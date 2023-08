Zur Bundes­tags­wahl 2021 Grüne Pflege für alle!?

Bündnis 90/Die Grünen wollen Regie­rungs­par­tei werden – Opposi­tion adé. Doch was haben sie für die Pflege im Programm? Lesen Sie in unserer Serie, was die verschie­de­nen Parteien für die kommen­den vier Jahre in den Berei­chen Pflege und Gesund­heit in Deutsch­land planen. Heute: Bündnis 90/Die Grünen.