Seit fast einem halben Jahr bekleidet Claudia Moll das Amt der Pflegebeauftragten der Bundesregierung. Was hat sich in dieser Zeit getan? Rechtsdepesche hat nachgefragt.

Clau­dia Moll (SPD), Mit­glied des Bun­des­tags und Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­te der Bun­des­re­gie­rung. Bild: Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­te, Tho­mas Ecke

Clau­dia Moll gilt als Hoff­nungs­trä­ge­rin der Pfle­ge­kräf­te. Seit dem 12. Janu­ar setzt sie sich als Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­te der Bun­des­re­gie­rung für die Pfle­ge ein. Dabei baut sie auf ihre Erfah­run­gen aus 30 Jah­ren als Alten­pfle­ge­rin. Ange­tre­ten ist sie mit dem Ziel, schnellst­mög­lich spür­ba­re Ver­bes­se­run­gen für Pfle­ge­kräf­te zu schaf­fen. Mit der Rechts­de­pe­sche hat sie über Pfle­ge­re­form und fai­re Bezah­lung gesprochen.

Rechts­de­pe­sche: Inzwi­schen sind Sie seit eini­gen Mona­ten im Amt. Wie beur­tei­len Sie die Zeit bisher?

Clau­dia Moll: In den letz­ten Wochen und Mona­ten hat­te uns die Pan­de­mie fest im Griff und bestimm­te einen Groß­teil unse­rer Hand­lun­gen. Nun ist es an der Zeit, sich auch ande­ren The­men zuzu­wen­den – ins­be­son­de­re den ande­ren Her­aus­for­de­run­gen in der Pfle­ge. Um hier für Tem­po zu sor­gen, habe ich dies zum Bei­spiel zum Tag der Pfle­gen­den Mit­te Mai öffent­lich eingefordert.

Rechts­de­pe­sche: Sind die Maß­nah­men zur Pfle­ge im Koali­ti­ons­ver­trag aus­rei­chend? Wie sieht es mit der Umset­zung aus? Wie weit sind Sie?

Moll: Im Koali­ti­ons­ver­trag sind vie­le wich­ti­ge Vor­ha­ben ent­hal­ten, die die Pfle­ge vor­an­brin­gen und auch die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen und ihre pfle­gen­den An- und Zuge­hö­ri­gen deut­lich ent­las­ten wer­den. Exem­pla­risch möch­te ich hier die Dyna­mi­sie­rung des Pfle­ge­gel­des, die Ent­wick­lung eines Ent­las­tungs­bud­gets und auch die Lohn­er­satz­leis­tung für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge nennen.

Mit Blick auf die Eigen­an­tei­le in der voll­sta­tio­nä­ren Pfle­ge sind eben­so Ent­las­tun­gen geplant, durch die Her­aus­nah­me der medi­zi­ni­schen Behand­lungs­pfle­ge und der Aus­bil­dungs­um­la­ge aus den Hei­ment­gel­ten. Die­se und wei­te­re The­men wer­den und müs­sen mit der Pfle­ge­re­form umge­setzt werden.

Es wird an einer neuen Pflegereform gearbeitet

Moll: Der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter hat die­se für das zwei­te Halb­jahr ange­kün­digt. Klar ist, dass dabei auch die finan­zi­el­le Sta­bi­li­tät der Pfle­ge­ver­si­che­rung im Mit­tel­punkt ste­hen wird und wir einen gesun­den Aus­gleich zwi­schen gewoll­ten Aus­ga­ben­stei­ge­run­gen und deren Gegen­fi­nan­zie­rung fin­den müs­sen. Das wer­den sicher­lich kei­ne ein­fa­chen Dis­kus­sio­nen – aber sie müs­sen für die Pfle­ge enga­giert geführt werden.

Rechts­de­pe­sche: An wel­cher Stel­le steht die Pfle­ge aktu­ell über­haupt? Ist neben dem Krieg in der Ukrai­ne über­haupt noch Zeit?

Moll: Bei mir ste­hen die Pfle­ge und das Wohl der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen natür­lich ganz klar an ers­ter Stel­le. Ich weiß auch, dass der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter die Pfle­ge­the­men fest im Blick hat und an einem ent­spre­chen­den Refe­ren­ten­ent­wurf gear­bei­tet wird.

Claudia Moll: Pflege wünscht sich mehr Zeit für ihre Patienten

Rechts­de­pe­sche: Stich­wort Pfle­ge attrak­ti­ver machen: Gehalt oder Arbeits­be­din­gun­gen – was ist wichtiger?

Moll: Für mich ist das ein und die­sel­be Sei­te der Medail­le. Eine fai­re Bezah­lung ist ein wesent­li­cher Teil, der gute Arbeits­be­din­gun­gen aus­zeich­net – aber bei wei­tem nicht alles.

Pfle­ge­kräf­te wün­schen sich viel häu­fi­ger mehr Zeit für ihre Pfle­ge­be­dürf­ti­gen. Mit der vom Gesetz­ge­ber bereits auf den Weg gebrach­ten Per­so­nal­be­mes­sung kom­men wir die­sem Ziel ein gutes Stück näher.

Außer­dem gibt es schon heu­te För­der­mit­tel für Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, die ihre Arbeits­be­din­gun­gen hin­sicht­lich der Ver­ein­bar­keit von Pfle­ge, Fami­lie und Beruf ver­bes­sern wol­len. Ich selbst habe dazu ein Pro­jekt, dass Pfle­ge­ein­rich­tun­gen auf ihrem Weg zu bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen unter­stützt, zu fin­den unter gap-pflege.de. Ich bin davon über­zeugt: Gute Arbeits­be­din­gun­gen ein­schließ­lich guter Löh­ne sind der Schlüs­sel im Kampf gegen den Fachkräftemangel.