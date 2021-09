In der Pflege älterer Menschen steht man oft vor einem Dilemma: Die pflegebedürftige Person möchte am liebsten in vertrauter Umgebung bleiben, die Angehörigen machen sich Sorgen, dass ein Unfall – zum Beispiel ein Sturz – nicht rechtzeitig erkannt wird. Das Berliner Digital Urban Center for Aging and Health (DUCAH) forscht interdisziplinär, um für diesen und ähnliche Konflikte digitale Lösungen zu finden.

DUCAH in Berlin

Digi­ta­le Lösun­gen für ganz ana­lo­ge Pro­ble­me Bild: DUCAH

Das DUCAH in Ber­lin wid­met sich voll und ganz einem The­ma: der zuneh­men­den Über­al­te­rung der Gesell­schaft. Im Dezem­ber 2020 waren über 18 Mil­lio­nen Deut­sche 65 Jah­re oder älter. Natür­lich sind nicht alle die­se Men­schen pfle­ge­be­dürf­tig, aber der Trend ist ein­deu­tig: Men­schen leben immer län­ger und müs­sen oft auch län­ger im Alter ver­sorgt werden.

Vie­le alte Leu­te hän­gen dabei sehr an ihrer ver­trau­ten Umge­bung und wol­len auch den Lebens­abend in der eige­nen Woh­nung ver­brin­gen. Lei­der bleibt die­ser Wunsch oft uner­füllt. Denn immer weni­ger Fami­li­en haben die zeit­li­chen und finan­zi­el­len Res­sour­cen, eine Rund-um-die-Uhr-Betreu­ung sicherzustellen.

Die­ses Pro­blem ver­sucht das Ber­li­ner Digi­tal Urban Cen­ter for Aging and Health (DUCAH) zu lösen. Die Initia­ti­ve der Stif­tung Inter­net und Gesell­schaft ver­steht sich als men­schen­zen­trier­tes For­schungs­zen­trum mit dem Ziel, Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, Pfle­ge­kräf­te, Ange­hö­ri­ge und Ärz­te durch digi­ta­le Tech­no­lo­gien zu unter­stüt­zen. Das Zen­trum hat sei­ne Arbeit im März 2021 auf­ge­nom­men, ein nach­hal­ti­ges Finan­zie­rungs­kon­zept wird der­zeit ausgearbeitet.

DUCAH besteht neben meh­re­ren Wis­sen­schafts­ein­rich­tun­gen aus Part­nern der Gesund­heits- und Sozi­al­wirt­schaft, Woh­nungs­bau, Tech-Unter­neh­men, Finanz- und Versicherungswirtschaft.

Patient im Mittelpunkt

Im Fokus der For­schung steht dabei die ziel­grup­pen­ge­rech­te Ein­füh­rung von Tech­no­lo­gien. „Wir set­zen auf lie­be­vol­le Tech­nik­ver­mitt­lung an älte­re Men­schen,“ erklärt Anni­ka Ulich, wis­sen­schaft­li­che Koor­di­na­to­rin des DUCAH, im Gespräch mit der Rechts­de­pe­sche. Das Team setzt auf soge­nann­te Lernquartiere.

Dafür wer­den Part­ner vor Ort, wie zum Bei­spiel die Evan­ge­li­sche Stif­tung Neu­er­ke­ro­de, ein­ge­bun­den. Die­se stel­len Räu­me als Lern­quar­tier zur Ver­fü­gung, in denen bereits Pati­en­ten leben. Die Vor-Ort-Ent­wick­lung von digi­ta­len Werk­zeu­gen läuft so gemein­sam mit der Bewoh­ner­ver­tre­tung, den Ange­hö­ri­gen und den Pflegekräften.

Sehr oft wer­den aktu­el­le digi­ta­le Lösun­gen zwar für, aber nicht mit älte­ren Men­schen ent­wi­ckelt. Die Bereit­schaft für neue Tech­no­lo­gien ist laut Anni­ka Ulich sehr wohl vor­han­den, nur die Ver­mitt­lung ist oft nicht nut­zer­freund­lich. Ein Ansatz des DUCAH ist eine Con­cier­ge-Lösung für Ein­rich­tun­gen: Vor Ort gibt es einen „Digi­tal­lot­sen“, der Pati­en­ten und Pfle­ge­kräf­te digi­ta­le Tools näher bringt und Unter­stüt­zung bei Pro­ble­men leistet.

So gibt es eine Beglei­tung in jeder Ein­rich­tung, die den Pati­en­ten bei der sanf­ten Gewöh­nung an digi­ta­le Lösun­gen hilft und auch für das Gesund­heits­per­so­nal jeder­zeit Fra­gen beant­wor­ten kann.

Leichte Bedienbarkeit und Datensouveränität

Die Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten sind viel­fäl­tig, Ziel soll es aber immer sein, älte­ren Men­schen in ihren Fähig­kei­ten zu bestär­ken, ihren All­tag mög­lichst selbst­stän­dig zu bewäl­ti­gen. Sozia­le Ver­ein­sa­mung spielt zum Bei­spiel eine gro­ße Rol­le im Alter, weil vie­le Men­schen durch ein­ge­schränk­te Bewe­gungs­mög­lich­kei­ten nicht mehr in der Lage sind, Kon­tak­te zu pfle­gen. Hier kön­nen ver­ein­fach­te Video­te­le­fo­nie­sys­te­me helfen.

Auch Smart TVs kön­nen genutzt wer­den, um bei­spiels­wei­se Ver­an­stal­tun­gen in der Ein­rich­tung recht­zei­tig anzu­zei­gen und so die Bewoh­ner zu ani­mie­ren, mehr am sozia­len Leben teil­zu­neh­men. Aber nicht nur im sozia­len Bereich hel­fen neue Tech­no­lo­gien: Gera­de bei der Sturz­prä­ven­ti­on kön­nen Umge­bungs­sen­so­ren und Weara­bles einen wert­vol­len Bei­trag leis­ten, um älte­ren Men­schen mög­lichst lan­ge ein selbst­be­stimm­tes Woh­nen zu ermöglichen.

Das DUCAH legt bei allen Ansät­zen gro­ßen Wert auf die leich­te Bedien­bar­keit: Alle Sys­te­me sol­len sich ganz selbst­ver­ständ­lich in den All­tag der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen inte­grie­ren las­sen, ohne die­se zu über­for­dern oder ein­zu­schüch­tern. „Wir wol­len nicht zu viel und nicht zu wenig inter­ve­nie­ren,“ fasst Anni­ka Ulich den Ansatz zusam­men. Die Daten­sou­ve­rä­ni­tät der Pati­en­ten muss bei allen Pro­zes­sen selbst­ver­ständ­lich eben­falls gewähr­leis­tet sein.

DUCAH: Automatisierte Sturzdokumentation

Auch die Pfle­ge­kräf­te hat das DUCAH im Blick. Denn die­se sol­len durch den tech­ni­schen Fort­schritt dabei unter­stützt wer­den, sich auf das Zwi­schen­mensch­li­che zu kon­zen­trie­ren. Eine Digi­ta­li­sie­rung, die bestehen­de Pro­zes­se ein­fach vom Papier auf das Tablet umstellt, ist dabei nicht hilf­reich. Denn vie­le Pfle­ger und Pfle­ge­rin­nen emp­fin­den das Tablet am Pati­en­ten­bett als unprak­tisch und auch respekt­los gegen­über dem Patienten.

Das DUCAH ver­folgt Ansät­ze, die – zum Bei­spiel durch Weara­bles – die Doku­men­ta­ti­on von Stür­zen weit­ge­hend auto­ma­ti­sie­ren sol­len. Dadurch wür­den die Ver­wal­tungs­auf­ga­ben für Pfle­gen­de deut­lich abneh­men und die­se hät­ten mehr Zeit für die Pati­en­ten. Wie Anni­ka Ulich es for­mu­liert: „Die Tech­nik soll nicht noch eine Extra­auf­ga­be sein, son­dern sich best­mög­lich in den Pfle­ge­pro­zess integrieren.“