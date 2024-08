Inter­view zur Veröf­fent­li­chung Alten­pflege: Whist­le­b­lo­we­rin Andrea Würtz mit neuem Buch!

Alten­pflege im Zentrum: Die exami­nierte Gesund­heits- und Kranken­pfle­ge­rin Andrea Würtz deckte 2020 die menschen­un­wür­di­gen Verhält­nisse in einer Senio­ren­re­si­denz in Schlier­see auf. Würtz schreibt darüber in Zeitschrif­ten und Online-Medien, steht in diver­sen Talkshows Rede und Antwort, filmte gemein­sam mit Günter Wallraff und wurde als „die“ Whist­le­b­lo­we­rin in der Alten­pflege bezeich­net. Jetzt legt sie ihr erstes Buch vor.