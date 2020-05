Die Bun­des­re­gie­rung hat nun end­lich eine Eini­gung bezüg­lich der ange­kün­dig­ten Bonus­zah­lun­gen für die beson­de­ren Leis­tun­gen von Pfle­ge­kräf­ten wäh­rend den letz­ten Wochen und Mona­ten erzielt. Ver­gan­ge­ne Woche wur­de ein zwei­tes Maß­nah­men­pa­ket zur Bekämp­fung der Pan­de­mie beschlos­sen. Das „Zwei­te Gesetz zum Schutz der Bevöl­ke­rung bei einer epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Trag­wei­te“ beinhal­tet neben Ände­run­gen bezüg­lich der Test­ka­pa­zi­tä­ten und Mel­de­pflich­ten auch den besag­ten Pfle­ge-Bonus.

Bis zu 1.500€ für Pflegekräfte

Beschäf­tig­te in der Pfle­ge erhal­ten auf­grund der hohen Coro­na-Belas­tung eine Prä­mie von bis zu 1.000€ von den Kas­sen. Pfle­ge­kräf­te, die zum Groß­teil in der direk­ten Pfle­ge und Betreu­ung arbei­ten, erhal­ten dabei den vol­len Betrag. Wer min­des­tens ein Vier­tel sei­ner Arbeits­zeit dort ver­bringt, bekommt 676€. Die gesam­te Kos­ten­sum­me für die Prä­mie liegt laut Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn bei cir­ca einer Mil­li­ar­de Euro. Zur Finan­zie­rung der Bonus­zah­lun­gen erhal­ten die Kas­sen einen Zuschuss vom Bund.

Die Bun­des­län­der und Arbeit­ge­ber kön­nen die Prä­mie zudem steu­er­frei bis zu einem Betrag von 1.500€ auf­sto­cken. Von der Steu­er befreit sind Beträ­ge oder Sach­leis­tun­gen in Höhe von 1.500€, die zwi­schen März und Dezem­ber 2020 aus­ge­zahlt wur­den. Eini­ge Bun­des­län­der haben der Auf­sto­ckung auf 1.500€ bereits zuge­stimmt. Dar­un­ter Bay­ern, Ham­burg, Hes­sen, das Saar­land, Bran­den­burg, Nie­der­sach­sen und Schles­wig-Hol­stein.

Die Arbeit­ge­ber sind zudem nach dem Geset­zes­ent­wurf des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums zur Zah­lung von gestaf­fel­ten Son­der­leis­tun­gen (Coro­na-Prä­mi­en) ver­pflich­tet. Die Auf­wen­dun­gen für die Coro­na-Prä­mi­en wer­den den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen durch die sozia­le Pfle­ge­ver­si­che­rung und in der ambu­lan­ten Pfle­ge antei­lig durch die gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung per Vor­aus­zah­lung erstat­tet. In der zwei­ten Jah­res­hälf­te wer­den das Gesund­heits- und Finanz­mi­nis­te­ri­um dann dar­über bera­ten, in wel­chem Umfang die Ver­si­che­run­gen Zuschüs­se vom Bund zur Sta­bi­li­sie­rung der Bei­trags­sät­ze erhal­ten und inwie­fern die Coro­na-Prä­mi­en refi­nan­ziert wer­den sol­len.

Anfang April haben sich ver.di und die Bun­des­ver­ei­ni­gung der Arbeit­ge­ber in der Pfle­ge­bran­che (BVAP) auf einen Tarif­ver­trag für eine Son­der­prä­mie für Pfle­ge­kräf­te geei­nigt. Alle betrof­fe­nen Pfle­ge­kräf­te erhal­ten dem­nach ihren jewei­li­gen Bonus zusam­men mit dem dies­jäh­ri­gen Juli-Gehalt. Anspruch auf die ein­ma­li­ge Son­der­zah­lun­gen haben alle Beschäf­tig­ten in der Alten­pfle­ge. Dar­un­ter fal­len: