Nach Angaben des DRK spenden aktuell gerade mal 3 Prozent der Deutschen regelmäßig Blut. Viel zu wenig, um die Nachfrage nach diesem dringend benötigten Saft abzudecken. Die Auswirkungen der mangelnden Spendenbereitschaft sind insbesondere in den Sommermonaten zu spüren.

Am 14. Juni war Welt­blut­spen­de­tag. Ein Datum, an dem welt­weit Gesund­heits­diens­te ganz zurecht auf die Bedeu­tung und Not­wen­dig­keit von Blut­spen­den hin­wie­sen: Denn obgleich die dies­be­züg­li­che For­schung auf Hoch­tou­ren läuft – der kost­ba­re Lebens­saft kann bis heu­te durch nichts voll­stän­dig ersetzt wer­den. Das wei­te­re Schick­sal vie­ler chro­nisch kran­ker sowie schwer­ver­letz­ter Men­schen hängt somit ganz erheb­lich von der Spen­den­be­reit­schaft ab.

Und die ist in Deutsch­land seit Jah­ren am sin­ken: Nach Anga­ben des Paul-Ehr­lich-Insti­tuts (PEI) wur­den im Jahr 2020 ins­ge­samt 6.388.992 Blut­spen­den geleis­tet. Gegen­über dem Vor­jahr ent­sprich das einem sat­ten Minus von 2,7 Pro­zent. Seit 2011 – dem Jahr mit den bis­lang meis­ten Spen­den – ging die Anzahl um 1,3 Mil­lio­nen (rund 16 Pro­zent) zurück.

Nur 3 Prozent gehen zur Blutspende

Nach Anga­ben des Blut­spen­de­diens­tes vom Deut­schen Roten Kreuz (DRK) spen­den aktu­ell gera­de mal 3 Pro­zent der Bevöl­ke­rung regel­mä­ßig Blut. Um den Nor­mal­be­darf von täg­lich bis zu 15.000 benö­tig­ten Spen­den zu decken, müss­ten es aber deut­lich mehr sein.

Aber es kommt nicht nur auf die rei­ne Quan­ti­tät an – auch wel­che Blut­grup­pe gespen­det wird ist von beson­de­rer Bedeu­tung. Beson­ders begehrt ist dabei die Blut­grup­pe 0 (vor allem bei nega­ti­vem Rhe­sus­fak­tor), da die­se als soge­nann­tes Uni­ver­sal­spen­der­blut gilt.

Das bedeu­tet, dass die dar­in ent­hal­te­nen roten Blut­kör­per­chen (Ery­thro­zy­ten) mit allen ande­ren Blut­grup­pen (A, B, AB) kom­pa­ti­bel sind: Denn dadurch das den Zel­len ent­spre­chen­de Anti­ge­ne feh­len, rufen die­se beim Trans­fu­si­ons­emp­fän­ger kei­ne Anti­kör­per­re­ak­ti­on her­vor – eine lebens­be­droh­li­che Ver­klum­pung (Häm­a­g­glu­ti­na­ti­on) bleibt somit aus.

In Deutsch­land ver­fü­gen gera­de­mal 6 Pro­zent der Men­schen über die Blut­grup­pe 0 negativ.

Bild: Sta­tis­ta

Sommerloch = Blutspendeloch

Gera­de in den Som­mer­zeit lässt sich regel­mä­ßig ein signi­fi­kan­tes Absin­ken der Spen­den­be­reit­schaft beob­ach­ten. Dies läge, so die Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung (BZgA), unter ande­rem dar­an, dass Men­schen in der war­men Jah­res­zeit ver­stärkt Urlaubs­rei­sen antre­ten oder ande­ren Akti­vi­tä­ten nach­ge­hen wür­den, statt zum Blut­spen­den zu gehen.

Dar­über hin­aus wür­den vie­le Men­schen gera­de bei den dann sehr hohen Außen­tem­pe­ra­tu­ren den Gang zur Blut­spen­de mei­den, da sie gesund­heit­li­che Ein­schrän­kun­gen, wie zum Bei­spiel Kreis­lauf­be­schwer­den oder Schwin­del, fürchten.

Aber nicht nur die Zufuhr neu­er Spen­den stockt: Durch die höhe­re Möbi­li­tät und Akti­vi­tät kommt es auch zu einer Häu­fung von Unfäl­len aus. Als Fol­ge erhöht sich zwangs­läu­fig die Ent­nah­me aus dem Konservenbestand.

Blutspende: Wo kann ich mich weiter informieren?

Wer sich grund­sätz­lich zu einer Spen­de bereit erklärt, jedoch noch offe­ne Fra­gen hat oder schlicht noch auf der Suche nach einem Spen­den­dienst in sei­ner Nähe ist, den bie­tet das Netz inzwi­schen viel­fäl­ti­ge Infor­ma­ti­ons­quel­len, wie zum Beispiel:

Blut spen­den, eine Kam­pa­gne der BZgA mit reich­hal­ti­gen Ant­wor­ten zu den gän­gis­ten Fra­gen sowie einer Kar­te mit Spendenzentren.

#mis­sing­ty­pe, eine gemein­sa­me Kam­pa­gne der DRK-Blutspendedienste.

FAQ-Sei­ten des Paul-Ehr­lich-Insti­tuts.

Auch Uni­kli­ni­ken und Gesund­heits­äm­ter stel­len häu­fig Infor­ma­tio­nen über Blut­spen­de­mög­lich­kei­ten in ihrer Nähe bzw. Kom­mu­ne bereit.

Nicht jeder ist zur Spende geeignet

Auch wenn grund­sätz­lich jede Bereit­schaft zur Spen­de grund­sätz­lich begrü­ßens­wert ist – manch­mal gibt es auch gute Grün­de, eine Per­son nicht als Spen­der her­an­zu­zie­hen. Bei­spiels­wei­se sind Per­so­nen mit schwe­ren Herz- und Gefäß­krank­hei­ten oder mit kli­nisch rele­van­ten Blut­ge­rin­nungs­stö­run­gen dau­er­haft von der Spen­de aus­ge­schlos­sen – und zwar um den Spen­den­wil­li­gen vor ein poten­zi­el­len Ver­schlech­te­rung sei­nes eige­nen Gesund­heits­zu­stan­des zu schüt­zen. Hier gilt: Die Sicher­heit des Spen­ders hat abso­lu­ten Vorrang.

Des Wei­te­ren kann es vor­kom­men, dass man zwar grund­sätz­lich als Blut­spen­der infra­ge kommt, jedoch aus aktu­el­len Umstän­de zunächst zurück­zu­stel­len ist. Ein sol­cher aktu­el­ler Umstand kön­nen bei­spiels­wei­se eine Schwan­ger­schaft (und 6 Mona­te danach), die Still­zeit, der Auf­ent­halt in einem Mala­ria-Ende­mie­ge­biet oder auch ein kürz­lich durch­ge­führ­ter zahn­me­di­zi­ni­scher Ein­griff sein.

Eine voll­stän­di­ge Auf­lis­tung mög­li­cher Aus­schluss- und Rück­stel­lungs­grün­de kön­nen der Richt­li­nie Hämo­the­ra­pie ent­nom­men wer­den, die von der Bun­des­ärz­te­kam­mer im Ein­ver­neh­men mit dem PEI auf­ge­stellt wurde.