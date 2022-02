Es ist tatsächlich ernst gemeint: Die Bundesregierung will die lieben Nachbarn dafür bezahlen, dass sie die zu erwartenden Lücken in der häuslichen Pflege schließen. Ob geimpft oder ungeimpft, Pflegehelfer sind willkommen. Ein Kommentar von Chefredakteur Alexander Meyer-Köring.

Ein klei­ne Mel­dung, klein genug, um in der tag­täg­li­chen Flut der Neu­ig­kei­ten unter­zu­ge­hen, aber groß genug, um Wel­len zu schla­gen. Unter ande­rem bei mir. Das Nach­rich­ten­ma­ga­zin „Der Spie­gel“ ver­mel­de­te, dass auf­grund der zu erwar­ten­den Eng­päs­se in der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung nach Ein­füh­rung der Impf­pflicht für Pfle­ge­kräf­te die Pfle­ge im häus­li­chen Bereich künf­tig durch Nach­barn auf­recht­erhal­ten wer­den solle.

Outsourcing der Pflegehelfer

Soll bedeu­ten: Mei­ne, Ihre und unse­re Nach­barn sol­len jetzt Pfle­ge­be­dürf­ti­ge ver­sor­gen. Eigent­lich wäre dafür die Poli­tik zustän­dig, die pro­fes­sio­nel­le Ver­sor­gung der pro­fes­sio­nel­len Pfle­ge sicher zustel­len. Das Pro­blem, auf das die Bran­che gera­de mit Rie­sen­schrit­ten zuläuft, soll also „out­ge­sourct“ wer­den – aus­ge­la­gert wie ein exter­ner Zulie­fe­rer für Aus­puff­roh­re z.B. in der Auto­mo­bil­in­dus­trie. Viel­leicht ist die Poli­tik gera­de auch zu sehr damit beschäf­tigt, eine Imppf­plicht für alle durch­zu­bo­xen, damit die Pfle­ge­sze­ne nicht mehr allein damit in einer Schutz­ver­ant­wor­tung steht.

Doch das Vor­ha­ben hat sei­ne Tücken. Und die hat sich Ber­lin in ers­ter Linie selbst geschaf­fen. Auf eine Anfra­ge der Lin­ken im Bun­des­tag schrieb das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um wört­lich: „Zur Ver­mei­dung von pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gungs­eng­päs­sen im häus­li­chen Bereich kön­nen Pfle­ge­kas­sen für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge der Pfle­ge­gra­de 2 bis 5 nach ihrem Ermes­sen Kos­ten­er­stat­tung in Höhe der ambu­lan­ten Sach­leis­tungs­be­trä­ge“ gewähren.

Häusliche Pflege wird ohnehin vernachlässigt

Damit sei „eine fle­xi­ble Mög­lich­keit bereit­ge­stellt, um coro­nabe­ding­te Ver­sor­gungs­eng­päs­se bei der Pfle­ge zu Hau­se bes­ser auf­zu­fan­gen“. Mit den Mit­teln kön­ne „Ersatz bis hin zur Unter­stüt­zung durch Nach­barn orga­ni­siert wer­den“, so die Bun­des­re­gie­rung. Not­lö­sung oder Mas­ter­plan? In jedem Fall aber verwunderlich.

Dabei ist die häus­li­che Pfle­ge ohne­hin schon völ­lig ver­nach­läs­sigt. Wahr­schein­lich fällt da ein so kru­des poli­ti­sches Vor­ha­ben gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Klat­schen wir in der nächs­ten Pan­de­mie doch ein­fach gleich den nächs­ten Nach­barn ab – er wird es sich ver­dient haben!

Rund zehn Mil­lio­nen Ange­hö­re in die­sem Land schaf­fen es ja jetzt schon, man fragt sich: wie eigent­lich? Drei­vier­tel der über vier Mil­lio­nen Pfle­ge­be­dürf­ti­gen wer­den in die­sen Tagen zuhau­se gepflegt. Die meis­ten von ihnen sowie­so schon ohne pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung, ohne Bezah­lung, neben dem eige­nen Job, im hohen Alter, oder wäh­rend Pfle­gen­de selbst krank wer­den durch stän­di­ge Überlastung.

Chronischer Arbeitskampf in der Pflege

Die­se Men­schen erle­ben, dass ihre Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus der pro­fes­sio­nel­len Pfle­ge für ihre eige­nen Arbeits­be­din­gun­gen zuneh­mend kämp­fen müs­sen. Sie gehen auf die Stra­ße – zwar auch nicht mit durch­schla­gen­dem Erfolg, aber immer­hin mit erstrit­te­nen Lohn­er­hö­hun­gen. Die häus­li­che Pfle­ge hin­ge­gen ist für die Öffent­lich­keit so gut wie unsichtbar.

Viel­leicht ist das der Haupt­grund, war­um die Poli­tik sie so sträf­lich ver­nach­läs­sigt. Als Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ger hat man nach wie vor gra­tis für die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen ein­zu­ste­hen. Wie in frü­he­ren Genera­tio­nen, bei der soge­nann­ten Groß­fa­mi­lie, drei Genera­tio­nen unter einem Dach – ein Modell aus Kai­sers Zei­ten. Für sorg­fäl­ti­ge Pfle­ge fal­len schon mal gut 50 Arbeits­stun­den pro Woche an, pro Pati­ent wohlgemerkt.

Pflegehelfer und Nachbar

Also: Nach­barn ran­ho­len satt pro­fes­sio­nel­ler Pfle­ge­diens­te. Und die sol­len dafür dann Geld bekom­men. Die Not­hel­fer von neben­an, die so in ihr unver­hoff­tes „Glück“ stol­pern, wer­den dann auch ent­lohnt: Es liegt im Ermes­sen der Pfle­ge­kas­sen, in wel­chen Umfang die Ver­gü­tung erfolgt. Vie­le in der Pfle­ge­sze­ne wis­sen: Pfle­ge­kas­sen sind nicht die mit den Spendierhosen.

Es kann also sein, dass Sie genau wie ich dem­nächst da ste­hen und Hil­fe der Nach­barn benö­ti­gen. Ganz ein­fach weil unge­impf­te Ple­ge­kräf­te nicht mehr zur Arbeit kom­men dür­fen ab dem 16.März. Denn von der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht betrof­fen sind ja die lie­ben Nach­barn nicht.

Nicht­ge­impf­te ohne pfle­ge­ri­schen Sach­ver­stand als Ersatz für Pfle­ge­hel­fer in Haus­hal­te zu schi­cken, erscheint gera­de in einer Pan­de­mie ziem­lich absurd. Die Ver­sor­gung kann doch so nicht mehr seri­ös sicher­ge­stellt wer­den, oder? „Behelfs­kon­zep­te“ statt nach­hal­ti­ger Zukunfts­plä­ne wie die­ses machen einem Angst vor dem Hin­ter­grund einer immer älter wer­den­den Bevöl­ke­rung in Deutsch­land. Wird die­se kom­ple­xe Pro­ble­ma­tik des demo­gra­phi­schen Fak­tors nicht mit kon­zep­tio­nel­ler Intel­li­genz und pro­fes­sio­nel­ler Hal­tung bekämpft, droht ein gan­zes Land zum Pfle­ge­fall zu werden.