Gestern fand in Hannover die konstituierende Sitzung der Pflegekammer Niedersachsen statt, in der auch die Mitglieder des Vorstandes bestimmt wurden. Erste Präsidentin der größten Pflegekammer ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin Sandra Mehmecke.

Die Mitglieder der Kammerversammlung der Pflegekammer Niedersachsen haben am 8.8.2018 in Hannover die Gesundheits- und Krankenpflegerin Sandra Mehmecke für die kommenden fünf Jahre zur Präsidentin gewählt. „Es ist eine große Ehre und Herausforderung zugleich, das Amt der ersten Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen zu übernehmen“, sagt Mehmecke. „Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit der Kammerversammlung für eine starke Selbstverwaltung der Pflegeberufe einzusetzen und der Pflege eine deutlich hörbare Stimme zu geben.“ Neben Sandra Mehmecke wurde Nora Wehrstedt als stellvertretende Kammerpräsidentin sowie fünf weitere Personen in den Vorstand gewählt. Alle drei Berufsgruppen der Pflege sind im Vorstand vertreten.

Im anschließenden Festakt würdigte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann die konstituierende Sitzung als historischen Moment für die Pflege in Niedersachsen: „Ich gratuliere Sandra Mehmecke und der gesamten Kammerversammlung und wünsche bei der Bewältigung der vielen herausfordernden und verantwortungsvollen Aufgaben Ausdauer, Erfolg und eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen“. Die Errichtung der Pflegekammer werde die Bedeutung der Pflege in Niedersachsen langfristig deutlich aufwerten, so die Ministerin.

Neben der berufspolitischen Vertretung der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen hat die Pflegekammer Niedersachsen den Auftrag, die Qualität der pflegerischen Berufsausübung in Niedersachsen sicherzustellen und auf diese Weise zu einer professionellen pflegerischen Versorgung beizutragen. „Neben Gewerkschaften und Berufsverbänden übernimmt die Pflegekammer zukünftig eine wichtige Aufgabe, um den Pflegeberuf aufzuwerten und attraktiver zu machen“, sagt Dr. Carola Reimann. Sie wünsche sich gerade im Hinblick auf eine älter werdende Gesellschaft gegenseitige Akzeptanz und einen konstruktiven Dialog zwischen allen Interessenvertretungen im Gesundheitswesen.

Die gewählten Mitglieder des Vorstands sind:

Sandra Mehmecke (Präsident/in), Gesundheits- und Krankenpflege

Nora Wehrstedt (stv. Präsident/in), Gesundheits- und Krankenpflege

Sascha Sandhorst, Altenpflege

Dr. Jochen Berentzen, Gesundheits- und Krankenpflege

Melina Kregel, Gesundheits- und Krankenpflege

Rebecca Toenne, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Dr. Regina Schmeer, Gesundheits- und Krankenpflege

In Niedersachsen entsteht nach Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein die dritte und bisher größte Pflegekammer Deutschlands. Mindestens 80.000 Pflegefachkräfte mit Abschlüssen in der Altenpflege, Gesundheits- und Kranken- sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sind Mitglied der Kammer.