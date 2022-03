Wieviel Pause steht mir zu? Darf ich auf die Auszeit verzichten, um früher zu gehen? Muss ich während der Ruhephase am Arbeitsplatz bleiben? Diese und noch mehr Fragen zum Pausenrecht in der Pflege beantworten wir für Sie.

Was ist eine Pause?

Nach sechs Stunden Arbeit ist Pause

In § 4 Arbeits­zeit­ge­setz (ArbGZ) ist die Pau­sen­zeit gere­gelt und dem­nach muss eine Pau­se gewährt wer­den, wenn Arbeit­neh­mer mehr als sechs Stun­den am Tag arbei­ten. Für Arbeit­ge­ber ist es also aus der arbeits­zeit­recht­li­chen Per­spek­ti­ve zuläs­sig, bei einer Arbeits­zeit bis zu sechs Stun­den kei­ne Ruhe­zeit zu geben. Soll­ten Arbeit­neh­mer aber mehr als sechs Stun­den und bis zu neun Stun­den arbei­ten, besteht ein Recht auf 30 Minu­ten Pau­se. Ab neun Stun­den Arbeits­zeit, besteht ein Recht auf 45 Minu­ten.

Die Ruhe­pha­sen müs­sen Arbeit­ge­ber auch gewäh­ren. Arbeit­neh­mer kön­nen hier­auf nicht ver­zich­ten. Soll­te die­se Pau­sen­re­ge­lung nicht ein­ge­hal­ten wer­den, wäre das aus Arbeit­ge­ber-Per­spek­ti­ve ein ekla­tan­ter Ver­stoß gegen das Arbeits­zeit­ge­setz und wäre straf- und buß­geld­be­wehrt. Es ist auch nicht zuläs­sig auf die Pau­se zu ver­zich­ten, um dann ent­spre­chend frü­her zu gehen. Nach spä­tes­tens sechs Stun­den Arbeit am Stück müs­sen Arbeit­neh­mer die Arbeits­zeit unter­bre­chen und Arbeit­ge­ber müs­sen dafür sor­gen, dass das auch geschieht.

Pausenzeiten können aufgeteilt werden

Das Arbeits­zeit­ge­setz lie­fert zwar kei­ne Defi­ni­ti­on dafür, was genau eine Pau­se ist. Aus der Rechts­spre­chung kann aber erschlos­sen wer­den, dass es sich bei einer Ruhe­pha­se um eine Arbeits­zeit­un­ter­bre­chung han­delt. Arbeit­neh­mer unter­lie­gen hier­bei nicht mehr dem Direk­ti­ons­recht der Arbeit­ge­ber. Demanch muss man sich wäh­rend der Aus­zeit auch nicht am Arbeits­platz auf­hal­ten, son­dern kann die­sen auch ver­las­sen und bei­spiels­wei­se im Park spa­zie­ren gehen. Arbeit­neh­mer kön­nen also machen wozu sie Lust haben.

Soll­te die Rast dabei unter­bro­chen wer­den, kann sie erneut begon­nen wer­den. Ange­nom­men eine Pfle­ge­rin macht nach sechs Stun­den Arbeit 25 Minu­ten einen „break“ und hat somit noch nicht die vol­len 30 Minu­ten Ruhe­zeit genutzt. Kommt es nun nach die­sen 25 Minu­ten plötz­lich zu einem Not­fall auf der Sta­ti­on und die Aus­zeit muss unter­bro­chen wer­den, ist es mög­lich, dass die Pfle­ge­rin zu einem spä­te­ren Zeit­punkt die vol­len 30 Minu­ten wie­der von vor­ne beginnt.

Für Arbeit­ge­ber macht es also durch­aus Sinn die Zeit ohne Arbeit in klei­ne­re Blö­cke zu unter­tei­len. So ist wird gewähr­leis­tet, dass in einem Not­fall nicht zu viel Zeit ver­lo­ren geht. Nach dem Arbeits­ge­setz kön­nen die Ruhe­pha­sen auch in klei­ne­re 15-minü­ti­ge Blö­cke ein­ge­teilt wer­den. § 7 ArbZG erlaubt sogar bei Schicht­be­trie­ben, dass die Pau­sen­zeit in noch klei­ne­re Blö­cke von ange­mes­se­ner Dau­er auf­ge­teilt wer­den kann.

Auszeiten müssen nicht bezahlt werden

§ 2 Arbeits­zeit­ge­setz besagt, dass Ruhe­zei­ten nicht bezahlt wer­den müs­sen, da sie eben kei­ne Arbeits­zeit sind. Arbeits­zeit ist die Zeit vom Beginn der Arbeit, bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhe­pha­sen. Soll­ten Arbeit­neh­mer aber ihre vol­le Acht-Stun­den-Schicht durch­ar­bei­ten ohne eine Aus­zeit machen zu kön­nen, muss die zusätz­li­che Arbeits­zeit auch bezahlt wer­den. Hier­auf soll­ten Arbeit­neh­mer bestehen.