­bil­dung, Pfle­ge­ver­si­che­rung, Pfle­ge­gra­den, Geset­zen und Rah­men­be­din­gun­gen der Pflege.

Wenn im Seniorenheim ein Nachtcafé eröffnet – „Wertschätzung für die Pflege ist gestiegen“

Schon recht bald lern­te sie, in der Heim­lei­tung neue Wege zu gehen und auch ein­ge­fah­re­ne Struk­tu­ren zu hin­ter­fra­gen. „Nicht jedem Bewoh­ner passt es bei­spiels­wei­se, um 18 Uhr bereits bett­fer­tig zu sein. Der Tag hat 24 Stun­den, und ich ver­such­te, den Tages­rhyth­mus der Bewoh­ner zu respek­tie­ren.“ In Olden­burg schau­te sie sich eine Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Demenz an, die sogar über ein „Nacht­ca­fé“ als Anlauf­stel­le für Bett­flüch­ter und Schlaf­lo­se verfügte.

„Und kur­ze Zeit spä­ter hat­ten wir bei uns unser eige­nes Nacht­ca­fé.“ Über­haupt ist ihr bis heu­te das gesell­schafts- und berufs­po­li­ti­sche Enga­ge­ment sehr wich­tig – das rate sie auch allen ande­ren Pfle­gen­den. „Was mir immer am Her­zen gele­gen hat, ist die Teil­nah­me an Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen zu berufs­po­li­ti­schen The­men. Ich glau­be aber, inzwi­schen sind wir auf einem guten Weg.“

Es sei enorm wich­tig, auf­zu­mu­cken, mit­zu­mi­schen und für bes­se­re Bedin­gun­gen zu strei­ten. „Ich glau­be, dass seit der Coro­na-Pan­de­mie die Wert­schät­zung für die Pfle­ge gestie­gen ist. Wir haben zu lan­ge den Mund nicht auf­ge­macht, aber inzwi­schen haben Bevöl­ke­rung und Poli­tik ver­stan­den, dass ein­fach mehr Hän­de gebraucht wer­den – auch wenn das viel Geld kos­ten wird“, ist sie überzeugt.

Ein Bei­spiel hier­für sei­en die ver­bes­ser­ten Per­so­nal­schlüs­sel und ‑unter­gren­zen, sowie die refor­mier­te gene­ra­lis­ti­sche Aus­bil­dung und die sich lang­sam bes­sern­de Ver­gü­tung. „Ich freue mich sehr über jun­ge Men­schen in der Alten­pfle­ge“, unter­streicht sie. Für die Zukunft hat sie sich vor­ge­nom­men, ihre Lebens- und Berufs­er­fah­rung noch vie­le Jah­re wei­ter­zu­tra­gen, wozu auch ihr gelun­ge­nes Buch bei­trägt. Und was schwebt ihr in hohem Alter vor?

Sie selbst wür­de – sofern es sich ein­rich­ten lässt – im Alter am liebs­ten in einer Woh­nung in der Köl­ner City leben, zusam­men mit Gleich­ge­sinn­ten. Selbst­be­stimmt, jedoch gut betreut. Ein Wech­sel der Stadt kom­me für sie bei alle­dem aber nicht in Fra­ge. „Ich bin Köln ver­bun­den; hier ist mein Lebens­mit­tel­punkt“, ver­kün­det sie vol­ler Überzeugung.

Doris Röh­lich-Spit­zer: „Traust du dir das zu? Mein Leben in der Alten­pfle­ge“, edi­go-Ver­lag, Köln 2021. 256 Sei­ten, ISBN 978–3‑949104–05‑3. Das Buch ist für 20 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich.