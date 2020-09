Bleibt sie oder geht sie? Diese Frage kursiert seit Monaten um die Pflegekammer Niedersachsen. Am Montag sind die Ergebnisse der Online-Befragung zum Fortbestehen der Kammer bekanntgegeben worden. Das Resultat ist eindeutig, knapp über 70 Prozent der Stimmen sprechen sich gegen die Pflegekammer aus. Ein Gesetz zur Auflösung steht bereits in den Startlöchern. Damit ist die Zukunft der Kammer nun geklärt, sollte man meinen. So einfach hinnehmen möchte die Pflegekammer den Beschluss des Ministeriums jedoch nicht.

Pflegekammer Niedersachsen vor Auflösung – Votum für Landesregierung bindend

Das Ergeb­nis der Online-Umfra­ge des nie­der­säch­si­schen Minis­te­ri­ums für Sozia­les, Gesund­heit und Gleich­stel­lung unter den Mit­glie­dern der Pfle­ge­kam­mer Nie­der­sach­sen ist Anfang die­ser Woche prä­sen­tiert wor­den. Von den 78.000 teil­nah­me­be­rech­tig­ten Pfle­ge­kräf­ten haben jedoch nur 15.100, also ledig­lich 19 % der ange­schrie­be­nen Fach­kräf­te an der Befra­gung teil­ge­nom­men. Mit dem Ergeb­nis, dass 70,6 % der Ant­wor­ten­den gegen einen Fort­be­stand der Pfle­ge­kam­mer Nie­der­sach­sen gestimmt haben. Die Pfle­ge­kam­mer steht damit vor dem Aus.

Sozi­al- und Gesund­heits­mi­nis­te­rin Nie­der­sach­sens, Caro­la Rei­mann (SPD), gab den Nie­der­gang der Kam­mer am Mon­tag bekannt. Man wol­le ein ent­spre­chen­des Gesetz zur Kam­mer­auf­lö­sung umge­hend in die Wege lei­ten. Das Ergeb­nis sei ein­deu­tig, die Pfle­ge­kam­mer sei, dem Voting nach zu urtei­len, nicht die Form der Ver­tre­tung, die sich die nie­der­säch­si­schen Pfle­ge­per­so­nen wün­schen wür­den, so Rei­mann. Neben der Auf­lö­sung der Kam­mer sol­len als­bald auch die gezahl­ten Mit­glieds­bei­trä­ge aus den Jah­ren 2018 und 2019 zurück­ge­zahlt wer­den.

Zwar kön­ne man nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand noch kei­ne hand­fes­ten Grün­de für das Schei­tern der Pfle­ge­kam­mer fest­ma­chen, laut Rei­mann sei es der Kam­mer auf Dau­er jedoch nicht gelun­gen, sich als Sprach­rohr des Pfle­ge­be­rufs in Nie­der­sach­sen zu eta­blie­ren. Das Minis­te­ri­um sicher­te zu, dem nie­der­säch­si­schen Pfle­ge­per­so­nal in Zukunft mehr Gehör schen­ken zu wol­len als dies bis­her der Fall war. Mit der Kon­zer­tier­ten Akti­on Pfle­ge habe man einen ers­ten Schritt getan, um die Situa­ti­on der Pfle­ge­kräf­te im Land zu ver­bes­sern. Die­ses Ziel ste­he auch in Zukunft ganz oben auf der poli­ti­schen Agen­da.

Kammer wehrt sich gegen Beschluss

So ein­fach will man den Beschluss auf Sei­ten der Pfle­ge­kam­mer jedoch nicht hin­neh­men. Ange­sichts der äußerst gerin­gen Umfra­ge­par­ti­zi­pa­ti­on sei eine Auf­lö­sung durch das Minis­te­ri­um „recht­lich mehr als frag­wür­dig“, beton­te Kam­mer­prä­si­den­tin Nadya Klar­mann in einer Mit­tei­lung. Das Ergeb­nis stel­le kei­ne vali­de Ent­schei­dungs­grund­la­ge gegen die Pfle­ge­kam­mer Nie­der­sach­sen dar, ins­ge­samt stimm­ten nur 13,7 % aller Stimm­be­rech­tig­ten gegen ein Fort­be­stehen der Kam­mer. Um einen gesetz­li­chen Auf­trag durch einen Volks­ent­scheid durch­füh­ren zu kön­nen, benö­ti­ge es jedoch die Zustim­mung von min­des­tens 25 % aller Wahl­be­tei­lig­ten.

Im Inter­es­se der Pfle­ge­kräf­te müs­se die Arbeit der Pfle­ge­kam­mer wei­ter­hin fort­ge­setzt und wei­ter aus­ge­baut wer­den. Man habe seit Mit­te 2018 zahl­rei­che Pro­jek­te und Auf­trä­ge erfolg­reich rea­li­siert und umge­setzt, auch wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie. Nadya Klar­mann for­dert von der Lan­des­po­li­tik die not­wen­di­ge Zeit, um ihren gesetz­li­chen Auf­trag wei­ter zu erfül­len. Den Berufs­stand der Pfle­ge in eine selbst­ver­wal­te­te Auto­no­mie zu füh­ren, benö­ti­ge mehr als zwei Jah­re. Pfle­ge dür­fe nicht auf stumm geschal­tet wer­den. Die sys­tem­re­le­van­te Berufs­grup­pe der Pfle­ge­kräf­te brau­che wei­ter­hin eine star­ke Stim­me, die ihre Inter­es­sen ver­tritt, so die Prä­si­den­tin.

Die Pfle­ge­kam­mer ist seit Jah­ren umstrit­ten. Die Mei­nun­gen gehen auch nach dem Beschluss aus­ein­an­der. Der Deut­sche Gewerk­schafts­bund (DGB) Nie­der­sach­sen begrüßt den Ent­schluss der Minis­te­rin und bezeich­net die Pfle­ge­kam­mer im Nach­gang als „Irr­weg“. Der Deut­sche Pfle­gerat (DPR) wie­der­um schließt sich der Auf­fas­sung der Kam­mer an und spricht von poli­ti­schem Ver­sa­gen der Lan­des­re­gie­rung.

Wie dem auch sei – durch die demo­kra­ti­sche Befra­gung des Pfle­ge­per­so­nals scheint dem Dau­er­kon­flikt um die Kam­mer nun ein Ende gesetzt zu sein – oder nicht? Man darf gespannt sein, ob sich die Kam­mer womög­lich mit recht­li­chen Schrit­ten gegen den Beschluss der Auf­lö­sung weh­ren wird.