Prof. Dr. Med. Helmut Frohnhofen im Videointerview Freiheitsentzug – das Problem dabei

Freiheitsentziehende Maßnahmen in der Pflege sind seit Jahren ein kontroverses Thema in der Medizin, der Geriatrik und der Pflege. In diesem Interview spricht Prof. Dr. Volker Großkopf mit einem der bekanntesten Ärzten der Geriatrie, Prof Dr. med. Helmut Frohnhofen von der Uniklinik Düsseldorf. Hier wird praxisnahzu erklärt: Was ist eine freiheitsentziehende Maßnahme bzw. wie definiert man freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) im Kontext von Pflege und Pflegeberufen? - Wie kann richtige medizinische/pflegerische Versorgung in Balance gehalten werden mit der Beachtung der individuellen Patientenrechte? Und mehr.