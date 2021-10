Kurzzeitschutz Virusübertragung trotz Impfung? Neu entwickeltes Nasenspray könnte Lösung sein

US-amerikanische Forscher haben ein Nasenspray entwickelt, das vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen soll. Allerdings wurde die Wirksamkeit bisher nur in Tierversuchen nachgewiesen. Auch in Deutschland denkt man in diese Richtung. Hier scheint die Universität Tübingen die Nase vorn zu haben.