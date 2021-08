Bündnis90/Die Grünen wollen Regierungspartei werden - Opposition adé. Doch was haben sie für die Pflege im Programm? Lesen Sie in unserer Serie, was die verschiedenen Parteien für die kommenden vier Jahre in den Bereichen Pflege und Gesundheit in Deutschland planen. Heute: Die Grünen.

Was haben die Grü­nen mit der Pfle­ge im Land vor?

Wer an die Grü­nen denkt, denkt in ers­ter Linie an Kli­ma­schutz. Doch die Grü­nen sind längst viel mehr als das. Was die Grü­nen zu den The­men Bezah­lung, Gesund­heits­för­de­rung und Pfle­ge for­dern und umset­zen wol­len, haben wir mit Blick auf das Wahl­pro­gramm ein­mal zusammengefasst.

Kor­du­la Schulz-Asche, Spre­che­rin für Pfle­ge- und Alten­po­li­tik der grü­nen Bun­des­tags­frak­ti­on, erklär­te auf Anfra­ge der Rechtsdepesche:

„Wir wer­den uns zuerst dem The­ma wid­men, das Pfle­ge­kräf­te am stärks­ten rum­treibt: Arbeits­be­din­gun­gen. Wir brau­chen eine ange­mes­se­ne Per­so­nal­aus­stat­tung, eine bes­se­re Bezah­lung sowie mehr Hand­lungs- und Gestal­tungs­spiel­raum. Wir wol­len für Pfle­ge­kräf­te einen Platz an den Tischen schaf­fen, an denen über unse­re Gesund­heits­ver­sor­gung ent­schie­den wird. Die Pro­fes­sio­na­li­sie­rung der Pfle­ge mit auf­ein­an­der auf­bau­en­den Kar­rie­re­pfa­den ist mir ein per­sön­li­ches Anlie­gen. Und nicht zuletzt bie­ten wir mit unse­rer dop­pel­ten Pfle­ge­ga­ran­tie eine Lösung an, mit der wir uns auch als Gemein­schaft end­lich bedarfs­ge­rech­te Pfle­ge für alle leis­ten können.“

Aus Pandemie lernen, für Zukunft gewappnet sein

Die Coro­na-Pan­de­mie habe ein­mal mehr gezeigt, wie wich­tig es ist, auch für zukünf­ti­ge Kri­sen­zei­ten gut gewapp­net zu sein. Aus die­sem Grund ste­hen die Grü­nen für eine Poli­tik, die sich die gesund­heit­li­che Ver­sor­gung als Quer­schnitts­auf­ga­be in allen Berei­chen zum Ziel setzt. Durch geeig­ne­te Prä­ven­ti­ons- und gesund­heits­för­dern­de Maß­nah­men soll der Bevöl­ke­rung auch in mög­li­chen zukünf­ti­gen Pan­de­mie­zei­ten ein siche­rer Gesund­heits­schutz gege­ben werden.

Um mög­li­che Pan­de­mien zu bekämp­fen gehen die Grü­nen in eine umfas­sen­de Ana­ly­se des bis­he­ri­gen Pan­de­mie­ma­nage­ments. Mehr Digi­ta­li­sie­rung, eine bes­se­re Not­fall­ver­sor­gung, ver­bind­li­che Stu­fen zur Pan­de­mie­ein­däm­mung im Infek­ti­ons­schutz­ge­setz, ein Pan­de­mie­rat und aktua­li­sier­te Pan­de­mie­schutz­plä­ne ste­hen auf der grü­nen Agen­da für ein zukünf­ti­ges Pan­de­mie- und Krisenmanagement.

Dar­über hin­aus sol­len poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen zum Pan­de­mie­ma­nage­ment trans­pa­ren­ter kom­mu­ni­ziert wer­den. Die Grü­nen set­zen sich eben­falls für wei­te­re Inves­ti­tio­nen in die Gesund­heits­for­schung, sowie die Ent­wick­lung von neu­en Medi­ka­men­ten, Impf­stof­fen und Test­ver­fah­ren ein, um in Zukunft bes­ser gewapp­net zu sein.

Gesundheitsversorgung für jedermann

Um die Gesund­heits­ver­sor­gung für die kom­plet­te Bevöl­ke­rung zu gewähr­leis­ten, wol­len die Grü­nen die Gesund­heits­äm­ter, bezie­hungs­wei­se den öffent­li­chen Gesund­heits­dienst stär­ken. Dafür soll ein neu zu schaf­fen­des Bun­des­in­sti­tut für Gesund­heit gemein­sa­me und lang­fris­ti­ge Gesund­heits­zie­le for­mu­lie­ren, sowie die Qua­li­tät und Koor­di­na­ti­on der Gesund­heits­diens­te sichersetellen.

Des Wei­te­ren bezieht sich ein gro­ßer Aspekt des Wahl­pro­gramms auf umfang­rei­che Ver­sor­gungs­an­ge­bo­te sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Die Pri­mär­ver­sor­gung druch Ärz­te, Heb­am­men und wei­te­re Berufs­grup­pen soll etwa durch die über­grei­fen­de Orga­ni­sa­ti­on von sta­tio­nä­ren und ambu­lan­ten Pfle­ge­sta­tu­ten aus­ge­baut und gestärkt werden.

Durch eine Reform der Not­fall­ver­sor­gung und eine Zusam­men­füh­rung der Not­ruf­num­mern 112 und 116117, sowie der Ver­zah­nung von ambu­lan­ten und sta­tio­nä­ren Ver­sor­gungs­mög­lich­kei­ten in Not­fall­zen­tren soll eine Behand­lung in Not­fall­si­tua­tio­nen für jeden ein­fa­cher zugäng­lich sein.

Kran­ken­häu­ser sol­len zudem nach ihrem gesell­schaft­li­chem Auf­trag finan­ziert wer­den. Finan­zi­el­le Eng­päs­se und dadurch ent­ste­hen­de Ein­bu­ßen am Per­so­nal oder sogar am Pati­en­ten­wohl sol­len ver­hin­dert wer­den. Hier­für wol­len die Grü­nen ein neu­es Finan­zie­rungs­sys­tem ent­wi­ckeln. Eine ver­bind­li­che Lan­des­kran­ken­haus­pla­nung, wel­che die ver­schie­de­nen Ver­sor­gungs­in­ter­es­sen nach Grund‑, Schwer­punkt- und Maxi­mal­ver­sor­gung defi­niert, soll dabei hel­fen, dass Ent­schei­dun­gen in Zukunft nur noch zu Guns­ten des Pati­en­ten­wohls getrof­fen werden.

Eine soli­da­ri­sche Bür­ger­ver­si­che­rung für Gesund­heit und Pfle­ge soll für jeden Bür­ger die glei­che Chan­ce auf eine schnel­le und unkom­pli­zier­te Ver­sor­gung gewähr­leis­ten. Der­zeit ist es häu­fig so, dass gesetz­lich Ver­si­cher­te sehr lan­ge auf einen Arzt­ter­min war­ten müs­sen, wäh­rend Pri­vat­pa­ti­en­ten häu­fig mit den hohen Gebüh­ren zu kämp­fen haben. Mit einer ein­heit­li­chen Rege­lung soll vor allem auch Men­schen mit psy­chi­schen Erkran­kun­gen gehol­fen wer­den, für die eine schnel­le ärzt­li­che Hil­fe von gro­ßer Wich­tig­keit ist.

Die Stär­kung der Pati­en­ten­rech­te fin­det sich nicht sel­ten im Wahl­pro­gramm der Grü­nen wie­der. Pati­en­ten sol­len als Betei­lig­te im Gesund­heits­we­sen gel­ten, selbst­be­stimm­ter agie­ren dür­fen und durch Pati­en­ten- und Ver­si­cher­ten­ver­tre­tun­gen in den Gre­mi­en des Gesund­heits­sek­tors eine mäch­ti­ge­re Stim­me erhalten.

Wei­te­re Aspek­te des Wahl­pro­gramms betreffen:

die Ver­bes­se­rung der Geburts­hil­fe und Pal­lia­tiv­pfle­ge sowie selbst­be­stimm­tes Sterben

und sowie selbst­be­stimm­tes Sterben die Bekämp­fung von Dis­kri­mi­nie­rung am Arbeits­platz und von pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen mit Behin­de­rung oder LGBTQ+-Angehörigkeit.

Wie auch der Kli­ma­schutz mit der Gesund­heit ver­bun­den ist, haben wir bereits in einem wei­te­ren Arti­kel erläutert.

Pflege verbessern, Pflegebedürftige absichern

Beson­ders die ambu­lan­te Pfle­ge soll durch die Grü­nen in Zukunft geför­dert wer­den. Grund dafür ist, dass jeder Mensch, abhän­gig von sei­nen Gege­ben­hei­ten vor Ort, sei­nen indi­vi­du­el­len und bio­gra­fi­schen Hin­ter­grün­den, an sei­ne Bedürf­nis­se ange­pass­te Pfle­ge­an­ge­bo­te erhal­ten soll. Dafür brau­che es mehr ambu­lan­te Wohn- und Pfle­ge­for­men anstel­le wei­te­rer Großeinrichtungen.

Nur so kön­ne man pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen wei­ter­hin am gesell­schaft­li­chen Leben teil­neh­men las­sen. Man wol­le aus die­sem Grund die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen für Quar­tiers­pfle­ge schaf­fen, Kom­mu­nen sol­len zudem von sich aus ver­bind­li­che Pfle­ge­be­darfs­pla­nun­gen vor­neh­men dürfen.

Der größ­te Abschnitt des Wahl­pro­gramms umfasst die Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge und Gesund­heits­ver­sor­gung. Dafür brau­che es vor allem drei Din­ge: Mehr Lohn, mehr Per­so­nal und mehr Zeit. Durch ein bedarfs­ge­rech­tes Per­so­nal­be­mes­sungs­sys­tem und neue Arbeits­zeit­mo­del­le, wie etwa die 35-Stun­den-Woche, sol­len Pfle­ge­kräf­te Fami­lie und Beruf bes­ser in Ein­klang brin­gen können.

Der Abbau von unnö­ti­ger Büro­kra­tie und mehr Eigen­ver­ant­wort­lich­keit bei der Pfle­ge und Zeit­ein­tei­lung sol­len dafür sor­gen, den Beruf für Ein­stei­ger und erfah­re­ne Pfle­ge­kräf­te attrak­ti­ver zu gestal­ten. Dabei hel­fen sol­len digi­ta­le Tools, wie die elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te, sowie maschi­nel­le Unter­stüt­zung bei Arbeits­auf­ga­ben durch moder­ne Robo­tik und Telemedizin.

Um psy­chi­schen und kör­per­li­chen Über­las­tun­gen vor­zu­beu­gen sol­len etwai­ge Aus­nah­me­re­ge­lun­gen aus dem Arbeits­zeit­ge­setz ein­ge­schränkt wer­den. Dazu for­dern die Grü­nen die Unter­stüt­zung von Pfle­ge­kräf­ten durch psy­cho­so­zia­le Exper­ten, die bei trau­ma­ti­schen Erfah­run­gen aus dem Berufs­all­tag zur Sei­te stehen.

Zudem set­zen sich die Grü­nen dafür ein, dass es in der Pfle­ge wei­test­ge­hend Tarif­ver­trä­ge geben soll, die höhe­re Löh­ne garan­tie­ren. Auch die sozia­le Pfle­ge­ver­si­che­rung soll sich zukünf­tig nur noch auf Pfle­ge­an­bie­ter beschrän­ken, die nach Tarif­ver­trag bezahlen.

Pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen sol­len die Leis­tun­gen erhal­ten die sie brau­chen, und zwar ohne dadurch Gefahr zu lau­fen, in Armut zu ver­fal­len. Eine dop­pel­te Pfle­ge­ga­ran­tie soll die Eigen­an­tei­le sen­ken und dau­er­haft deckeln. Die zu erbrin­gen­den Pfle­ge­kos­ten sol­len ver­läss­lich plan­bar sein, dar­über hin­aus­ge­hen­de Kos­ten von der Pfle­ge­ver­si­che­rung getra­gen wer­den. Mit einer soli­da­ri­schen Pflege-Bürgerversicherung wol­len die Grü­nen dafür sor­gen, dass sich alle mit ein­kom­mens­ab­hän­gi­gen Bei­trä­gen an der Finan­zie­rung des Pfle­ge­ri­si­kos beteiligen

Wei­te­re Pro­gramm­punk­te sind:

die För­de­rung der Pfle­ge­aus­bil­dung und des Pflegestudiums

grö­ße­re Ein­fluss­mög­lich­kei­ten der Pfle­ge, Stär­kung ihrer Struk­tu­ren auf Bun­des­ebe­ne, etwa durch eine mög­li­che Bun­des­pfle­ge­kam­mer, stär­ke­res Mit­spra­che­recht im Gemein­sa­men Bundesausschuss

Die Grünen: Löhne und Arbeitsbedingungen verbessern

Unab­hän­gig von der Pfle­ge wol­len die Grü­nen den Min­dest­lohn umge­hend auf 12€ erhö­hen und anschlie­ßend stu­fen­wei­se wei­ter stei­gern. Dies gilt auch für Leih­ar­bei­ter. In Kri­sen­zei­ten sol­len Arbeit­neh­mer ein ver­läss­li­ches Min­dest­kurz­ar­bei­ter­geld bezie­hen können.

Ins­ge­samt soll es mehr Tarif­ver­trä­ge geben, um Beschäf­tig­te in Beru­fen mit hohen Belas­tun­gen zu unter­stüt­zen und ihnen mehr Frei­zeit, fle­xi­ble Arbeits­zei­ten und digi­ta­le Arbeits­mög­lich­kei­ten bie­ten. Die bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen sol­len auch für zuge­wan­der­te Arbeits­kräf­te aus Euro­pa gel­ten und sind dabei Gen­der-neu­tral, getreu dem Mot­to: Glei­cher Lohn für glei­che Arbeit.

Quel­le: Bünd­nis 90/Die Grünen