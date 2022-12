„Geben macht das Leben liebe­vol­ler“, dies wusste schon der briti­sche Schrift­stel­ler Oscar Wilde (1854–1900). Und was gibt es schöne­res, als Kinder­au­gen vor Glück zum Strah­len zu bringen?

Der Bundes­ver­band Kinder­hos­piz setzt sich für die 50.000 unheil­bar kranken Kinder und ihre Familien in Deutsch­land ein. Der Bundes­ver­band Kinder­hos­piz möchte die Betrof­fe­nen in die Mitte unserer Gesell­schaft zurück­ho­len. Daher hat das Team des G&S Verla­ges beschlos­sen, dieses Jahr keine Geschenke zu vertei­len, sondern statt­des­sen eine Spende an den Bundes­ver­band Kinder­hos­piz zu tätigen, um diesen wunder­ba­ren Zweck angemes­sen zu unterstützen.