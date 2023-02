Webinare zur PPR 2.0 des Deutschen Pflege­ra­tes Bild: Wavebreakmedia/Dreamstime.com

Damit knüpft der Deutsche Pflege­rat an seine Veran­stal­tungs­reihe PPR 2.0 aus dem vergan­ge­nen Herbst an.

PPR 2.0 Webinar: 22. Februar 2023 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Mythen und Legen­den rund um die PPR 2.0: Wie kann die PPR 2.0 in die Arbeit einge­bun­den werden? Wie kann sie von wem angewen­det werden? Was muss für sie geschult werden? Was benötigt sie an Zeit? Welcher Quali­fi­ka­ti­ons­mix ist erfor­der­lich? Wie ist das Ergeb­nis direkt ablesbar?

Ingo Böing von der „Fachkom­mis­sion Pflege­per­so­nal­be­darfs­in­stru­ment“ des DPR wird zum Thema einfüh­ren. Der Vorstands­vor­sit­zende des Verbands der Pflege­di­rek­to­rin­nen und Pflege­di­rek­to­ren der Univer­si­täts­kli­ni­ken und Medizi­ni­schen Hochschu­len Deutsch­lands (VPU), Torsten Rantzsch, wird moderieren.

Hier geht´s zur Anmel­dung!

Kinder PPR 2.0 Webinar: 28. März 2023 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Umset­zung der Kinder-PPR 2.0 in der tägli­chen Arbeit: Wie ist hier der Stand? Wann kann diese umgesetzt werden? Was ist dafür noch erfor­der­lich? Wie kann eine Erpro­bung ausse­hen? Wie weit weicht die Kinder-PPR 2.0 von der PPR 2.0 ab? Wie kann die Digita­li­sie­rung bei der Umset­zung helfen?

Sandra Mehme­cke von der „Fachkom­mis­sion Pflege­per­so­nal­be­darfs­in­stru­ment“ des DPR und Alexan­dra Müller-Helm von der Gesell­schaft der Kinder­kran­ken­häu­ser und Kinder­ab­tei­lun­gen in Deutsch­land werden das Thema vorstel­len. Die Geschäfts­füh­re­rin des Bundes­ver­ban­des Pflege­ma­nage­ment, Sabrina Roßius, wird moderieren.

Hier geht´s zur Anmel­dung!

Die Veran­stal­tungs­reihe erfolgt in Koope­ra­tion mit dem Deutschen Berufs­ver­band für Pflege­be­rufe, dem VPU, dem Bundes­ver­band Pflege­ma­nage­ment und dem Berufs­ver­band Kinder­kran­ken­pflege Deutschland.

Quelle: DPR