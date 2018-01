Vernissage Ausstellung „Im Fluss“ – Wenn aus Briefmarken Kunst wird

Am 15. Dezember letzten Jahres fand in den Räumen des G&S Verlags, die Kunstausstellung: "Im Fluss" statt. Der Künstler Stefan Merkt erzählt uns, was seine Motivation hinter den ausgestellten Werken war und skizziert seinen Schaffensprozess.