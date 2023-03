In Bayern starten ab Mitte April Angebote zur Präven­tion psychi­scher Erkran­kun­gen bei Beschäf­tig­ten in der Langzeit­pflege sowie in statio­nä­ren Einrich­tun­gen für erwach­sene Menschen mit Behin­de­rung. Resili­enz lautet der zentrale Begriff.

Anzeige

Die Angebote in Form von Resili­enz-Workshops und Teamcoa­chings sollen die Gesund­heit des Pflege­per­so­nals stärken und psychi­sche Erkran­kun­gen wie Burn-Out und Depres­sion vorbeugen.

Bayerns Gesund­heits- und Pflege­mi­nis­ter Klaus Holet­schek (CSU) sagte in München: „Das Perso­nal in der Langzeit­pflege ist oft am Limit – physisch, aber auch psychisch. Das gleiche gilt für die Beschäf­tig­ten in den Einrich­tun­gen für Menschen mit Behinderung.“

Burn-Out und Depres­sion vorbeugen

Für die Maßnah­men stellt der Freistaat 2023 und 2024 insge­samt 17,8 Millio­nen Euro zur Verfügung.

Nicht nur sei die Resili­enz der Pflegen­den zu stärken, sondern gleich­zei­tig sei auch das Führungs­per­so­nal für die psychi­schen Belas­tun­gen der Mitar­bei­ten­den zu sensi­bi­li­sie­ren, teilte das bayeri­sche Gesund­heits­mi­nis­te­rium mit.

Der Sturz – eine Haftungs­falle für das Gesundheitswesen? Besuchen Sie hierzu am 11. Mai 2023 in Köln die Pflege­fort­bil­dung des Westens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­tive Vorträge und ein spannen­des Innovationsforum. Jetzt Plätze sichern

Resili­enz: Teamar­beit stärken

Die Resili­en­z­trai­nings könnten die Fähig­keit zur Stress­be­wäl­ti­gung fördern, beim Umgang mit Krisen­si­tua­tio­nen helfen und so Beschäf­tigte zusätz­lich für die vielfäl­ti­gen Heraus­for­de­run­gen des Berufs stärken.

Auch könnten Teams in Workshops die oft schwie­rige Corona-Pande­mie gemein­sam aufar­bei­ten. Die Leistungs­fä­hig­keit und das Wohlbe­fin­den eines gesam­ten Teams sei in den Blick zu nehmen. Ziel sei dabei auch, das Team über Teamcoa­chings noch näher zusam­men­zu­brin­gen und die neu erlang­ten Kompe­ten­zen in den Teamall­tag einzubringen.

Quelle: Bayeri­sches Staats­mi­nis­te­rium für Gesund­heit und Pflege