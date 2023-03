Anzeige Pflege inter­na­tio­nal Partner-Projekt mit Georgien: Einbli­cke in die Alten­pflege in Deutschland

Eine erste Projekt-Gruppe aus Georgien besuchte Hamburg in diesem Spätsom­mer und stieg sofort in die statio­näre Alten­pflege mit ein. Sechs junge Menschen aus Georgien kamen für dieses avanti-Projekt nach Hamburg. Für zwei Monate konnten alle angehen­den Medizi­ne­rIn­nen die statio­näre Alten­pflege in Deutsch­land kennen lernen und gleich­zei­tig so ihr Studi­en­bud­get etwas aufbessern.