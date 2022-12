Anzeige Karriere und HR avanti GmbH 2020: Erneut Top Perso­nal­dienst­leis­ter bei Focus Business

Noch vor der Corona-Krise wurde Ende letzten Jahres von Focus Business die 7. Studie zur Perfor­mance von über 1.000 Perso­nal­dienst­leis­tern in Auftrag gegeben. Im zweiten Jahr in Folge konnte die avanti GmbH als Top Perso­nal­dienst­leis­ter 2020 in zwei Katego­rien ihr ausge­zeich­ne­tes Ergeb­nis bestä­ti­gen. Als Spezia­list in der Arbeit­neh­mer­über­las­sung unter anderem im Bereich Health & Care konnte avanti erneut sowohl Kunden als auch Bewer­ber überzeugen.