Wenige reden darüber, viele haben sie: Psychische Probleme nehmen seit Jahren zu und waren 2019 der zweithäufigste Krankschreibungsgrund. Das schlägt sich auch in dramatischer Weise bei der Anzahl der Rehamaßnahmen und Frühverrentungen nieder. Zwei aktuelle Meinungsumfragen zeigen derweil die sich wandelnde gesellschaftliche Einstellung zu dem Thema. Die Bundesregierung plant eine Offensive für geistiges Wohlbefinden.

Angst­stö­run­gen, Alko­hol­ab­hän­gig­keit und Depres­sio­nen gehö­ren zu den häu­figs­ten psy­chi­schen Erkran­kun­gen in Deutsch­land, wie aus dem AOK-Fehl­zei­ten­re­port 2020 her­vor­geht. Dem­nach waren 2019 psy­chi­sche Erkran­kun­gen die zweit­häu­figs­te Ursa­che für Arbeits­un­fä­hig­keit, noch vor Atem­wegs­pro­ble­men. Die Krank­heits­ta­ge aus die­sem Grund nah­men seit 2008 um 67,5 % zu. Mit 27 Tagen liegt die durch­schnitt­li­che Krank­schrei­bungs­dau­er mehr als dop­pelt so hoch wie bei kör­per­li­chen Erkran­kun­gen. Jede fünf­te Reha­bi­li­ta­ti­on ist inzwi­schen dar­auf zurück­zu­füh­ren. Für 17 % ist dies die beruf­li­che End­sta­ti­on, sie rut­schen nach zwei Jah­ren in die Erwerbs­min­de­rungs­ren­te. Nach Anga­ben der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung machen psy­chi­sche Erkran­kun­gen 42,7 % aller Anträ­ge auf Erwerbs­min­de­rung aus, bei Frau­en liegt der Anteil sogar bei 48 %.

Psychische Probleme durch Corona

Eine vor­läu­fi­ge Teil­aus­wer­tung der 200.000 Pro­ban­den der nako-Gesund­heits­stu­die zeigt zudem eine Zunah­me von Angst‑, Stress- und Depres­si­ons­sym­pto­men in der ers­ten Pha­se der Coro­na-Pan­de­mie. Vor allem jun­ge Frau­en sei­en davon betrof­fen. Ins­ge­samt erwies sich die Alters­grup­pe von 20 bis 40 Jah­ren als beson­ders anfäl­lig, wäh­rend bei Senio­ren (ab 60 Jah­re) kaum eine psy­chi­sche Ver­schlech­te­rung fest­stell­bar war, erklär­te nako-Geschäfts­füh­rer Klaus Ber­ger der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung. Eine Kor­re­la­ti­on der Sym­pto­me sieht die auf 20–30 Jah­re ange­leg­te Lang­zeit­stu­die mit Regio­nen, die stär­ker von Coro­na heim­ge­sucht wur­den. Seit 2014 unter­sucht das Netz­werk deut­scher For­schungs­ein­rich­tun­gen, bestehend aus der Helm­holtz-Gemein­schaft, den Uni­ver­si­tä­ten und der Leib­niz-Gemein­schaft, die Ursa­chen für die Ent­ste­hung von Volks­krank­hei­ten: „War­um wird der eine krank, der ande­re aber bleibt gesund? Wel­che Fak­to­ren spie­len dabei eine Rol­le? Ist es die Umwelt, das sozia­le Umfeld oder die Situa­ti­on am Arbeits­platz?“

Haltung der Bundesbürger im Wandel

Beim Umgang mit dem The­ma zei­gen sich die Deut­schen übri­gens zwie­ge­spal­ten. Zwar hal­ten 84 % die geis­ti­ge Gesund­heit für eben­so wich­tig wie die kör­per­li­che, aber nur 56 % hal­ten ent­spre­chen­de Lei­den für „eine Krank­heit wie jede ande­re“, ergab eine inter­na­tio­na­le Befra­gung des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts Ipsos. Dem­nach den­ken nur 45 % der Bun­des­bür­ger über ihr geis­ti­ges Wohl­be­fin­den nach. Nur in vier der 29 unter­such­ten Län­der lag die­ser Wert nied­ri­ger, mit 25 % bil­det Russ­land das Schluss­licht. Die Stu­die zeigt aber auch einen deut­li­chen Ver­än­de­rungs­wunsch: 61 % fin­den, dass die Gesell­schaft deut­lich tole­ran­ter gegen­über psy­chisch Kran­ken wer­den müs­se.

Zum Welt­tag der psy­chi­schen Gesund­heit Anfang Okto­ber woll­te auch You­Gov wis­sen, wie die Deut­schen mit ihrer Psy­che umge­hen und befrag­te dazu über 4.000 Men­schen. Zwei Drit­tel waren dabei der Ansicht, „dass see­li­schen bzw. psy­chi­schen Erkran­kun­gen in unse­rer Gesell­schaft nicht mit aus­rei­chen­dem Respekt begeg­net wird“. Bei Frau­en lag der Wert noch höher. Hier­bei zeig­te sich auch eine unter­schied­li­che Ein­schät­zung abhän­gig von der Ein­kom­mens­hö­he. So fan­den nur 19 % der Gering­ver­die­ner (bis 1.500 Euro net­to), dass das Pro­blem mit dem nöti­gen Ernst ange­gan­gen wer­de. Einen offe­ne­ren Umgang mit dem The­ma wün­schen sich 65 %, zum Bei­spiel indem Pro­mi­nen­te auf Social-Media-Kanä­len offen über ihre ent­spre­chen­den Pro­ble­me schrei­ben. Bei Jün­ge­ren wün­schen sich das sogar 72 %.