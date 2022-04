Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf zeigt die prak­ti­ka­blen Wege der Digi­ta­li­sie­rung auf Bild: Alex­an­der Meyer-Köring

Bereits jetzt wis­sen vie­le Ein­rich­tun­gen nicht mehr, wie sie eine adäqua­te Pati­en­ten- und Bewoh­ner­ver­sor­gung gewähr­leis­ten kön­nen. Trotz­dem muss man kon­sta­tie­ren, dass wir mit Blick auf die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung per­so­nell noch aus dem Vol­len schöp­fen können.

Denn wenn sich in den nächs­ten 5 bis 10 Jah­ren die gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand bege­ben, wird nicht nur der Gesund­heits­be­reich hän­de­rin­gend nach qua­li­fi­zier­tem Per­so­nal suchen, son­dern es wird einen gna­den­lo­sen Wett­be­werb aller Bran­chen geben. Mit­hin müs­sen jetzt die Wei­chen gestellt wer­den, um der zukünf­ti­gen Ent­wick­lung nicht hoff­nungs­los aus­ge­lie­fert gegenüberzustehen.

Digitalisierung: Retter in der Not?

Ein mög­li­cher Aus­weg aus die­sem Dilem­ma könn­te die Aus­wei­tung digi­ta­ler Lösun­gen und der ver­stärk­te Ein­satz von künst­li­cher Intel­li­genz im Gesund­heits­we­sen sein. Die­ser Pro­blem­lö­sungs­an­satz wird aller­dings kon­tro­vers diskutiert.

Im Rah­men der nächs­ten Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens (JHC), wel­che am 19. Mai live in den Köl­ner Sar­to­ry Sälen statt­fin­det, wird die­ser The­men­kom­plex mit hoch­ka­rä­ti­gen Refe­ren­ten einer inten­si­ven Betrach­tung zuge­führt. Auch prä­sen­tiert das kon­gress­be­glei­ten­de Inno­va­ti­ons­fo­rum ein­drucks­vol­le Mög­lich­kei­ten, wie Fach­kräf­te in Pfle­ge und Medi­zin tat­kräf­tig unter­stützt und ent­las­tet wer­den können.

Pflegefortbildung des Westens

Für alle Unter­neh­men, die über die Berufs­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­diens­te und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) ver­si­chert sind, besteht die Mög­lich­keit pro Betriebs­stät­te zwei Teil­neh­mer kos­ten­los zum dies­jäh­ri­gen JHC anzu­mel­den. Über den nach­fol­gen­den Link kom­men Sie direkt zur Anmel­dung auf BGW-Online.

Soll­ten Sie mehr als zwei Per­so­nen zu die­ser ein­zig­ar­ti­gen Ver­an­stal­tung anmel­den wol­len, haben Sie die Mög­lich­keit, dies kom­for­ta­bel online über den Link JHC zu voll­zie­hen.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens (JHC) ist mit 6 Fort­bil­dungs­punk­ten der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (RbP) zer­ti­fi­ziert. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung erhal­ten Sie HIER!