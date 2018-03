Pflegende Angehörige Pflegereform kommt noch nicht überall an

Ein Jahr ist vergangen, nachdem das letzte Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten ist. Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat daher in einer repräsentativen Untersuchung gefragt, wie die Veränderungen durch die Pflegereform bei pflegenden Angehörigen wahrgenommen werden - mit interessanten Ergebnissen.