BARMER-Branchenauswertung Krankschreibungen wegen Corona – Altenpflege am meisten betroffen

Ein Bericht von der Barmer Krankenkasse zeigt, dass Beschäftigte in der Altenpflege am meisten von Covid-19-Erkrankungen betroffen sind. Im Allgemeinen grassiert das Coronavirus vor allem in den Sozialberufen.