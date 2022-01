PCR-Tests nur noch für die kri­ti­sche Infrastruktur

Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) will Pfle­gen­de und wei­te­res Per­so­nal in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­hei­men, Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen und ambu­lan­ten Pfle­ge­diens­ten bei der Aus­wer­tung von PCR-Tests prio­ri­sie­ren. Das geht aus einem Ver­ord­nungs­ent­wurf des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums hervor.

Pflegepersonal soll Tätigkeit nachweisen müssen

Dem­nach sei eine „eine vor­ran­gi­ge Befun­dung von Pro­ben­ma­te­ri­al von Beschäf­tig­ten mit Kon­takt zu beson­ders vul­nerablen Per­so­nen­grup­pen“ notwendig.

PCR-Tests sind nur begrenzt ver­füg­bar, Labo­re mit den Aus­wer­tun­gen über­las­tet. Des­halb sol­len sie „auf vul­nerable Grup­pen und Beschäf­tig­te, die die­se betreu­en und behan­deln, kon­zen­triert wer­den“. Kon­kret geht es um Per­so­nal in Kran­ken­häu­sern, in Pra­xen, in der Pfle­ge, Ein­rich­tun­gen der Ein­glie­de­rungs­hil­fe und für Per­so­nen mit dem Risi­ko schwe­rer Krankheitsverläufe.

Betrof­fe­ne Beschäf­tig­te sol­len der Test­stel­le eine ent­spre­chen­de Tätig­keit nach­wei­sen müs­sen, damit die­se im wei­te­ren Ver­lauf die Prio­ri­sie­rung im Vor­druck ans Labor ver­mer­ken kön­ne. Bereits Mit­te Janu­ar hat­te Lau­ter­bach ange­kün­digt, dass knap­pe Kapa­zi­tä­ten und stei­gen­de Infek­ti­ons­zah­len eine Prio­ri­sie­rung bei PCR-Tests erfordern.

Freitesten aus Quarantäne mit PCR

Nach Anga­ben des Ver­bands Akkre­di­tier­te Labo­re in der Medi­zin sei­en PCR-Test­zah­len in Deutsch­land mit fast 2 Mil­lio­nen Tests in einer Woche auf einem „All­zeit­hoch“. In vie­len Regio­nen sei die Kapa­zi­täts­gren­ze bereits erreicht oder über­schrit­ten, teil­te der Ver­band mit. Eine „kon­se­quen­te Prio­ri­sie­rung der SARS-CoV-2-Dia­gnos­tik bereits bei der Test­ab­nah­me“ sei des­halb unumgänglich.