Dass mit einem Dekubitus nicht zu spaßen ist, zeigt ein Urteil aus dem Jahre 2014. Bei einer ausbleibenden Behandlung können Dekubitalgeschwüre nicht selten in einer tödlichen Sepsis enden, so auch auch im nachfolgenden Fall. Wie man einen Dekubitus und eine Sepsis behandeln und vorbeugen kann, erfahren Sie hier:

Dekubitus nach Sturz und OP

In einem Urteil des OLG Karls­ru­he vom 3.4.2014 (9U 123/13) ging eine Klä­ge­rin gegen eine ver­min­der­te Leis­tung ihrer Unfall-Zusatz­ver­si­che­rung bei der Beklag­ten gericht­lich vor.

Ihr Vater brach sich bei einem häus­li­chen Sturz im Juli 2011 den lin­ken Ober­schen­kel­kno­chen. Die­ser wur­de zunächst in der Uni­kli­nik ope­ra­tiv behan­delt, spä­ter sta­tio­när in meh­re­ren Krankenhäusern.

Infol­ge der Behand­lun­gen ent­wi­ckel­ten sich beim Vater Deku­bi­tus­ge­schwü­re an der lin­ken Fer­se und am lin­ken Unter­schen­kel. Dies führ­te dann sogar zu einer Ampu­ta­ti­on des Unter­schen­kels, wel­che schließ­lich in eine töd­li­che Sep­sis mün­de­te. Der Vater verstarb.

Die Beklag­te muss­te der Klä­ge­rin nach Urteil des LG Walds­hut-Tien­gen ledig­lich 50 % der Ver­si­che­rungs­leis­tung aus­zah­len, da ange­nom­men wur­de, dass die Vor­er­kran­kun­gen des Vaters ursäch­lich für sei­nen Tod waren.

Der Vater litt im Vor­feld bereits an einer Nie­ren­in­suf­fi­zi­enz und arte­ri­el­ler Ver­schluss­krank­heit, die jedoch nicht in Bezug zum Unfall und zur Todes­ur­sa­che gestan­den haben. Letz­ten Endes sei er aber an den Fol­gen des Unfalls gestorben.

Die Klä­ge­rin leg­te gegen das Urteil Beru­fung ein – mit Erfolg. Die Vor­aus­set­zun­gen für eine Kür­zung der Leis­tung wegen einer mit­wir­ken­den Ver­ur­sa­chung durch Vor­er­kran­kun­gen lagen in die­sem Fall nicht vor. Schuld am Tod des Vaters war der Unfall, der anschlie­ßen­de Deku­bi­tus und die Sep­sis­er­kran­kung. Die Klä­ge­rin erhielt die vol­le Ver­si­che­rungs­zah­lung in Höhe von 52.000 Euro.

Hin­weis: Eine ver­si­che­rungs­ver­trags­recht­lich rele­van­te „mit­wir­ken­de Ver­ur­sa­chung des Todes durch Vor­er­kran­kun­gen“ ist nur anzu­neh­men, wenn fest­steht, dass der (unfall­be­ding­te) Tod des Ver­si­che­rungs­neh­mers ohne die Vor­er­kran­kun­gen nicht ein­ge­tre­ten wäre. Hier­bei ist ein Beweis nach § 286 Absatz 1 ZPO erforderlich.

Dekubitus: Defintion, Entstehung, Folgen

Unter einem Deku­bi­tus ver­steht man eine Schä­di­gung der Haut und des dar­un­ter­lie­gen­den Gewe­bes auf­grund von län­ge­rer Druck­be­las­tung. Dabei ist vor allem die Durch­blu­tung der Haut gestört.

Der Unfall des Vaters im obi­gen Fall habe den Kran­ken­haus­auf­ent­halt gezwun­ge­ner­ma­ßen erfor­dert. Ohne den Unfall wäre der Deku­bi­tus und die töd­li­che Sep­sis dem­nach nicht entstanden.

Deku­bi­tus­ge­schwü­re kön­nen bei älte­ren Men­schen auch ohne den Ein­fluss von Vor­er­kran­kun­gen auf­tre­ten. Grund dafür kann, wie auch in die­sem Fall, das stän­di­ge und lan­ge Lie­gen im Kran­ken­haus sein.

Bei jedem Deku­bi­tus­ge­schwür besteht zudem grund­sätz­lich auch die Mög­lich­keit, dass sich eine töd­lich ver­lau­fen­de Sep­sis ent­wi­ckeln kann. Es ist zwar mög­lich oder wahr­schein­lich, dass die arte­ri­el­le Ver­schluss­krank­heit des Vaters für das Auf­tre­ten der Druck­ge­schwü­re mit­ur­säch­lich war. Eine ein­deu­ti­ge Fest­stel­lung war hier­zu jedoch nach­träg­lich nicht mehr möglich.

Es ist anzu­neh­men, dass die Ver­ur­sa­chung der Deku­bi­tus­ge­schwü­re auch ohne Vor­er­kran­kun­gen bei dem 75-Jäh­ri­gen nicht wesent­lich anders ver­lau­fen wäre.

Nach der aktu­el­len Rechts­spre­chung ist ein Deku­bi­tus trotz Pro­phy­la­xe nicht immer ver­meid­bar. Wie man im Scha­dens­fall han­deln soll­te, erfah­ren Sie hier:



Wie erkenne ich eine Sepsis?

Eine Sep­sis, oder auch Blut­ver­gif­tung, beschreibt eine Ent­zün­dungs­re­ak­ti­on des Kör­pers auf eine Infek­ti­on, die sich über das Blut auf den gan­zen Kör­per aus­brei­tet. Ursäch­lich für eine Blut­ver­gif­tung sind häu­fig Bak­te­ri­en.

Die Anwe­sen­heit der Kei­me im Blut ist jedoch nicht der Haupt­grund für eine Sep­sis-Erkran­kung. Viel­mehr ist es die Immun­re­ak­ti­on des Kör­pers, der den bak­te­ri­el­len Befall nicht besei­ti­gen kann.

Das Vor­han­den­sein von Bake­ri­en im Blut bedeu­tet jedoch noch lan­ge kei­ne Blut­ver­gif­tung. Klei­ne Men­gen an Bak­te­ri­en sind mit­un­ter nor­mal und kein Pro­blem für das Immun­sys­tem. Erst wenn der Erre­ger­be­fall deut­lich höher wird, besteht ernst­haf­te Gefahr.

Typische Anzeichen einer Blutvergiftung sind:

eine stark erhöh­te oder nied­ri­ge Körpertemperatur

ein stark erhöh­ter Pulsschlag

eine erhöh­te Atemfrequenz

eine star­ke Zu- oder Abnah­me wei­ßer Blut­kör­per­chen (Leu­ko­zy­ten) im Blut

Die­se Sym­pto­me sind ers­te Anzei­chen einer Sep­sis. Man spricht hier­bei jedoch zunächst von einer SIRS (Sys­temic Inflamma­to­ry Respon­se Syndrome).

Eine Sep­sis ist erst dann erreicht, wenn eine Infek­ti­on die Immun­ab­wehr des Kör­pers nach­weis­lich angreift. Kommt es infol­ge des­sen zu Organ­ver­sa­gen, spricht man von einer schwe­ren Sep­sis.

Ist auf­grund der Ent­zün­dungs­re­ak­ti­on ledig­lich der Blut­druck nicht mehr intakt bzw. abfal­lend, spricht man von einem sep­ti­schen Schock.

Wie behandelt man eine Sepsis?

Bei einer ein­fa­chen Sep­sis reicht es in der Regel aus, die Infek­ti­ons­quel­le mit­tels Anti­bio­ti­ka zu bekämpfen.

Bei einem schwe­re­ren Ver­lauf ist ein Auf­ent­halt auf der Inten­siv­sta­ti­on nahe­zu unaus­weich­lich, da auch die Funk­ti­on der Orga­ne ste­tig beob­ach­tet wer­den muss. Zusätz­lich zu Anti­bio­ti­kum kön­nen fol­gen­de Maß­nah­men zur Bekämp­fung greifen:

Infu­si­on als Flüs­sig­keits­er­satz oder Nähr­lö­sun­gen, wenn Pati­en­ten nicht mehr Essen können

Trans­fu­si­on, also Ersatz von Blut­zel­len und Plasma

Unter­stüt­zung beein­träch­tig­ter Orga­ne, z.B. durch künst­li­che Beatmung oder Dialyse

gerin­nungs­hem­men­de Medi­ka­men­te zur Thrombosevorbeugung

optio­nal blut­zu­cker­sen­ken­de Insulintherapie

Gefahren durch Sepsis

Ohne eine Behand­lung nimmt der Kampf des Kör­pers gegen die Erre­ger der Blut­ver­gif­tung ein bit­te­res Ende. Schä­den an Orga­nen und Gefä­ßen sind die Fol­ge. Der Ver­lauf der Sep­sis ist dabei abhän­gig vom aus­lö­sen­den Bak­te­ri­um, dem Alter und Wohl­be­fin­den des Patienten.

Ist die Durch­blu­tung lebens­wich­ti­ger Orga­ne nicht mehr gewähr­leis­tet, kann es zu einem Herz-Kreis­lauf-Ver­sa­gen (sep­ti­scher Schock) kom­men. Bei ers­ten Anzei­chen einer Sep­sis soll­te man dem­nach drin­gend zum Arzt gehen. Je frü­her das Pro­blem bekämpft wird, des­to höher ste­hen die Chan­cen auf eine Komplettheilung.

Jedoch kann es auch nach einer erfolg­rei­chen The­ra­pie zu Fol­ge­schä­den wie Ner­ven­schä­den, Mus­kel­schwä­che, Stress oder Depres­sio­nen kom­men. Auch hier ist bei ers­ten Anzei­chen sofort ein Arzt zu informieren.

Bleibt eine Behand­lung aus, oder kann sie bei bestimm­ten Pati­en­ten nicht erfolg­reich voll­zo­gen wer­den, führt die Blut­ver­gif­tung in der Regel zum Tod.

Da eine Sep­sis, wie auch im obi­gen Sach­ver­halt häu­fig aus einem Deku­bi­tus her­vor­geht, gilt es, die­sem bereits vorzubeugen:

Dekubitusprophylaxe und ‑Behandlung

Zur Pro­phy­la­xe eines Deku­bi­tus ist eine regel­mä­ßi­ge Bewe­gung und Mobi­li­sa­ti­on enorm wich­tig. Zudem soll­te die Haut und das Gewe­be mit aus­rei­chend Sauer­stoff ver­sorgt wer­den. Der Ein­satz von Medi­ka­men­ten oder medi­zi­ni­schen Hilfs­mit­teln zur Vor­beu­gung eines Deku­bi­tus ist in der Regel gründ­lich abzu­wä­gen und zu begründen.

Essen­zi­ell für die Hei­lung eines Deku­bi­tus ist die Besei­ti­gung der Ursa­che – also der Druck­ver­min­de­rung. Bei bett­lä­ge­ri­gen Pati­en­ten kom­men daher spe­zi­el­le Deku­bi­tus-Matrat­zen oder spe­zi­el­le Bet­ten zum Ein­satz. Die regel­mä­ßi­ge Umla­ge­rung von Pati­en­ten kann eben­falls helfen.

Ist die Druck­ent­las­tung erfolg­reich, so kann die Deku­bi­tus­wun­de heilen.