Spä­tes­tens seit der Coro­na-Pan­de­mie wis­sen wir: Die Repu­blik hinkt in Sachen Digi­ta­li­sie­rung des Gesund­heits­we­sens mei­len­weit hin­ter­her: Der Digi­tal-Health-Index der Ber­tels­mann­Stif­tung posi­tio­niert Deutsch­land auf den vor­letz­ten Platz.

Eigent­lich schmach­voll für eine Nati­on, die sich in der tech­no­lo­gisch-indus­tri­el­len Welt­eli­te wähnt. Nur das Ergeb­nis beim dies­jäh­ri­gen ESC ist noch schlechter.

Wie es anders gehen kann zeigt hin­ge­gen Spit­zen­rei­ter Est­land: Elek­tro­ni­sche Rezep­te und Ver­schrei­bun­gen, tele­me­di­zi­ni­sche Bera­tung oder eine elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te – Din­ge die hier­zu­lan­de vie­ler­orts nur im klei­nen Rah­men oder auf dem Papier exis­tie­ren, sind für die Esten bereits seit län­ge­rem Real­ti­tät.

Bundesregierung will Digitalisierungsstrategie

Bereits die frü­he­re Bun­des­re­gie­rung war – zuletzt mit einer schnel­len Abfol­ge von Geset­zes­ver­ab­schie­dun­gen – um „mehr Dampf“ bei der Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen bemüht.

Auch die aktu­el­le Regie­rung hat sich die Digi­ta­li­sie­rung in der Pfle­ge und in der Med­zin ins Heft geschrie­ben. So sol­len laut Koali­ti­ons­ver­trag (vgl. Sei­te 65) im Gesund­heits­we­sen und in der Pfle­ge eine Digi­ta­li­sie­rungs­stra­te­gie initi­iert wer­den, die regel­mä­ßig fort­zu­schrei­ben ist.

Dabei soll ein beson­de­rer Fokus auf die Lösung von Ver­sor­gungs­pro­ble­men und die Per­spek­ti­ve der Nut­ze­rin­nen und Nut­zer gelegt werden.

Eine Strategie zur Digitalisierung in der Pflege?

Doch wie kann eine sol­che Digi­ta­li­sie­rungs­stra­te­gie aus­se­hen? Um eine Ant­wort für den Bereich Pfle­ge bemüht sich seit 2020 ein Bünd­nis von sie­ben Ver­bän­den. Hier­in zusam­men­ge­schlos­sen haben sich

der Bun­des­ver­band Gesund­heits-IT (bvitg),

der Digi­tal­ver­band Sozi­al­wirt­schaft FINSOZ,

der Deut­sche Evan­ge­li­sche Ver­band für Alten­ar­beit und Pfle­ge (DEVAP),

der Deut­sche Pfle­gerat (DPR),

der Ver­band dia­ko­ni­scher Dienst­ge­ber in Deutsch­land (VdDD),

der Ver­band katho­li­scher Alten­hil­fe in Deutsch­land (VKAD)

und der Ver­band für Digi­ta­li­sie­rung in der Sozi­al­wirt­schaft (vedi­so).

Bereits im August 2020 hat das Bünd­nis ein gemein­sa­mes Posi­ti­ons­pa­pier ver­öf­fent­licht und in die­sem unter ande­rem die Ent­wick­lung eines natio­na­len Stra­te­gie­plans gefor­dert. Mit die­sem soll­ten stra­te­gi­sche Wei­chen gestellt, Ziel­mar­ken gesetzt und bestehen­de Hemm­nis­se, wie bei­spiels­wei­se offe­ne Rechts­fra­gen, kon­se­quent besei­tigt werden.

Dar­über hin­aus emp­fiehlt das Bünd­nis den Auf­bau von beglei­ten­den Struk­tu­ren. Vor­ge­schla­gen wird die Ein­rich­tung eines beim Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um anzu­sie­deln­des Kom­pe­tenz­zen­trum „Digi­ta­le Pfle­ge“.

Auf­ga­ben des Kom­pe­tenz­zen­trums wären die Ent­wick­lung von Kon­zep­ten zur Digi­ta­li­sie­rung in der Pfle­ge, die Gestal­tung der digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on in allen pfle­ge­be­zo­ge­nen Ver­sor­gungs­sek­to­ren, die Ver­net­zung aller Akteu­re sowie die För­de­rung der gesell­schaft­li­chen Akzep­tanz, heißt es in dem Papier.

Bestand­teil des Kom­pe­tenz­zen­trums soll­te wei­ter­hin ein inter­dis­zi­pli­nä­res Exper­ten­gre­mi­um sein. Die­ses wür­de mit der Erar­bei­tung von Emp­feh­lun­gen, Leit­li­ni­en und ver­bind­li­chen Stan­dards beauftragt.

Verbändebündnis setzt Eckpunkte fest

Auf­bau­end auf den Aus­sa­gen des Koali­ti­ons­ver­tra­ges hat das Ver­bän­de­bünd­nis ers­te Vor­schlä­ge zum Inhalt, zur Glie­de­rung und zum Vor­ge­hen im Rah­men des natio­na­len Stra­te­gie­plans zur Digi­ta­li­sie­rung der Pfle­ge formuliert.

Hier­in fin­den sich auch die in dem oben genann­ten Posi­ti­ons­pa­pier bereits gemach­ten Vor­schlä­ge zur Errich­tung eines Kom­pe­tenz­zen­trums sowie eines Exper­ten­gre­mi­ums – in etwas ver­fei­ner­ter Form – wieder.

Das Bünd­nis betont, dass die Digi­ta­li­sie­rung kein Selbst­zweck sei. Die vor­ge­schla­ge­nen Bau­stei­ne und Maß­nah­men des Stra­te­gie­plans „Digi­ta­li­sie­rung der Pfle­ge“ sei­en des­halb pri­mär an fol­gen­de fünf über­ge­ord­ne­te Zie­le auszurichten:

Prä­ven­ti­on zur Ver­mei­dung von Pflegebedürftigkeit

Ver­bes­se­rung der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung der Nut­ze­rin­nen und Nutzer

Ver­bes­se­run­gen der Arbeits­be­din­gun­gen der Pflegekräfte

Siche­rung von tech­no­lo­gi­scher Infra­struk­tur und Innovationen

Wirt­schaft­lich­keit und Nachhaltigkeit

Lauterbach: Bleiben im Gespräch

Am 13. Juni 2022 kam es jetzt in Ber­lin zu einem Tref­fen zwi­schen Ver­tre­tern des Bünd­nis­ses und Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Prof. Dr. Karl Lau­ter­bach (SPD). Hier­bei wur­den die Vor­schlä­ge an dem Minis­ter überreicht.

Zugleich beton­ten die Ver­bän­de­ver­tre­ter, wel­che Chan­cen die Digi­ta­li­sie­rung gera­de für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und Pfle­gen­de bie­te. Zugleich gebe es beson­de­re Hür­den, etwa bei der tech­ni­schen Aus­stat­tung der Ein­rich­tun­gen, der Aner­ken­nung digi­ta­ler Doku­men­te und der Refi­nan­zie­rung, erklär­ten die Vertreter.

Der Gesund­heits­mi­nis­ter begrüß­te den initi­ier­ten Aus­tausch und sicher­te dem Bünd­nis zu, über die anste­hen­den Schrit­te zur Digi­ta­li­sie­rung in der Pfle­ge im Gespräch zu bleiben.

Quel­le: VdDD, DPR, Bundesregierung