Nicht erst seit der Corona-Krise nimmt die Textilhygiene in Pflegeeinrichtungen eine zentrale Rolle ein. Die Aufbereitung der Wäsche von Heimbewohnern in Pflegeeinrichtungen stellt für die Heimbetreiber eine besondere Herausforderung dar.

Die Aufbereitung der Wäsche von Heimbewohnern in Bild und Ton

Neben der Ein­hal­tung aller Hygie­ne­re­geln ist auch die kor­rek­te Abwick­lung der Logis­tik des gesam­ten Wäsche­kreis­lau­fes eine anspruchs­vol­le Auf­ga­be. Klar ist, dass die auf­zu­be­rei­ten­de Klei­dung am Ende des Wasch­pro­zes­ses unter Ein­hal­tung aller Hygie­ne­re­geln auch wie­der beim rich­ti­gen Bewoh­ner lan­den muss. Vie­le Ein­rich­tun­gen ver­trau­en daher die Wäsche Ihrer Bewoh­ner pro­fes­sio­nel­len Tex­ti­lauf­be­rei­tern an. Details über die Sta­tio­nen des Wäsche­kreis­laufs erfah­ren Sie in dem Videobeitrag.