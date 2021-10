Die Debat­te um eine Impf­pflicht wird in Rich­tung Win­ter wie­der Fahrt aufnehmen

Seit dem Dezem­ber 2020 kann man sich in Deutsch­land gegen Coro­na imp­fen las­sen. Men­schen in Gesund­heits­be­ru­fen wur­den dabei prio­ri­siert: Je nach Ein­satz­be­reich gehör­ten sie zu den Grup­pen 1 oder 2 und hat­ten somit die Chan­ce, rela­tiv früh den Impf­schutz zu erlangen.

Inzwi­schen ist deut­lich mehr Impf­stoff ver­füg­bar, über 60 Pro­zent der Deut­schen sind voll­stän­dig geimpft. Eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht – so betont die Bun­des­re­gie­rung immer wie­der – soll es nicht geben. Aller­dings wird die For­de­rung nach einer Impf­pflicht für aus­ge­wähl­te Grup­pen lau­ter. „Wir wer­den nicht umhin­kom­men, über eine Impf­pflicht für bestimm­te Berufs­grup­pe wie Leh­rer, Erzie­he­rin­nen oder Pfle­ge­kräf­te zu dis­ku­tie­ren“, sag­te etwa der Prä­si­dent des deut­schen Land­kreis­ta­ges, Rein­hard Sager, den Zei­tun­gen der Fun­ke Medi­en­grup­pe. Das gehö­re im Herbst auf die poli­ti­sche Tages­ord­nung. Man müs­se sich bewusst machen, dass bis­lang auch die­je­ni­gen geschützt wür­den, „die sich aus frei­en Stü­cken gegen einen Impf­schutz ent­schie­den haben“. Das habe zwar sei­ne Berech­ti­gung, jedoch müs­se ab einem gewis­sen Punkt „die Fra­ge erlaubt sein, wie lan­ge die Gesell­schaft das so mit­tra­gen kann.“

Impfpflicht für Pflegekräfte: Ist das rechtlich möglich?

Grund­sätz­lich besteht ein Unter­schied zwi­schen einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht und einer Impf­pflicht für bestimm­te Beru­fe. Denn es geht um die Abwä­gung zwi­schen dem Recht auf Schutz beson­de­rer Grup­pen – also den Pati­en­ten oder Heim­be­woh­nern – und dem Selbst­be­stim­mungs­recht des Ein­zel­nen. Zwar sol­len auch Pfle­ge­kräf­te selbst ent­schei­den dür­fen, ob sie sich imp­fen las­sen möch­ten, aller­dings muss der Schutz der Pati­en­ten gewähr­leis­tet sein.

Was pas­sie­ren kann, zeigt ein Vor­fall in den Schwe­ri­ner Heli­os-Kli­ni­ken: Nach einem Coro­na-Aus­bruch auf der Pal­lia­tiv­sta­ti­on wur­den neun von zehn Pati­en­ten pos­ti­tiv getes­tet. Nach einem Bericht des Spie­gel sei das Virus ver­mut­lich von einer unge­impf­ten Mit­ar­bei­te­rin ein­ge­schleppt worden.

Eine Impf­pflicht für Masern besteht bereits seit März 2020 für Men­schen in Gemein­schafts- und Gesund­heits­ein­rich­tun­gen. Gesund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn (CDU) hat­te damals die Ein­füh­rung der Pflicht mit den Wor­ten begrün­det: „Mein Frei­heits­be­griff hört jeden­falls nicht bei mir als Ein­zel­nem auf.“

Was spricht gegen die Impfpflicht?

Ein kla­res Argu­ment gegen die Impf­pflicht ist schlicht die Tat­sa­che, dass sich die Pfle­ge­be­ru­fe schon aktu­ell nicht durch einen Über­fluss an Fach­kräf­ten aus­zeich­nen. In dem Moment, in dem eine Impf­pflicht ein­ge­führt wird, muss man damit rech­nen, dass eini­ge Pfle­gen­de die Kon­se­quenz zie­hen, aus dem Beruf aus­zu­stei­gen. So meint Syl­via Büh­ler, Bun­des­vor­stands­mit­glied der Gewerk­schaft ver.di: „Eine Impf­pflicht für die­se spe­zi­el­len Berufs­grup­pen könn­te für man­che der Trop­fen sein, der das Fass zum Über­lau­fen bringt und sie aus ihrem gesell­schaft­lich so rele­van­ten Beru­fe treibt. Das soll­te ernst­haft nie­mand wollen.“

Auch die USA sind ein eher abschre­cken­des Bei­spiel. Hier drängt Prä­si­dent Joe Biden Unter­neh­men zur Impf­pflicht für die Mit­ar­bei­ter – mit Kün­di­gung als letz­ter Kon­se­quenz. Bei vie­len Unter­neh­men aus der Gesund­heits­bran­che führ­te das dazu, dass teil­wei­se über 2000 Ange­stell­te ent­las­sen bzw. unbe­zahlt frei­ge­stellt wur­den. Abge­se­hen davon, dass ein sol­ches Vor­ge­hen in Deutsch­land arbeits­recht­lich nicht mög­lich wäre, dürf­te es auch die Situa­ti­on der Pati­en­ten nicht verbessern.

DKG-Vorstand drängt auf Entscheidung

Schon jetzt gilt eine Son­der­re­ge­lung im Bezug auf die Aus­kunft zum Impf­sta­tus: Arbeit­ge­ber in Pfle­ge­hei­men, Schu­len und Kitas dür­fen Ange­stell­te nach dem Impf­sta­tus fra­gen, um ent­spre­chend pla­nen zu kön­nen. Eine dar­über hin­aus gehen­de Impf­pflicht lehnt Andre­as Wes­ter­fell­haus, Pfle­ge­be­auf­trag­ter der Bun­des­re­gie­rung, klar ab. Er sag­te dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land: „Aus dem Berufs­ethos der Pfle­ge­kräf­te her­aus erwar­te ich, dass die Men­schen mit Pfle­ge­be­darf geschützt wer­den. Dazu gehört auch die Impfung.“

Der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG), Gerald Gaß, wünscht sich eine Stel­lung­nah­me des Ethik­ra­tes: „Die der­zei­ti­ge, seit nun­mehr Wochen schwe­len­de Debat­te über eine Impf­pflicht ist kon­tra­pro­duk­tiv und wird die Impf­be­reit­schaft sowohl in den betrof­fe­nen Berufs­grup­pen als auch in der all­ge­mei­nen Bevöl­ke­rung eher absen­ken als för­dern,“ sag­te er in einer Pres­se­mit­tei­lung. „Des­halb ist es drin­gend gebo­ten, dass sich der Ethik­rat umfas­send zur The­ma­tik äußert. In der jet­zi­gen Situa­ti­on wer­den sowohl die Arbeit­ge­ber als auch die Beschäf­ti­gen mit die­ser Fra­ge allein gelassen.“

Prof. Dr. Vol­ker Großkopf

Coronaimpfung führt zu keiner sterilisierenden Immunität

Pro­fes­sor jur. Dr. Vol­ker Groß­kopf, Her­aus­ge­ber der Rechts­de­pe­sche, kommt zu die­ser Ein­schät­zung: „Die Coro­na­imp­fung führt nach Aus­kunft von Exper­ten und füh­ren­den Viro­lo­gen kei­ne ste­ri­li­sie­ren­de Immu­ni­tät her­bei. Vor die­sem Hin­ter­grund erscheint mir die Durch­set­zung einer Impf­pflicht auch für die auf­ge­führ­ten Berufs­grup­pen aus juris­ti­scher Sicht äußerst schwie­rig zu begrün­den zu sein.“