Anzeige Digitalisierung im Gesundheitswesen 3. ehealth-Day: Wie gut es funktioniert – in Dänemark und Estland

Was kann Deutschland von anderen Ländern wie Dänemark, Estland und Schweden lernen, um die Digitalisierung im Gesundheitssystem voranzubringen? In Workshops am 3. ehealth-Day wurden mit Impulsvorträgen von Landesvertretern dortige digitale Gesundheitslösungen vorgestellt und Ideen für die Anwendung in Deutschland diskutiert.