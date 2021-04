Impfung gegen Coronavirus Mögliche Impfpflicht: Aufregung stößt auf Unverständnis

Regelmäßig treffen sich Prof. Dr. Volker Großkopf und Dr. Jan Basche via Zoom und sprechen über aktuelle Geschehnisse im Gesundheitswesen. In diesem Gespräch tauschen sie sich über eine mögliche Impfpflicht für Personal des Gesundheitswesens aus - eine Debatte, die seit Söders Vorstoß in vollem Gange ist.