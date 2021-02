Seit Anfang des Jahres müssen die Krankenkassen, vom Gesetzgeber verordnet, ihren Versicherten die elektronische Patientenakte (ePa) anbieten. Bisher ist die Teilnahme an dieser Form der Patientenakte für die Versicherten freiwillig. Besonders der Schutz von sensiblen Gesundheitsdaten steht weiterhin in der Kritik von verschiedenen Seiten.

Der Start wur­de bun­des­weit in den Medi­en ver­kün­det: Ziel soll es sein, alles Wich­ti­ge für die Behand­lung beim Arzt/bei der Ärz­tin oder im Kran­ken­haus in die­ser einen elek­tro­ni­schen Akte zu ver­ei­nen. Wer schon ver­sucht hat, an einen älte­ren Befund zu kom­men oder ein Rönt­gen­bild von einem Arzt zum nächs­ten Fach­arzt zu ver­sen­den, wird die­se Inno­va­ti­on grund­sätz­lich begrü­ßen. Jedoch lohnt sich ein genau­er Blick auf die Details die­ses Digitalisierungs-Projekts.

Test der Elektronischen Patientenakte mit Hindernissen

Schon jetzt kann man erken­nen, dass es sich bei der Ein­füh­rung der ePa eher um einen Hin­der­nis­lauf han­deln wird: Auf der Inter­net­sei­te des feder­füh­ren­den Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums fin­det man schnell her­aus, dass die Akte in der 1. Pha­se des „Roll­outs“ nur in Ber­lin und West­fa­len-Lip­pe getes­tet wer­den soll. Die ande­ren Ver­si­cher­ten kön­nen zwar bei ihren Kran­ken­kas­sen den Zugang zur pas­sen­den ePa-App bean­tra­gen, doch anfan­gen kön­nen sie der­zeit damit noch nichts.

Auslesen sensibler Daten in den Arztpraxen – ePa vor Ort

Die Arzt­pra­xen sind die Nächs­ten im geplan­ten Pati­en­ten­ak­ten-Roll­out: Erst bis zum 1.6. sol­len alle Arzt­pra­xen bun­des­weit mit „Kon­nek­to­ren“ aus­ge­rüs­tet sein. Hin­ter die­sem Begriff, der ursprüng­lich aus der Text­lin­gu­is­tik kommt, ver­birgt sich in die­sem Fall das Lese- und Spei­cher­ge­rät für die ePa.

Nötig: Verbesserter Datenschutz für die ePa in verschiedenen Punkten

Dass auch das Spei­chern der sen­si­blen Gesund­heits­da­ten über die „Kon­nek­to­ren“ pri­va­ten Kon­sor­ti­en über­las­sen wird, ist einer der Haupt-Kri­tik­punk­te von Daten­schüt­zern. In ande­ren euro­päi­schen Län­dern über­nimmt das eine Bun­des­be­hör­de oder eine ande­re völ­lig unab­hän­gi­ge, extra dafür gegrün­de­te Insti­tu­ti­on. Der euro­päi­sche Spit­zen­rei­ter in Sachen Digi­ta­li­sie­rung des Gesund­heits­we­sens, unser Nach­bar­land Däne­mark, setzt auf ein umfas­sen­des Daten­si­cher­heits­kon­zept, das den Pati­en­ten und Pati­en­tin­nen eine mög­lichst gute Kon­trol­le der eige­nen sen­si­blen Gesund­heits­da­ten ermög­licht. Der Bun­des­da­ten­schutz­be­auf­trag­te Ulrich Kel­ber kri­ti­siert kon­kret, dass die euro­päi­schen Daten­schutz-Stan­dards bei der ePa nicht ein­ge­hal­ten wer­den. Gewor­ben wird zudem in der Image­kam­pa­gne des Bun­des­ge­sund­heits­am­tes für die ePa z. B. auch damit, dass die Ver­si­cher­ten genau bestim­men könn­ten, wer wann wel­che Daten ein­se­hen darf. Ob man einen Haut­aus­schlag hat, soll­te die Zahn­ärz­tin z.B. nicht interessieren.

Nun heißt es jedoch für eine unbe­stimm­te Zeit, dass die­se ver­spro­che­ne Fein­ein­stel­lung durch die Pati­en­ten und Pati­en­tin­nen nicht mög­lich sein wird. Man kann nur alles oder nichts an Daten für die Ärz­te freigegeben.

Wie finden Sie die elektronische Patientenakte?

Sehr gut – ein rich­ti­ger Schritt Rich­tung Digi­ta­li­se­rung im Gesundheitswesen

Sehr gut, aber beim Daten­schutz mache ich mir Sorgen

Nicht gut – die Digi­ta­li­sie­rung der Pati­en­ten­ak­te hal­te ich für unnötig

Dazu habe ich kei­ne Meinung

Offene Fragen: Datenschutz nach innen, Verschlüsselungstechnik, weiteres Rollout

Im Bereich Daten­schutz ist die Fra­ge nach einem Daten­leck von „innen“ eben­so wich­tig. Ein Bei­spiel aus Asi­en: In Sin­ga­pur wur­den die Namen von 14 000 HIV-Erkrank­ten, von die­sen unge­wollt, über einen Zugriffs­be­rech­tig­ten auf die elek­tro­ni­schen Pati­en­ten­ak­ten an die Öffent­lich­keit gezerrt. Nicht aus­rei­chend kom­ple­xe Ver­schlüs­se­lungs­tech­ni­ken für die Daten der deut­schen elek­tro­ni­schen Pati­en­ten­ak­te sind ein wei­te­rer Kri­tik­punkt. Beson­ders deut­lich fällt die Kri­tik von Psy­cho­the­ra­peu­ten aus Bay­ern zur ePA aus: Bei Bekannt­wer­den von psy­chi­schen Erkran­kun­gen, z. B. durch Daten­ver­lus­te im Netz, sind die Stig­ma­ti­sie­run­gen durch die Gesell­schaft immer noch beson­ders schwerwiegend.

Ins Digi­ta­li­sie­rungs-Pro­jekt ePa sol­len die Kran­ken­häu­ser sowie­so erst ab Anfang 2022 ein­ge­bun­den sein. Von Alters­hei­men oder Senio­ren­re­si­den­zen ist in der vor­ge­leg­ten Roll­out-Pla­nung, die vor Coro­na erstellt wur­de, gar nicht erst die Rede.