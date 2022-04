In der lang erwarteten Debatte zur Impfpflicht stimmt der Bundestag gegen die Impfpflicht ab 60. Auch der Antrag der CDU/CSU findet keine Mehrheit. Die Einzelheiten der heissen Debatte im Überblick.

Heis­se Debat­te im Bun­des­tag Bild: Par­la­ments-TV

Die Impf­pflicht ist vom Tisch: Der Bun­des­tag ließ am Don­ners­tag zuerst den Antrag von Ver­tre­tern der Ampel­ko­ali­ti­on auf eine Impf­pflicht ab 60 durch­fal­len. Auch der Antrag der Uni­on auf ein Impf­re­gis­ter fand kei­ne Mehr­heit. Vor der Abstim­mung wur­de noch ein­mal hef­tig debat­tiert. Grund­la­ge der Debat­te waren vier Anträge:

Impf­pflicht ab 60: Men­schen ab 60 müss­ten ab dem 15. Okto­ber nach­wei­sen, dass sie geimpft oder gene­sen sind. Je nach Pan­de­mie-Lage, Erkennt­nis­sen über Virus­va­ri­an­ten und Impf­quo­te könn­te der Bun­des­tag die­se Pflicht aber vor­her auch wie­der aus­set­zen. Er könn­te sie mit Beschluss frü­hes­tens im Sep­tem­ber aber auch auf Per­so­nen ab 18 Jah­ren aus­wei­ten. Der Gesetz­ent­wurf die­ser Grup­pe sieht außer­dem eine Impf­be­ra­tungs­pflicht und den Auf­bau eines Impf­re­gis­ters vor.

Impf­vor­sor­ge­ge­setz: Die­ser Vor­schlag stammt von der CDU/CSU. Er beinhal­tet den Auf­bau eines Impf­re­gis­ters. Je nach Pan­de­miela­ge soll auch ein „gestuf­ter Impf­me­cha­nis­mus" in Kraft treten.

Die­ser Vor­schlag stammt von der CDU/CSU. Er beinhal­tet den Auf­bau eines Impf­re­gis­ters. Je nach Pan­de­miela­ge soll auch ein „gestuf­ter Impf­me­cha­nis­mus“ in Kraft treten. Antrag gegen die Impf­pflicht: Die­ser Antrag kommt von der Grup­pe um Wolf­gang Kubicki (FDP) und wird auch von Tei­len der Lin­ken wie Gre­gor Gysi und Sah­ra Wagen­knecht unterstützt.

Die­ser Antrag kommt von der Grup­pe um Wolf­gang Kubicki (FDP) und wird auch von Tei­len der Lin­ken wie Gre­gor Gysi und Sah­ra Wagen­knecht unterstützt. Antrag gegen die Impf­pflicht und Auf­he­bung der teil­wei­sen Impf­pflicht: Die AfD spricht sich mit ihrem Antrag gegen eine Aus­wei­tung der Impf­pflicht aus. Außer­dem soll die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht, die seit Mit­te März für das Per­so­nal in Gesund­heits- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen gilt, wie­der abge­schafft werden.

„Impfung schützt vor schweren Verläufen“

Dag­mar Schmidt (SPD) eröff­net die Debat­te. Sie plä­diert für die Impf­pflicht ab 60 und appel­liert an das Ver­ant­wor­tungs­ge­fühl der Abge­ord­ne­ten: „Man kann sich nicht gegen etwas ent­schei­den, ohne sich für etwas ande­res zu ent­schei­den. Auch dafür trägt man die Ver­ant­wor­tung.“ An die­ser Stel­le sorgt Tho­mas Ehr­horn (AfD) für Erhei­te­rung: Sein Ein­wurf, er sei geimpft, habe sich aber trotz­dem infi­ziert und das sei der Beweis für die feh­len­de Schutz­wir­kung der Imp­fung, wur­de mit Geläch­ter quit­tiert. Schmidt klär­te ihn dar­auf­hin auf: „Die Imp­fung schützt vor schwe­ren Verläufen.“

Tino Sor­ge (CDU/CSU) lob­te zunächst, dass die Ampel in ihrem Kom­pro­miss­vor­schlag auch das von sei­ner Frak­ti­on gefor­der­te Impf­re­gis­ter inte­griert hat. Aller­dings kri­ti­sier­te er: „Es kann nicht seint, dass die Mas­ken­pflicht fällt, aber eine Impf­pflicht durch die Hin­ter­tür ein­ge­führt wird.“ Außer­dem zeig­te er sich irri­tiert, dass so lapi­dar mit Ein­grif­fen in die kör­per­li­che Unver­sehrt­heit umge­gan­gen werde.

Die extrems­te Gegen­po­si­ti­on zur Impf­pflicht ver­trat die AfD. Dr. Ali­ce Wei­del warf der Regie­rung ver­fas­sungs­feind­li­ches Han­deln vor: Die MRNA-Vak­zi­nen hät­ten kei­ne regu­lä­re Zulas­sung. Außer­dem gebe es kei­ne belast­ba­ren Zah­len zu Nebenwirkungen.

Wolf­gang Kubicki (FDP) Bild: Par­la­ments-TV

Auch Wolf­gang Kubicki (FDP) sprach sich gegen die Impf­pflicht aus Laut Kubicki wer­de die Her­denim­mu­ni­tät durch die Imp­fun­gen nicht erreicht. Außer­dem sei eine gefähr­li­che­re Vari­an­te des Virus nicht das wahr­schein­lichs­te Sze­na­rio für den Herbst: „Die Imp­fun­gen die­nen dem Selbst­schutz und nicht dem Fremd­schutz.“ Er zitier­te ein State­ment des Ethik­ra­tes, nach­dem die Risi­ken der Pan­de­mie die Ein­grif­fe nicht rechtfertigten.

Ein kla­res Bekennt­nis zur Impf­pflicht kam von Dr. Andrew Ull­mann. Frei­heit kön­ne nur erreicht wer­den, indem das Gesund­heits­sys­tem vor Über­las­tun­gen geschützt wer­de. Eine Vor­her­sa­ge zur nächs­ten Wel­le im Herbst kön­ne nicht seri­ös getrof­fen wer­den, also sei es bes­ser, jetzt zu han­deln und Impflü­cken zu schlie­ßen als dem nächs­ten Coro­na-Win­ter entgegenzugehen.

An die­ser Stel­le kam eine Zwi­schen­fra­ge aus der AfD-Frak­ti­on: Ein Bun­des­tags­mit­glied wies dar­auf hin, er habe Coro­na gehabt und es sei harm­los gewe­sen, woge­gen vie­le Men­schen nach der Imp­fung Pro­ble­me hät­ten. Ull­mann ent­geg­ne­te: „Sie haben eine Beob­ach­tung an Ihrem eige­nen Kör­per gemacht und das ist gut, aber so funk­tio­niert Wis­sen­schaft nicht. Die Men­schen, die vor der Imp­fung Angst haben, müs­sen pro­fes­sio­nell auf­ge­klärt wer­den – nicht über Tele­gram oder Face­book-Grup­pen, son­dern von Medizinern.“

Impfpflicht: Kritik am Bundesgesundheitsminister

Nina War­ken (CDU/CSU) übte schar­fe Kri­tik an Gesund­heits­mi­nis­ter Lau­ter­bach: „Es wäre ange­brach­ter für Sie gewe­sen, gemein­sam mit Kol­le­gen an einem Geset­zes­ent­wurf zu arbei­ten, als bis spät in die Nacht bei Mar­kus Lantz zu sitzen.“

Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) Bild: Par­la­ments-TV

Lau­ter­bach kor­ri­gier­te zunächst die Annah­me eini­ger Abge­ord­ne­ter, die Impf­pflicht sei nicht auf­grund der Harm­lo­sig­keit der Omi­kron-Vari­an­te nicht mehr not­wen­dig: „Omi­kron ist mil­der, weil so vie­le Men­schen geimpft sind.“ Für ihn ist die Impf­pflicht eine Mög­lich­keit, 90 Pro­zent der Todes­fäl­le zu ver­mei­den: „Nut­zen wir die­se Gele­gen­heit.“ An die­ser Stel­le inter­ve­nier­te eine Abge­ord­ne­te der AfD, die sich auf ihre medi­zi­ni­sche Aus­bil­dung berief um ihrer Argu­men­ta­ti­on mehr Nach­druck zu ver­lei­hen. Lau­ter­bach zeig­te sich „bestürzt, wie vie­le Kol­le­gen aus der Medi­zin ihre Repu­ta­ti­on nut­zen, um Din­ge zu behaup­ten, die von der gan­zen Medi­zin wider­legt werden.“

Sah­ra Wagen­knecht (Die Lin­ke) Bild: Par­la­ments-TV

Sah­ra Wagen­knecht (Die Lin­ke) ist eine ent­schie­de­ne Geg­ne­rin der Impf­pflicht: Die Impf­stof­fe „schüt­zen nicht davor, sich und ande­re zu infi­zie­ren. Wie gut die Imp­fung gegen kom­men­de Vari­an­ten schützt, weiß kein Mensch. Sie bezeich­ne­te Lau­ter­bach als „kopf­lo­sen Gesund­heits­mi­nis­ter“, der sein Gesicht waren müs­se und ver­tei­dig­te die per­sön­li­che Ent­schei­dungs­frei­heit jedes Ein­zel­nen. Von ihrem Frak­ti­ons­kol­le­gen Jan Kor­te kam noch ein Fazit zur Lage des Gesund­heits­sys­tems: „Was soll das hei­ßen, es gibt kei­ne Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems? Reden sie mal mit den Pfle­ge­rin­nen und Pfle­gern – das Gesund­heits­sys­tem war schon vor­her überlastet.“