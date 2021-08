Impfung: Krankenhäuser appellieren an die Menschen

Der Medi­an der hos­pi­ta­li­sier­ten Pati­en­ten lag in der zwei­ten Wel­le noch bei 77 Jah­ren. Nun lie­ge er bei 48 Jah­ren, so die Anga­ben. Das heißt, die Hälf­te der Kran­ken­haus­pa­ti­en­ten ist aktu­ell jün­ger als 48 Jahre.

Der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, erklärt: „Die­se Zah­len zei­gen, dass die hohe Impf­quo­te bei den über 60-jäh­ri­gen sehr gut wirkt und die Men­schen vor schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fen schützt. Gleich­zei­tig sehen wir aber auch, dass jün­ge­re Men­schen ohne Impf­schutz ein rea­les Risi­ko haben, sehr schwer zu erkran­ken. Wir appel­lie­ren des­halb drin­gend an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich imp­fen zu lassen.“

Impfung: Anstrengungen sollen verstärkt werden

Die Anstren­gun­gen bei der Imp­fung der Bevöl­ke­rung müss­ten zudem wei­ter ver­stärkt wer­den. Und zugleich auch auf die Ziel­grup­pe der Jün­ge­ren ein­ge­stellt wer­den. Also: mehr Infor­ma­tio­nen, mehr nied­rig­schwel­li­ge Ange­bo­te sei­en notwendig.

„Wir haben es selbst in der Hand, deut­li­che Ein­schrän­kun­gen im öffent­li­chen Leben im Herbst und Win­ter zu ver­mei­den. Aktu­ell sind wir noch von einer Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems ent­fernt und bei wei­ter stei­gen­der Impf­quo­te, bin ich auch sehr zuver­sicht­lich, dass eine sol­che Über­las­tung nicht ein­tre­ten wird“, so Gaß weiter.

Die Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) ist der Dach­ver­band der Kran­ken­haus­trä­ger in Deutsch­land. Sie ver­tritt die Inter­es­sen der 28 Mit­glie­der – 16 Lan­des­ver­bän­de und 12 Spit­zen­ver­bän­de – in der Bun­des- und EU-Poli­tik und nimmt ihr gesetz­lich über­tra­ge­ne Auf­ga­ben wahr.

Die 1.914 Kran­ken­häu­ser in Deutsch­land ver­sor­gen jähr­lich 21 Mil­lio­nen sta­tio­nä­re Pati­en­ten und rund 20 Mil­lio­nen ambu­lan­te Behand­lungs­fäl­le mit 1,3 Mil­lio­nen Mitarbeitern.

RKI: vierte Welle hat begonnen

Nach Ein­schät­zung des Robert Koch-Insti­tuts (RKI) hat in Deutsch­land die vier­te Wel­le in der Coro­na-Pan­de­mie begon­nen. Der Anteil der posi­ti­ven Pro­ben unter den PCR-Tests in Labo­ren sei inner­halb einer Woche bis Mit­te August von vier auf sechs Pro­zent gestie­gen, heißt es im jüngs­ten Bericht des Insti­tuts.

Von Infek­tio­nen betrof­fen sei­en vor allem die jün­ge­ren Alters­grup­pen ohne Imp­fung. „Damit zeigt sich nun deut­lich der Beginn der vier­ten Wel­le, die ins­be­son­de­re durch Infek­tio­nen inner­halb der jun­gen erwach­se­nen Bevöl­ke­rung an Fahrt auf­nimmt“, heißt es in dem Bericht.

Das RKI schätzt eine Gefähr­dung für die Gesund­heit der noch nicht oder nur ein­mal geimpf­ten Men­schen in Deutsch­land ins­ge­samt wei­ter­hin als hoch ein. Für voll­stän­dig Geimpf­te stu­fen die For­scher sie als mode­rat ein.

Quel­le: DKG, RKI