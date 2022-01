Ambulant Bloggt & Rechtsdepesche Pausen & Personalschlüssel im Nachtdienst: Was ist erlaubt?

Wie lange muss der Arbeitgeber dem Pflegepersonal eine Pause im Nachdienst gewähren? Wie sieht der Personalschlüssel im Nachtdienst für Pfleger aus? Und sind die bestehenden Verhältnisse in Altersheimen, Pflegeeinrichtungen und Co. überhaupt rechtlich zulässig? In diesem spanneden Video besprechen wir zusammen mit Tobias Plonka von @AMBULANT BLOGGT und dem Anwalt Prof. Dr. Volker Großkopf von @Rechtsdepesche diesen komplizierten und schweren Sachverhalt.