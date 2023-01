Wer liebt ihn nicht – den Duft von frischem Kaffee am Morgen? Ob nach dem Aufste­hen, auf dem Weg zur Arbeit oder nach dem Essen – Kaffee bedeu­tet Genuss und Gemüt­lich­keit. Doch hin und wieder schlei­chen sich merkwür­dige Gedan­ken ein. Geht es nicht auch mit etwas weniger? Mittler­weile zwickt der Magen schon nach der fünften Tasse. Vielleicht mal eine Kur? Oder gleich ganz aufhö­ren? Alles Unsinn – so zeigen mehrere Studien, die in den letzten Jahren veröf­fent­licht wurden.

Im Gegen­satz zur verbrei­te­ten Annahme werden sogar mehrere positive Wirkun­gen des schwar­zen Goldes belegt.

So fanden Forsche­rIn­nen der Medizi­ni­schen Hochschule Hanno­ver durch einen Vergleich zweier Gruppen heraus, dass tägli­cher Kaffee­ge­nuss eine Gewichts­re­duk­tion erleichtere.

Darf ICH zukünf­tig noch Chroni­sche Wunden behandeln? Zu dieser so wichti­gen Frage nimmt Prof. Dr. jur. Volker Großkopf im Rahmen eines Online­work­shops am 15.02.2023 von 14:00 bis 15:00 Uhr Stellung.- Jetzt anmelden

Auch soll das Risiko an einem Melanom – also Hautkrebs – zu erkran­ken durch tägli­chen Kaffee­kon­sum gesenkt werden, wie in der Fachzeit­schrift „Journal of the Natio­nal Cancer Insti­tute“ nachzu­le­sen ist.

Wie gesund oder schäd­lich ist denn jetzt Kaffee? Bild: Anja / Pixabay

Ein Team der Harvard School of Public Health geht sogar noch weiter: Der Genuss von einer bis zu fünf Tassen Kaffee am Tag verlän­gere die durch­schnitt­li­che Lebenserwartung.

Die Kaffee­lieb­ha­ber begrün­den diese guten Nachrich­ten mit einer Langzeit­stu­die, bei der ca. 200.000 Proban­den aus dem Gesund­heits­we­sen zwischen 1984 und 2012 mehrmals befragt wurden.

Kaffee: Senkt Risiko für Herz-Kreislauferkrankung

Demnach senke der Kaffee­kon­sum sogar das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung!

Zur selben Erkennt­nis gelangte auch eine Studie aus Austra­lien, die sich der briti­schen BioBank bedient hat (eine Daten­bank, in der Infor­ma­tio­nen über 500.000 Perso­nen gespei­chert sind, die über mehrere Jahre zu ihrer Lebens­weise befragt wurden).

Sie fanden ebenfalls eine expli­zit positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System.

Entwar­nung also für alle, die beim Kaffee trinken ein schlech­tes Gewis­sen haben. Abgese­hen davon: Das wohlige Gefühl der ersten Tasse am Morgen ist für die mentale Gesund­heit kaum zu übertreffen.

Diese Erkennt­nis stammt zwar nur von einem Proban­den (der Autor, die Red.) – aber der weiß wovon er spricht!