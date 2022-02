Das Robert Koch-Insti­tut warnt erneut Dream­sti­me

Ange­sichts geplan­ter weit­rei­chen­der Locke­run­gen der Coro­na-Maß­nah­men mahnt das Robert Koch-Insti­tut (RKI) zu beson­de­rer Rück­sicht im Umgang mit gefähr­de­ten Grup­pen. So ist die Zahl der Coro­na-Aus­brü­che in Alten- und Pfle­ge­hei­men in der Woche bis zum 13. Febru­ar erneut ange­stie­gen, wie aus dem am Don­ners­tag­abend ver­öf­fent­lich­ten RKI-Wochen­be­richt hervorgeht.

Die Zahl der akti­ven Aus­brü­che in Alten- und Pfle­ge­hei­me sei auf 414 gestie­gen (Vor­wo­che: 373). 5226 Fäl­le sei­en in die­sen Aus­brü­chen über­mit­telt wor­den. In medi­zi­ni­schen Behand­lungs­ein­rich­tun­gen blieb die Zahl der akti­ven Aus­brü­che dem­nach „sta­bil, aber auf hohem Niveau“.

„Der Erfolg der Coro­na-Maß­nah­men ermög­licht die Locke­run­gen und mehr Kon­tak­te. Aber: Vul­nerable Grup­pen, zum Bei­spiel Älte­re, müs­sen wei­ter vor Omi­kron geschützt wer­den“, kom­men­tier­te die Behör­de. Des­we­gen sei­en ins­be­son­de­re vor und bei Tref­fen mit gefähr­de­ten Per­so­nen ein voll­stän­di­ger Impf­schutz mit Auf­fri­schimp­fung, Schnell­tes­ten und die Ein­hal­tung der Hygie­ne- und Schutz­maß­nah­men wei­ter von gro­ßer Bedeutung.

RKI: Höhepunkt ist vorüber

Im Zuge der Debat­te über Öff­nungs­schrit­te hat­te etwa Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) schon die Ein­schät­zung for­mu­liert, der Höhe­punkt der Omi­kron-Wel­le sei über­schrit­ten. Nun füh­ren die RKI-Exper­ten im Wochen­be­richt aus, Deutsch­land habe sich nach ihrer Ein­schät­zung mit mehr als einer Mil­li­on gemel­de­ten Neu­in­fek­tio­nen in der Woche bis zum 13. Febru­ar auf dem Höhe­punkt der fünf­ten Wel­le befunden.

Ange­sichts eines zuletzt leich­ten Rück­gangs der Fall­zah­len deu­te sich nun ein Über­schrei­ten die­ses Höhe­punk­tes an. „Es herrscht jedoch wei­ter­hin ein sehr hoher Infek­ti­ons­druck in der Bevöl­ke­rung“, mah­nen die Exper­ten des Instituts.

