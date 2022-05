Der Pflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Noch bis zum 31. Mai können sich Pflegende und Stations- oder Ambulanz-Teams mit ihrem Projekt bewerben.

Jetzt bewer­ben bis zum 31. Mai für den Pfle­ge­preis der Deut­schen Gesell­schaft für Neu­ro­lo­gie Bild: Pixabay

Seit 2021 ver­gibt die Deut­sche Gesell­schaft für Neu­ro­lo­gie (DGN) ein­mal im Jahr den Pfle­ge­preis für Inno­va­tio­nen in der neu­ro­lo­gi­schen Pfle­ge. Prä­miert wer­den die bes­ten drei Ideen, Pro­jek­te und Kon­zep­te, mit denen die pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung von Pati­en­ten mit neu­ro­lo­gi­schen Erkran­kun­gen ver­bes­sert wer­den kann. Der Preis ist mit 1.000 €, 750 € und 500 € dotiert. Bewer­ben kön­nen sich Pfle­gen­de und Sta­ti­ons- oder Ambu­lanz-Teams. Ent­spre­chen­de Pro­jek­te kön­nen auch von der Ärzt­li­chen Lei­tung oder Pfle­ge­dienst­lei­tung vor­ge­schla­gen wer­den. Die Preis­trä­ger haben die Mög­lich­keit, ihre Pro­jek­te auf dem DGN-Kon­gress Anfang Novem­ber vorzustellen.

Pflegepreis: Neurologische Pflege stärken und fördern

Mit dem Preis möch­te die DGN die neu­ro­lo­gi­sche Pfle­ge stär­ken und för­dern. Prof. Dr. Peter Ber­lit, Gene­ral­se­kre­tär der DGN, betont: „Pfle­ge­kräf­te sind die zen­tra­le Schnitt­stel­le zwi­schen Ärztin/Arzt und neu­ro­lo­gisch erkrank­ten Patientinnen/Patienten sowie allen an der Ver­sor­gung Beteiligten.“

Bereits im Jahr 2020 hat die DGN mit der Kam­pa­gne „Wir sind Neu­ro­lo­gie“ unter­schied­li­che Maß­nah­men gestar­tet, um die Neu­ro­lo­gie als inter­es­san­tes Hand­lungs­feld mit guten beruf­li­chen Per­spek­ti­ven für Pfle­gen­de bekannt zu machen, die Pfle­ge stär­ker in die Fach­ge­sell­schaft zu inte­grie­ren und den Team­ge­dan­ken in den Vor­der­grund zu stel­len. In die­sem Rah­men wur­de auch der Pfle­ge­preis ins Leben gerufen.

Gewinnerprojekte des Vorjahres

Im letz­ten Jahr gewann das Pfle­ge­team der Stro­ke Unit am Kli­ni­kum Stutt­gart mit ihrem Pro­jekt „Durch Delir­prä­ven­ti­on Kom­pli­ka­tio­nen vor­beu­gen.“ Den zwei­ten Platz beleg­te das Team der Kopf­kli­nik des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Hei­del­berg mit der „Ent­wick­lung des Inno­va­ti­ons­raums Pfle­ge.“ Den drit­ten Preis erhielt das Team der Kli­nik für Neu­ro­lo­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Müns­ter für die „Kom­bi­nier­te Pfle­ge- und inter­pro­fes­sio­nel­le Visi­te für Parkinson-Patienten.“

Hier geht es zur Aus­schrei­bung.