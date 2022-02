18,25 Euro in der Stunde sollen Pflegefachkräfte 2023 mindestens verdienen. Doch auch schon dieses Jahr können sich Hilfskräfte und Fachkräfte in der Altenpflege über mehr Geld freuen. Die neuen Beschlüsse der Pflegekommission zum Mindestlohn für Sie im Überblick:

Mindestlohn in der Altenpflege: Noch dieses Jahr mehr Geld

Der Min­dest­lohn in der Alten­pfle­ge wird angehoben

Ab Sep­tem­ber 2022 sol­len die Min­dest­löh­ne für Pfle­ge­kräf­te in Deutsch­land in drei Schrit­ten stei­gen. Das haben das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um und das Arbeits­mi­nis­te­ri­um mitgeteilt.

Die Lohn­er­hö­hung hängt dabei von der jewei­li­gen Qua­li­fi­ka­ti­ons­stu­fe der Pfle­ge­kraft ab. Für Pfle­ge­hilfs­kräf­te soll der Min­dest­lohn 2023 dem­nach auf 14,15 Euro pro Stun­de ange­ho­ben wer­den, für qua­li­fi­zier­te Pfle­ge­hilfs­kräf­te soll er auf 15,25 Euro ange­ho­ben wer­den und für Pfle­ge­fach­kräf­te auf 18,25 Euro.

Die Pla­nung für die Min­dest­lohn­stei­ge­run­gen basiert auf den Beschlüs­sen der Pfle­ge­kom­mis­si­on, die sich am 5. Febru­ar 2022 ein­stim­mig auf höhe­re Min­dest­löh­ne für Beschäf­tig­te in der Alten­pfle­ge einig­te. Die Staf­fe­lung der Min­dest­löh­ne nach den drei Qua­li­fi­ka­ti­ons­stu­fen wird bei­be­hal­ten. Die Erhö­hung des Min­dest­lohns für alle Qua­li­fi­ka­ti­ons­stu­fen erfolgt in drei Stu­fen, wes­halb sich Pfle­ge­kräf­te noch die­ses Jahr über mehr Geld freu­en kön­nen. Die Min­dest­lohn­stei­ge­run­gen im Überblick:

Für Pflegehilfskräfte:

Höhe ab 01.09.2022 13,70 € ab 01.05.2023 13,90 € ab 01.12.2023 14,15 €

Für qualifizierte Pflegehilfskräfte (ab 1‑jähriger Berufserfahrung mit entsprechender Tätigkeit):

Höhe ab 01.09.2022 14,60 € ab 01.05.2023 14,90 € ab 01.12.2023 15,25 €

Für Pflegefachkräfte:

Höhe ab 01.09.2022 17,10 € ab 01.05.2023 17,65 € ab 01.12.2023 18,25 €

Die neu­en Emp­feh­lun­gen der Pfle­ge­kom­mis­si­on möch­te das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit und Sozia­les in einer Ver­ord­nung fest­set­zen. Damit wer­den die emp­foh­le­nen Min­dest­löh­ne für die Pfle­ge all­ge­mein verbindlich.

Anspruch auf mehr bezahlten Urlaub

In die Ver­ord­nung soll eben­falls die Emp­feh­lung der Pfle­ge­kom­mis­si­on auf­ge­nom­men wer­den, dass Beschäf­tig­ten in der Alten­pfle­ge ein Anspruch auf zusätz­li­chen Urlaub über den gesetz­li­chen Urlaubs­an­spruch hin­aus gewährt wer­den soll. Für Beschäf­tig­te mit einer 5‑Ta­ge-Woche sprin­gen so für das Jahr 2022 sie­ben Tage Mehr­ur­laub raus und für die Jah­re 2023 und 2024 jeweils neun Tage.

Schon im April leichte Mindestlohnsteigerungen

Momen­tan gel­ten noch die alten Rege­lun­gen des Kom­mis­si­ons­be­schlus­ses von 2020. Die Unter­gren­ze für unqua­li­fi­zier­te Pfle­ge­hel­fer lie­gen dem­nach aktu­ell noch bei 12 Euro pro Stun­de, die­se sol­len noch im April 2022 auf 12,55 stei­gen. Auch qua­li­fi­zier­te Hilfs­kräf­te bekom­men im April mehr Geld: von der­zeit 12,50 steigt hier der Min­dest­lohn auf 13,20. Zum glei­chen Zeit­punkt steigt auch der Min­dest­lohn für Fach­kräf­te von der­zeit 15 Euro auf 15,40 Euro. An die­se Rege­lun­gen knüp­fen nun die neu­en Beschlüs­se der Pfle­ge­kom­mis­si­on an.

Ausnahmen der Mindestlohnregelung

Über­all dort, wo der Pfle­ge­min­dest­lohn nicht zur Anwen­dung kommt, gilt der gesetz­li­che Min­dest­lohn von 9,82 Euro pro Stun­de. Dies ist der aktu­el­le all­ge­mein­gül­ti­ge Min­dest­lohn, der eben­falls in wei­te­ren Stu­fen erhöht wer­den soll. Der gesetz­li­che Min­dest­lohn soll nach dem Koali­ti­ons­ver­trag der aktu­el­len Regie­rung auf 12 Euro pro Stun­de ange­ho­ben werden.