Pflegekräfte sind gesucht wie nie. In der Altenpflege dauert es aktuell etwa sechs Monate, um eine freie Stelle zu besetzen. Droht Deutschland der Pflegenotstand? Und was sind die Ursachen dafür, dass trotz steigender Löhne so viele Stellen nicht besetzt werden können?

Gera­de in der Alten­pfle­ge klafft eine gro­ße Lücke Bild: DTV

Pflegenotstand: Fachkräfte in der Altenpflege dringend gesucht

Die Zah­len sind ein­deu­tig: Im Jahr 2020 kamen laut einem Bericht der Bun­des­agen­tur für Arbeit auf 100 gemel­de­te freie Stel­len in der Alten­pfle­ge nur 26 gemel­de­te Arbeits­lo­se. Gleich­zei­tig stieg der Lohn für Fach­kräf­te um 4,7 Pro­zent. Dies scheint als Anreiz aller­dings nicht aus­zu­rei­chen, vor allem, da die offi­zi­el­len Stel­len den tat­säch­li­chen Pfle­ge­be­darf nicht voll­stän­dig abbil­den: Laut Exper­ten fehl­ten 2020 sogar 120.000 Fach­kräf­te, um pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen in Alters­hei­men gut zu betreu­en. Ein­deu­tig ein Pflegenotstand.

Wenig Anerkennung für Pflegeberufe trotz großem gesellschaftlichen Nutzen

Die Coro­na­pan­de­mie hat die fast schi­zo­phre­ne Ein­stel­lung unse­rer Gesell­schaft zu Care-Beru­fen deut­lich gemacht: Zu Beginn der Pan­de­mie stan­den Men­schen all­abend­lich auf Bal­ko­nen und klatsch­ten, um Pfle­ge­kräf­ten ihre Aner­ken­nung zu zei­gen. Sel­ten stand die Leis­tung, die Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger tag­täg­lich erbrin­gen, so im Bewusst­sein der Öffentlichkeit.

Die tat­säch­li­chen Arbeits­be­din­gun­gen spre­chen aber eine ande­re Spra­che: Vie­le Über­stun­den und schlech­te Ver­ein­bar­keit von Beruf und Pri­vat­le­ben tra­gen dazu bei, dass spe­zi­ell die Alten­pfle­ge immer noch als wenig attrak­ti­ver Beruf gilt.

Für Frus­tra­ti­on sor­gen auch zu lang­sam umge­setz­te Ver­spre­chen der Poli­tik: Zwar kün­dig­te Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) im Som­mer 2020 eine Prä­mie für Pfle­ge­kräf­te an, aller­dings ver­zö­ger­te sich die Aus­zah­lung, nicht jede Pfle­ge­kraft war anspruchs­be­rech­tigt und auch die zuge­sag­te Steu­er­frei­heit für die Son­der­zah­lung wur­de 2021 relativiert.

Demographischer Wandel überfordert das Gesundheitssystem

Es ist nicht so, dass es kei­ne Aus­zu­bil­den­den in Pfle­ge­be­ru­fen gibt. Laut Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um stieg ihre Anzahl in den letz­ten Jah­ren um gut zwei Pro­zent. Dadurch, dass immer mehr Men­schen ein immer höhe­res Alter errei­chen, steigt die Anzahl der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen aller­dings deut­lich stär­ker (plus 8,5 Pro­zent im Jahr 2019). Schon 18,1 Mil­lio­nen Deut­sche sind 65 Jah­re oder älter, also bereits 22 Pro­zent der Bevöl­ke­rung. Die­ser Trend wird sich in den nächs­ten Jah­ren fort­set­zen.

So müs­sen sich immer weni­ger Pfle­ge­kräf­te um immer mehr Pati­en­ten küm­mern, was zu mehr Stress im Arbeits­all­tag führt. Vie­le Pfle­ge­kräf­te möch­ten des­halb nicht mehr Voll­zeit arbei­ten oder wech­seln zu Zeit­ar­beits­fir­men, um gere­gel­te Arbeits­zei­ten zu haben. Para­dox: Obwohl sie so drin­gend gebraucht wer­den, haben Men­schen in Pfle­ge­be­ru­fen kaum die Mög­lich­keit, Druck auf die Arbeit­ge­ber aus­zu­üben, um bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen zu erreichen.

Ein Streik wür­de zu Las­ten der Pati­en­ten gehen, abge­se­hen davon, dass auch die gewerk­schaft­lich Ver­net­zung unter­ein­an­der schlecht ist: Schät­zun­gen zufol­ge sind nur etwa zehn Pro­zent der Pfle­ge­kräf­te Gewerkschaftsmitglieder.

Sind Tarifverträge die Lösung gegen Pflegenotstand?

Klar ist: Eine Lohn­er­hö­hung reicht als Moti­va­ti­on nicht aus, um die Lücken in der Pfle­ge zu schlie­ßen. „Die Zah­len machen deut­lich: Es man­gelt nicht an Stel­len, es man­gelt an Per­so­nal,“ erklär­te Kat­rin Göring-Eckardt (Bündnis90/Die Grü­nen) bereits im Juli 2020. „Ein­fach neue Stel­len per Gesetz zu schaf­fen, reicht nicht aus, wenn die Bedin­gun­gen in der Alten­pfle­ge nicht stimmen.

Pro­fes­sio­nel­le Pfle­ge­kräf­te leis­ten einen unschätz­ba­ren Bei­trag in unse­rer Gesell­schaft. Sie set­zen ihre Arbeit, Kraft, Zeit und auch ihre Gesund­heit dafür ein, für älte­re Men­schen zu sor­gen. Die­se Arbeit hat end­lich eine ange­mes­se­ne finan­zi­el­le Aner­ken­nung und gesell­schaft­li­che Wert­schät­zung verdient.“

Politische Rahmenbedingungen gegen Pflegenotstand

Nach der letz­ten Ände­rung der Pfle­ge­re­form wer­den Alten­hei­me ab Sep­tem­ber 2022 nur noch aus der Pfle­ge­kas­se finan­ziert, wenn sie nach Tarif bezah­len. Aller­dings gibt es nach wie vor kei­nen all­ge­mein ver­bind­li­chen Tarif­ver­trag in der Pfle­ge. So kön­nen Betrei­ber von Ein­rich­tun­gen eige­ne Tarif­ver­trä­ge aus­han­deln oder bestehen­de Tarif­ver­trä­ge für sich über­neh­men. Hier ist das letz­te Wort also noch lan­ge nicht gesprochen.

Es bleibt zu hof­fen, dass die nächs­te Bun­des­re­gie­rung die poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen schaf­fen wird, um bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen für Pfle­ge­kräf­te zu garan­tie­ren. Pfle­ge­not­stand adé.