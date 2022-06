Pfle­ge­ma­nage­ment-Award 2023: Die Nomi­nie­rungs­pha­se ist eröffnet

Mit dem Pfle­ge­ma­nage­ment-Award, der vom Bun­des­ver­band Pfle­ge­ma­nage­ment ins Leben geru­fen wur­de, sol­len her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen in der pro­fes­sio­nel­len Pfle­ge gewür­digt werden.

Die Aus­zeich­nung wird in zwei Kate­go­rien ver­ge­ben: In der Kate­go­rie „Nachwuchs-Pflegemanager*in des Jah­res“ wer­den jun­ge, auf­stre­ben­de Talen­te aus­ge­zeich­net und in der Kate­go­rie „Pflegemanager*in des Jah­res“ Per­sön­lich­kei­ten mit lang­jäh­ri­ger Berufs­er­fah­rung, die Vor­bild die­nen und sich für die Stär­kung der Pro­fes­si­on und des Nach­wuch­ses einsetzen.

Pflegemanagement-Award 2022 ging an starke Frauen

Bei der ver­gan­ge­nen Preis­ver­lei­hung setz­te sich in der Nach­wuchs-Kate­go­rie Ele­na Wuzel vor ihren Mit­be­wer­bern durch. Dank ihres aus­ge­präg­ten Enga­ge­ments ist das Deut­sche Herz­zen­trum Ber­lin (DHZB) heu­te in der Lage als eines von 60 Kran­ken­häu­ser euro­pa­weit an der Magne­t4­Eur­o­pe-Stu­die teil­zu­neh­men. Schritt für Schritt geht es dabei in Rich­tung Magnet-Zertifizierung.

Pfle­ge­ma­nage­ment-Award 2022: Peter Bech­tel, Chris­ti­ne Vog­ler, Ele­na Wuzel, Julia May­er, Sebas­ti­an Söll­ner (v.l.n.r.). Bild: Bun­des­ver­band Pflegemanagement

In der Kate­go­rie „Pflegemanager*in des Jah­res“ konn­te Chris­ti­ne Vog­ler, Geschäfts­füh­re­rin des Ber­li­ner Bil­dungs­cam­pus für Gesund­heits­be­ru­fe und Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gerats klar von sich überzeugen.„Ihr jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment für die Pfle­gen­den geht weit über die Lei­tung eines Bil­dungs­cam­pus hin­aus. Frau Vog­lers über­ra­gen­de Fähig­keit, Posi­tio­nen rund um die Pfle­ge und das Pfle­ge­ma­nage­ment ein­zu­neh­men und nach­drück­lich in der Poli­tik zu plat­zie­ren, zeich­net sie aus“, heißt es hier­zu in einer Pres­se­mit­tei­lung des Bun­des­ver­ban­des Pflegemanagement.

Vorgesetzte und Kollegen nominieren den Nachwuchs

Ab sofort ist Nomi­nie­rungs­pha­se für den Pfle­ge­ma­nage­ment-Award 2023 eröff­net: Bis zum 30. Sep­tem­ber 2022 kön­nen Vor­ge­setz­te sowie Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ihre „Nach­wuchs-Pfle­ge­ma­na­ge­rin“ oder ihren „Nach­wuchs-Pfle­ge­ma­na­ger“ als Kan­di­da­ten vorschlagen.

Nach einer Vor­auswahl prä­sen­tie­ren sich die 5 bes­ten Kan­di­da­ten per­sön­lich einer Jury. Als Qua­li­fi­ka­ti­ons­kri­te­ri­en zäh­len dabei per­sön­li­ches Enga­ge­ment, Krea­ti­vi­tät sowie eine hohe sozia­le und fach­li­che Kom­pe­tenz. Aber auch Empa­thie und die Fähig­keit zum Kri­sen­ma­nage­ment neh­men bei der Bewer­tung eine wich­ti­ge Rol­le ein.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und ein Nom­ni­nie­rungs-For­mu­lar gibt es hier.

Jury schlägt Kandidaten für den/die Pflegemanager*in des Jahres vor

Die Kan­di­da­ten für die Kate­go­rie „Pflegemanager*in des Jah­res“ wer­den dem­ge­gen­über durch eine acht­köp­fi­ge Exper­ten-Jury vor­ge­schla­gen. Unter allen Nomi­nier­ten wird anschlie­ßend der oder die Preisträger/in gewählt. Gesucht wer­den her­aus­ra­gen­de Pfle­ge­ma­na­ge­rin­nen bzw. Pfle­ge­ma­na­ger mit pfle­ge­ri­scher Gesamt­ver­ant­wor­tung, die durch ein nach­hal­ti­ges und inno­va­ti­ves Han­deln über­zeu­gen und dabei die ganz­heit­li­che Gewinn­ori­en­tie­rung im Blick behal­ten. Sie haben adrü­ber hin­aus Vor­bild­funk­ti­on und set­zen sich für die Stär­kung der Pro­fes­si­on und des Nach­wuch­ses ein.

Pflegemanagement-Award 2023: Wann ist die Verleihung?

Die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger des Pfle­ge­ma­nage­ment-Awards wer­den anläss­lich des Kon­gress Pfle­ge 2023 ver­kün­det, der am 27. und 28. Janu­ar 2023 im Mari­tim pro Arte Hotel in Ber­lin statt­fin­det. Als Haupt­spon­so­ren konn­ten err­neut ZEQ und Fre­se­ni­us Kabi Deutsch­land gewon­nen werden.

„Die­se jähr­li­che Aus­lo­bung ermög­licht uns, Men­schen in die Öffent­lich­keit zu brin­gen, die unter wech­seln­den Rah­men­be­din­gun­gen und neu­en Her­aus­for­de­run­gen uner­müd­li­ches und unver­zicht­ba­res Enga­ge­ment zei­gen. Mit dem Award haben wir die Aner­ken­nung von außer­or­dent­li­chen Leis­tun­gen ein Stück weit insti­tu­tio­na­li­siert“, so Peter Bech­tel, Vor­stands­vor­sit­zen­der des Bun­des­ver­bands Pfle­ge­ma­nage­ment. „Die Erfolgs­ge­schich­ten der letz­ten Jah­re zei­gen, wie wich­tig es ist, den Mache­rin­nen und Machern ein Forum zu bie­ten und so das Pfle­ge­ma­nage­ment wei­ter­zu­ent­wi­ckeln“, so Bech­tel weiter.