Die CDU/CSU sitzt bereits seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten an der Spitze der deutschen Regierungslandschaft. Sie hat auch die Entscheidungen im Gesundheitssektor in den letzten Perioden entscheidend mitgeprägt. Lesen Sie in unserer Serie, was die verschiedenen Parteien für die kommenden vier Jahre in den Bereichen Pflege und Gesundheit in Deutschland planen. Heute: Die Union.

CDU/CSU will „modernes Deutschland“ – moderne Pflege in Sicht?

Die Uni­on besteht aus CDU und CSU

„Gemein­sam für ein moder­nes Deutsch­land“ heißt es die­ser Tage bei der CDU/CSU, wenn es um die Wäh­ler­ge­win­nung für die anste­hen­de Bun­des­tags­wahl 2021 geht. In der ver­gan­ge­nen Regie­rungs­pe­ri­ode hat die CDU/CSU bereits die Löh­ne in der Pfle­ge ver­bes­sert und ers­te Schrit­te hin zu einer Digi­ta­li­sie­rung des Gesund­heits­we­sens ein­ge­lei­tet. Was die Uni­on in den kom­men­den vier Jah­ren im Gesund­heits­sek­tor und in der Pfle­ge plant, lesen Sie im Folgenden:

CDU/CSU: Zukunftsfähiges Gesundheitswesen schaffen

Die Coro­na-Pan­de­mie habe die Stär­ken und Schwä­chen der medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Berei­che klar auf­ge­zeigt. In Zukunft sol­len die ein­zel­nen Akteu­re des Gesund­heits­sys­tems stär­ker mit­ein­an­der ver­netzt zusammenarbeiten.

Vor allem die Digi­ta­li­sie­rung spielt nach den Ideen der CDU/CSU eine tra­gen­de Rol­le. Weg von der Büro­kra­tie soll es für Ärzte/Ärztinnen und Pfle­ge­kräf­te gehen, damit mehr Zeit ist für die Arbeit am und mit den Pati­en­ten. Dadurch soll der Gesund­heits- und Pfle­ge­be­ruf zugleich attrak­ti­ver werden.

Die CDU/CSU plant zudem, 500 Mil­lio­nen Euro für eine Inno­va­ti­ons­of­fen­si­ve für Robo­tik und Digi­ta­li­sie­rung in der Pfle­ge zu inves­tie­ren. Smart-Home-Tech­no­lo­gien und der Ein­satz von Robo­tern kön­ne die Pfle­ge und die Lebens­qua­li­tät im Alter enorm stär­ken und über­las­te­tes Per­so­nal entlasten.

Zudem soll an der aktu­el­le e‑He­alth-Stra­te­gie ange­setzt wer­den und die­se bis zum Jahr 2030 wei­ter­ent­wi­ckelt wer­den. Dar­in ent­hal­ten sein sol­len kon­kre­te Hand­lungs­emp­feh­lun­gen für eine digi­ta­li­sier­te Gesund­heits­ver­sor­gung, in der Pati­en­ten unter Daten­schutz­aspek­ten ihre Kran­ken­ge­schich­te an einem Ort spei­chern und Ärz­te dar­auf zugrei­fen las­sen können.

Zum zukunfts­fä­hi­gen Gesund­heits­sys­tem gehört auch die Moder­ni­sie­rung des Öffent­li­chen Gesund­heits­diens­tes. Dies beinhal­tet die Wei­ter­füh­rung der Plä­ne zum Per­so­nal­auf­bau und zur Digi­ta­li­sie­rung in den unte­ren Gesund­heits­be­hör­den, Not­fall­ka­pa­zi­tä­ten oder staat­li­che Lager­hal­tung von ver­sor­gungs­kri­ti­schen Wirk­stof­fen für eine Pro­duk­ti­on auf Abruf sowie den Aus­bau des RKI zum deut­schen Public-Health-Insti­tut, wel­ches sich in Zukunft noch viel stär­ker mit der Bekämp­fung von Epi­de­mien aus­ein­an­der­set­zen und sich mit den Gesund­heits­be­hör­den ande­rer Län­der und Kom­mu­nen ver­net­zen soll.

Krankenhäuser und ambulante Versorgung stärken

Als „Rück­grat unse­res Gesund­heits­we­sens“ haben Kran­ken­häu­ser zusam­men mit Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Rehas und nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten einen gro­ßen Dienst bei der Pan­de­mie­be­wäl­ti­gung erwie­sen. In der Kran­ken­haus­pla­nung und ‑finan­zie­rung will die CDU/CSU in Zukunft einen stär­ke­ren Fokus auf eine bedarfs- und flä­chen­de­cken­de Kran­ken­haus­ver­sor­gung set­zen und dabei vor allem die Ver­sor­gung im länd­li­chen Raum verbessern.

Alle Bür­ger sol­len zudem einen digi­ta­len, bar­rie­re­frei­en und wohn­ort­na­hen Zugang zu u.a. Ärz­ten aller Art, zur Not­fall­ver­sor­gung, zu Apo­the­ken, Heb­am­men oder Phy­sio­the­ra­peu­ten haben. Außer­dem sol­len die psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Ange­bo­te für Kin­der und Jugend­li­che flä­chen­de­ckend erwei­tert werden.

Mit dem „vir­tu­el­len Kran­ken­haus“ sol­len die mit dem Kran­ken­haus­zu­kunfts­ge­setz ange­peil­ten digi­ta­len Inno­va­tio­nen in den Kli­ni­ken wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den. Dabei soll medi­zi­ni­sches Fach- und Spe­zi­al­wis­sen über­all im Land ver­füg­bar gemacht wer­den, bei­spiels­wei­se durch digi­ta­le Fach­ge­sprä­che zwi­schen Ärz­ten. Dies eröff­ne neue Mög­lich­kei­ten bei der Pati­en­ten­ver­sor­gung vor Ort und kön­ne Ver­le­gun­gen von Erkrank­ten verhindern.

Wei­te­re For­de­run­gen der Uni­on sind unter anderem:

Stär­ke­re Bün­de­lung kli­ni­scher Ange­bo­te für kom­ple­xe Behand­lun­gen im Inter­es­se der Patientensicherheit

Stär­ke­re Nut­zung der Kom­pe­ten­zen von Heil- und Hilfsmittelerbringern

Stärkere Versorgung in der Pflege

Ins­ge­samt will die CDU/CSU die Rah­men­be­din­gun­gen in der Pfle­ge wei­ter ver­bes­sern und sowohl für Pfle­gen­de als auch Pfle­ge­be­dürf­ti­ge bes­ser orga­ni­sier­te, leis­tungs­fäh­ge, plan­ba­re und bedarfs­ge­rech­te Ange­bots­struk­tu­ren schaffen.

Der Pfle­ge­be­reich soll zudem als Berufs­grup­pe selbst­ver­wal­tend im Gesund­heits­recht betei­ligt wer­den. Die CDU/CSU setzt sich dabei für die Ein­rich­tung einer Bun­des­pfle­ge­kam­mer ein.

Auch die Trä­ger­viel­falt in der Pfle­ge soll als Aus­druck einer plu­ra­len Gesell­schaft gestärkt wer­den. Man erhof­fe sich vom Wett­be­werb hier bes­se­re Angebote.

Und auch die Digi­ta­li­sie­rung soll in der Pfle­ge wei­ter Ein­zug erhal­ten. Bei­spiels­wei­se mit­tels tech­ni­scher Assis­tenz- und Warn­sys­te­me, die die Sicher­heit und Eigen­stän­dig­keit älte­rer Men­schen för­dern und sicher­stel­len. Auch die Ent­las­tung der Pfle­ge­kräf­te durch digi­ta­le Unter­stüt­zung sowie ein Abbau der Büro­kra­tie steht auf der Uni­ons-Agen­da für die Pflege.

Kranken- und Pflegeversicherung

Finan­ziert wird die gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung nach wie vor aus ein­kom­mens­ab­hän­gi­gen pari­tä­ti­schen Bei­trä­gen sowie aus Eigen­bei­tei­li­gung und einen Steu­er­an­teil für ver­si­che­rungs­frem­de Leis­tun­gen (wie etwa in der Pan­de­mie­be­kämp­fung), wel­cher dyna­misch von den Kos­ten der ver­si­che­rungs­frem­den Leis­tun­gen abhängt.

Eine Ein­heits­ver­si­che­rung lehnt die CDU/CSU hin­ge­gen ab. Viel­mehr sol­le das Zusam­men­spiel zwi­schen den gesetz­li­chen und pri­va­ten Kran­ken­ver­si­che­run­gen erhal­ten bleiben.

Die Pfle­ge­ver­si­che­rung soll bestehen blei­ben und wei­ter­ent­wi­ckelt wer­den. Dazu gehört die Prü­fung, ob die betrieb­li­che Pfle­ge­zu­satz­ver­si­che­rung gestärkt und staat­lich geför­dert wer­den kann, um sie für vie­le Men­schen pro­fi­ta­bel zu gestal­ten. Zudem sol­len die Pfle­ge­vor­sor­ge­fonds bis 2050 ver­län­gert wer­den, um den stei­gen­den Ver­si­che­rungs­bei­trä­gen im Zuge der demo­gra­phi­schen Bevöl­ke­rungs­al­te­rung entgegenzuwirken.

Verbesserung von stationärer und ambulanter Pflege

Pfle­ge­be­dürf­ti­ge sol­len nach Ein­schät­zung der CDU/CSU eigen­stän­dig oder mit ihren Ange­hö­ri­gen ent­schei­den, wie und wo sie woh­nen und gepflegt wer­den wol­len. Die­ses Selbst­be­stim­mungs­recht soll gestärkt wer­den und die Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen durch die Ver­si­che­rung dort­hin gebracht wer­den, wo der/die Pfle­ge­be­dürf­ti­ge lebt.

Dabei setzt sich die CDU/CSU für eine Dyna­mi­sie­rung des Pfle­ge­gel­des ein und for­dert die Ein­füh­rung einer Regel­dy­na­mi­sie­rung aller Leis­tun­gen auf Grund­la­ge der Lohnentwicklung.

Zudem sol­len neue Wohn- und Betreu­ungs­for­men erschlos­sen wer­den. Dabei soll das genera­ti­ons­über­grei­fen­de Zusam­men­le­ben eine wich­ti­ge Rol­le spie­le, bei­spiels­wei­se durch Mehr­ge­nera­tio­nen­häu­ser. So kön­ne man unter­stüt­zend zur Ver­mitt­lung von haus­halts­na­hen Dienst­leis­tun­gen und bei der fami­liä­ren Pfle­ge hel­fen. Letz­te­re muss dabei noch fle­xi­bler und geziel­ter geför­dert wer­den, etwa durch einen Bud­get­zu­sam­men­schluss der bis­he­ri­gen Leis­tun­gen der Kurz­zeit- und Ver­hin­de­rungs­pfle­ge sowie Betreuungsleistungen.

Bei der sta­tio­nä­ren Pfle­ge sol­len in Zukunft pass­ge­naue Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen für die Bewohner/Bewohnerinnen erbracht wer­den kön­nen, die selbst nicht in der Ein­rich­tung leben. Durch quar­tiers­be­zo­ge­ne und sek­to­ren­über­grei­fen­de Ver­sor­gungs­kon­zep­te sol­len Län­der und Kom­mu­nen die Pfle­ge in den eige­nen vier Wän­den der Pati­en­ten fördern.

Die Pati­en­ten sol­len auch bei der Ster­be­hil­fe im Mit­tel­punkt ste­hen, egal ob krank, alt oder gesund. Die Uni­on for­dert eine lebens­be­ja­hen­de Bera­tung für unheil­bar erkrank­te oder mit begrenz­ter Lebens­er­war­tung dia­gnos­ti­zier­te Men­schen. Statt die Ster­be­hil­fe zu kom­mer­zia­li­sie­ren, wol­le man den Zugang zu Hos­piz- und Palia­tiv­ver­sor­gun­gen garantieren.

Qualitätsvolle Ausbildung im Gesundheitswesen und für Pflegekräfte

Die Aus- und Wei­ter­bil­dun­gen in den Gesund­heits­be­ru­fen sowie in der Pfle­ge wol­len von der CDU/CSU gestärkt und die Reform der Berufs­ge­set­ze voll­endet wer­den. Dies beinhal­tet auch die Umset­zung der Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen bun­des­wei­ten Ausbildungsvergütung.

Zusam­men mit den Län­dern will die Uni­on eine bun­des­wei­te Har­mo­ni­sie­rung der Assis­tenz­aus­bil­dung in der Pfle­ge. Mit der Schaf­fung von attrak­ti­ve­ren Arbeits­be­din­gun­gen und ver­käss­li­chen Dienst­plan­ge­stal­tun­gen sol­len mehr Men­schen in den Beruf der Pfle­ge­kräf­te ein­stei­gen. Außer­dem will sich die CDU/CSU für die Inte­gra­ti­on von aus­län­di­schen Pfle­ge­kräf­ten und eine gene­rel­le Schul­geld­frei­heit für Gesund­heits- und Pfle­ge­be­ru­fe ein­set­zen, womit dem wach­sen­den Pfle­ge­be­darf gedient wer­den könne.

Deutschlands Rolle für Globale Gesundheit

Die CDU/CSU führt in ihrem Wahl­pro­gramm noch eini­ge Punk­te auf, die sowohl in Deutsch­land als auch glo­bal eine wich­ti­ge Rol­le für die mensch­li­che Gesund­heit spielen:

Nach­hal­ti­ge Stär­kung der WHO, die auf­grund man­geln­der Res­sour­cen ihre Auf­ga­ben aktu­ell nicht voll­stän­dig erfül­len kann

Deutsch­land als Glo­bal Health-Staat etablieren

Unter­stüt­zung eines inter­na­tio­na­len Pan­de­mie­ver­tra­ges zur Stär­kung der Gesundheitssicherheit

zur Stär­kung der Gesundheitssicherheit Deutsch­land wie­der als „Apo­the­ke der Welt“ eta­blie­ren und die Gesund­heits- und Pfle­ge­wirt­schaft als Wirt­schafts­fak­tor stärken

För­de­rung und For­schung neu­er Impf­stof­fe und Medi­ka­men­te, Sou­ve­rä­ni­täts­of­fen­si­ve bei der Medi­k­amt­pro­duk­ti­on und frei­er, unab­hän­gi­ger Han­del von Arz­nei­mit­teln und medi­zi­ni­scher Ausstattung

Gesund­heits­for­schung för­dern, auch unter dem Ein­satz Künst­li­cher Intelligenz

för­dern, auch unter dem Ein­satz Künst­li­cher Intelligenz Schnel­le­re Ent­wick­lung und Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren von und für Arz­nei­mit­tel und Impfstoffe

