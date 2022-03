Saisonale Allergien betreffen etwa 20 Prozent aller Menschen in Deutschland. Wie gefährlich ist die Pollenallergie? Und welche Therapien gibt es?

Pla­ge Pol­len­all­er­gie: Für vie­le Men­schen ist der Früh­ling kei­ne unbe­schwer­te Zeit. Die Nase läuft, die Augen trä­nen – der Heu­schnup­fen ist wie­der da. Dank des sich ver­än­dern­den Kli­mas beglei­ten All­er­gien die Betrof­fe­nen inzwi­schen fast ganz­jäh­rig. Denn oft flie­gen die letz­ten Pol­len noch im Okto­ber, wäh­rend schon im Janu­ar der Hasel wie­der zu blü­hen anfängt und die neue All­er­gie­sai­son eröffnet.

Der soge­nann­te Heu­schnup­fen – der Fach­aus­druck hier­für ist all­er­gi­sche Rhi­ni­tis – löst typi­scher­wei­se Nies­at­ta­cken aus. Wei­te­re Sym­pto­me sind eine lau­fen­de Nase und jucken­de, trä­nen­de Augen. Das Immun­sys­tem der Betrof­fe­nen reagiert dabei auf Pol­len von Bäu­men wie Bir­ke, Hasel oder Erle. Auch Grä­ser- und Kräu­ter­pol­len kön­nen all­er­gi­sche Beschwer­den auslösen.

Pap­pel­sa­men gehö­ren zur Fami­lie der Wei­den­ge­wäch­se und blü­hen von März bis April

Wie gefährlich ist die Pollenallergie?

Grund­sätz­lich gilt: Heu­schnup­fen ist zwar weit ver­brei­tet – bis zu 20 Pro­zent aller Deut­schen lei­den im Lauf ihres Lebens an einer Pol­len­all­er­gie – aber meis­tens nicht gefähr­lich. Wich­tig ist es, beim Ver­dacht auf Heu­schnup­fen eine ärzt­li­che Dia­gno­se stel­len zu las­sen und ent­spre­chen­de The­ra­pie­maß­nah­men zu ergrei­fen. Denn sonst kann der läs­ti­ge Heu­schnup­fen gra­vie­ren­de Fol­gen haben: Wird die All­er­gie nicht behan­delt, kön­nen die ent­zünd­li­chen Sym­pto­me sich von den obe­ren auf die unte­ren Atem­we­ge ver­la­gern und sich so zum all­er­gi­schen Asth­ma aus­wei­ten. Man spricht dann von einem Eta­gen­wech­sel.

Welche Therapieformen gibt es?

Bei einer Pol­len­all­er­gie ste­hen unter­schied­li­che Behand­lungs­mög­lich­kei­ten zur Aus­wahl. Sofort umsetz­bar für alle Betrof­fe­nen sind fol­gen­de Tipps, die die aku­ten Beschwer­den lin­dern können:

Infor­mie­ren Sie sich über Ihre All­er­gie­aus­lö­ser. Im Inter­net fin­den Sie vie­le Sei­ten, die tages­ge­nau die Pol­len­be­las­tung eines Ortes anzei­gen. So kön­nen Sie Akti­vi­tä­ten ent­spre­chend planen.

Pla­nen Sie Ihren Urlaub mög­lichst an Orten mit gerin­ger Belas­tung. Vie­le Betrof­fe­ne haben im Urlaub am Meer weni­ger oder gar kei­ne Beschwerden.

Hal­ten Sie bei Auto­fahr­ten die Fens­ter geschlos­sen. Auch auf offe­ne Fens­ter nachts im Schlaf­zim­mer soll­ten Sie verzichten.

Duschen Sie abends. So ent­fer­nen Sie vor dem Schla­fen­ge­hen die Pol­len aus Ihren Haaren.

Mas­ken schüt­zen auch vor Pol­len. Eine FFP2-Mas­ke ver­rin­gert die Men­ge an Pol­len, die Sie ein­at­men, und kann so die Belas­tung min­dern – obwohl die Augen natür­lich unge­schützt bleiben.

Wenn die Wie­sen blü­hen im Früh­jahr ist Hoch­sai­son für die Pollenallergie

Medikamentöse Therapie

Es gibt unter­schied­li­che Medi­ka­men­te, die gegen eine Pol­len­all­er­gie ein­ge­setzt wer­den. Ein­fach in der Anwen­dung sind Anti­hist­ami­ne wie zum Bei­spiel Cete­ri­zin, die den Boten­stoff Hist­amin hem­men, der die all­er­gi­schen Sym­pto­me her­vor­ruft. Sie wir­ken kurz­fris­tig und kön­nen sowohl als Nasen- und Augen­trop­fen wie auch in Tablet­ten­form ein­ge­nom­men wer­den. Die heu­ti­gen Anti­hist­ami­ni­ka machen zwar nicht mehr so müde wie die Prä­pa­ra­te der ers­ten Genera­ti­on, aller­dings ist für Ver­kehrs­teil­neh­mer trotz­dem Vor­sicht gebo­ten. Siche­rer ist daher die Ein­nah­me abends.

Bei star­ken Beschwer­den kann ein Arzt kor­ti­son­hal­ti­ge Nasen­sprays ver­schrei­ben. Die­se trock­nen aller­dings häu­fig die Schleim­häu­te aus, bis hin zum Nasen­blu­ten. Sie soll­ten daher nur kurz­fris­tig ein­ge­setzt werden.

Eine drit­te Medi­ka­men­ten­grup­pe sind die soge­nann­ten Cro­mo­ne. Die­se hem­men die Aus­schüt­tung von Hist­amin in dem Mast­zel­len. Anders als die Anti­hist­ami­ne muss sich die Wir­kung über eini­ge Zeit auf­bau­en. Des­halb soll­te man mit der Ein­nah­me schon unge­fähr eine Woche vor der Heu­schnup­fen­sai­son beginnen.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Dauerhaft wirksam: Die Hyposensibilisierung

Auf nach­hal­ti­ge Wirk­sam­keit zielt die spe­zi­fi­sche Immun­the­ra­pie oder Hypo­sen­si­bi­li­sie­rung. Hier­bei wer­den die All­er­gie­aus­lö­ser über einen län­ge­ren Zeit­raum regel­mä­ßig in sehr gerin­gen Men­gen gespritzt oder oral ein­ge­nom­men. Dadurch kann sich das Immun­sys­tem an die Pol­len­be­las­tung gewöh­nen. Die Hypo­sen­si­bi­li­sie­rung ist damit die ein­zi­ge Behand­lung, die an der Ursa­che ansetzt und nicht aus­schließ­lich Sym­pto­me bekämpft. Auf­grund der Gefahr eines all­er­gi­schen Schocks soll­te sie aber nur unter ärzt­li­cher Beglei­tung stattfinden.