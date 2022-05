Die Chancen, aber auch die Risiken der fortschreitenden Digitalisierung in der Pflege waren das Kernthema der vierten Auflage der „Pflegefortbildung des Westens“ (JHC) am Donnerstag, 19. Mai, in den Kölner Sartory-Sälen.

Ran­dolf Mäser, Geschäfts­füh­rer der Bezirks­ver­tre­tung Mainz der BGW bei sei­nem Gruß­wort auf der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC 2022.

„Digi­tal first – Beden­ken second.“ Dies war einer der Wahl-Slo­gans einer mitt­ler­wei­le in der Bun­des­re­gie­rung ver­tre­te­nen Par­tei – doch inwie­weit lässt sich die Devi­se aufs Gesund­heits- und Pfle­ge­we­sen über­tra­gen? „Wenn man über­haupt etwas Posi­ti­ves aus der nun all­mäh­lich hin­ter uns lie­gen­den Coro­na-Pan­de­mie her­aus­zie­hen kann, ist es, dass wir uns end­gül­tig dem Digi­ta­len zuge­wandt haben. Ich hof­fe, dass die letz­ten Fax­ge­rä­te in den Behör­den durch moder­ne PC-Tech­nik ersetzt wer­den; der QR-Code, der längst tot­ge­sagt war, erleb­te eine Renais­sance“, beton­te Kon­gress-Initia­tor Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf in sei­ner Eröffnungsrede.

„Noch vor eini­gen Jah­ren hät­te man jeman­den für ver­rückt erklärt, wenn die­ser erklär­te, dass er sei­ne Fort­bil­dung per Online-Kon­fe­renz macht, denn Zoom & Co. kann­te kaum jemand. Wir scho­nen die Umwelt, wir spa­ren Zeit, wir brau­chen nicht hin und her fah­ren“, so Groß­kopf wei­ter. „Aber es fehlt etwas: die Begeg­nung unter­ein­an­der, das Gespräch. Wir alle sind nun mal sozia­le Men­schen. Zum Glück kön­nen wir nun die Gesich­ter wie­der erken­nen, die nicht mehr hin­ter Mas­ken ver­bor­gen sind.“

Doch wehe dem, der an den Vor­zü­gen des Digi­ta­len nicht teil­neh­men kann oder will – weil er oder sie es nie gelernt haben, oder sich im fort­ge­schrit­te­nen Alter nicht mehr aneig­nen wol­len. Dar­auf mach­te auch Mode­ra­tor Jörg Schmeng­ler von der Berufs­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) auf­merk­sam. „Die Wahr­neh­mung des Rechts auf eine ana­lo­ge Welt wird immer schwie­ri­ger. Die zweit­größ­te Bank Deutsch­lands etwa hat in der Coro­na-Zeit ihr Fili­al­netz von 1000 auf 400 redu­ziert. Und das mit dem Schu­he­kau­fen ist kniff­lig, wenn es in der Innen­stadt kei­ne Läden mehr gibt.“ – „Es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Eine Rie­sen­chan­ce, die aber auch Risi­ken birgt“, fand auch Mari­na Fili­po­vić, Pfle­ge­di­rek­to­rin und Vor­stands­mit­glied der Uni­kli­nik Köln, in ihrem Grußwort.

In ihrem Hei­mat­land Kroa­ti­en etwa sei die Digi­ta­li­sie­rung schon viel wei­ter. „Dort sind E‑Rezepte schon längst Stan­dard. Mei­ne Schwes­ter war bei ihrem Besuch in Köln erstaunt, beim Arzt ein Stück Papier über­reicht zu bekom­men.“ Auch Ange­li­ka Zege­lin, eme­ri­tier­te Pro­fes­so­rin für Pfle­ge­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Witten/Herdecke, berich­te­te von Wider­stän­den unter Aus­zu­bil­den­den gegen all­zu­viel Tech­nik. „Da heißt es schon mal, ich bin gera­de in die Pfle­ge gegan­gen, damit ich das nicht habe – dass ich am Men­schen arbei­te.“ Dass es zur demo­gra­fi­schen Lücke kei­ne ver­läss­li­chen Zah­len gebe, sei eine gesund­heit­li­che Kata­stro­phe, beton­te sie.

Wie sehr das demo­gra­fi­sche Pro­blem nach digi­ta­ler (Ab-)Hilfe schreit, ver­deut­lich­te Prof. Dr. Groß­kopf in sei­nem spä­te­ren Vor­trag „Wege aus der demo­gra­fi­schen Kata­stro­phe“. Denn wenn die Baby­boo­mer aus den 1960er-Jah­ren in Ren­te gin­gen, wer­de sich die Lage schlag­ar­tig ver­schär­fen. „So gut, wie es uns jetzt per­so­nell geht, wird es uns in den nächs­ten 30, 40 Jah­ren nicht mehr gehen. Wir haben jetzt sozu­sa­gen ein Best-Case-Sze­na­rio.“ Man müs­se über ein höhe­res Ren­ten­al­ter nach­den­ken, und ein Auf­he­ben der star­ren Pen­sio­nie­rungs-Gren­zen. „Arbeit hat eben auch etwas Sinn­stif­ten­des, vie­le wol­len gar nicht aufhören.“

Sein Kanz­lei-Kol­le­ge, Rechts­an­walt Hubert Klein, ging auf die Fra­ge des Daten­schut­zes ange­sichts der drän­gen­den digi­ta­len Durch­drin­gung von Gesund­heit und Pfle­ge ein – mit dem immer noch aktu­el­len Urteil des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts, als auch der „sehr belieb­ten“ DSGVO. Doch Deutsch­land lau­fe Gefahr, den Bogen zu über­span­nen. „Was hät­ten wir uns in der Coro­na-Nach­ver­fol­gung erspa­ren kön­nen, wenn der Daten­schutz nicht so peni­bel gehand­habt wor­den wäre? Dass ich an die­sem und jenem Tag in der und jener Knei­pe war, na und? Wir schüt­zen uns in Deutsch­land zu Tode, das sage ich seit Jahren.“

Abschluss­run­de des Inno­va­ti­ons­fo­rums auf der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC 2022.

„Tech­nik tötet Mensch­lich­keit – die­se The­se lässt sich in der Pra­xis nicht bestä­ti­gen“, pos­tu­lier­te dage­gen Bir­git Michels-Rieß, Ein­rich­tungs­lei­te­rin bei den Bie­le­fel­der Bodel­schwingh­schen Stif­tun­gen (Alten­hil­fe Bethel). „Bei den Ein­sät­zen von digi­ta­len Ange­bo­ten hat sich gezeigt, dass tech­ni­sche Sys­te­me bei der Ent­wick­lung und dem Ein­satz die vor­han­de­nen Pfle­ge­kräf­te ent­las­ten, und in ihrer Arbeit unter­stüt­zen müs­sen – und dabei gleich­zei­tig die Bezie­hungs­ar­beit nicht ein­schrän­ken dür­fen.“ Mit dem The­ma Tele­me­di­zin beschäf­tigt sich Micha­el Cza­plik von der RWTH Aachen.

Tele-Visi­ten könn­ten etwa durch ein­ge­spar­te Fahrt­zei­ten Res­sour­cen spa­ren hel­fen; doch digi­ta­le Arzt­an­ge­bo­te erfor­der­ten lang­jäh­ri­ge prak­ti­sche Erfah­rung und eine gute Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Fähig­keit. Beim beglei­ten­den Satel­li­ten­sym­po­si­um der Berufs­ge­nos­sen­schaft für die Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) gab es eine inter­es­san­te Pro- und Con­tra-Debat­te zur Digi­ta­li­sie­rung zwi­schen Det­lef Fried­rich, Geschäfts­füh­rer der con­tec GmbH für Per­so­nal­be­ra­tung in der Gesund­heits­bran­che, und Gui­do Heu­el, Pro­fes­sor an der Katho­li­schen Hoch­schu­le NRW, Stand­ort Köln (KatHO).

Grup­pen­bild der Inno­va­teu­re auf der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC 2022.

Und zudem gab es einen neu­en Zugang in der Sie­ger­lis­te des Inno­va­ti­ons­fo­rums, das 2019 zur ers­ten „Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens“ Pre­mie­re gefei­ert hat­te. Zwölf Unter­neh­men nah­men mit ihren Neu­ent­wick­lun­gen und Pro­duk­ten am Wett­be­werb für Inno­va­teu­re teil; es sieg­te die Plan­He­ro GmbH aus Dres­den, die ein KI-gestütz­tes Per­so­nal­pla­nungs- und Schicht­ma­nage­ment-Sys­tem vor­stell­te. Dies wur­de vor allem Din­gen von den anwe­sen­den Pfle­ge­dienst­lei­tun­gen goutiert.

Die Sie­ger des dies­jäh­ri­gen Inno­va­ti­ons­fo­rums auf der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC 2022: Planhero

Auf dem zwei­ten Platz lan­de­ten die enna GmbH mit einem senio­ren­ge­rech­ten Tablet- und Smart-Home-Sys­tem, gefolgt von der LUCI GmbH, einer Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Social-Media-Platt­form für Ein­rich­tun­gen, Bewoh­ner und Ange­hö­ri­ge, um ein­fa­cher und güns­ti­ger zu kom­mu­ni­zie­ren und zusam­men­zu­ar­bei­ten. In den Vor­jah­ren hat­ten die Pfle­ge­wis­sen-Quiz-App „SuperN­ur­se“, die Smart­pho­ne-gestütz­te Gang- und Sturz­prä­ven­ti­ons­ana­ly­se der Lin­de­ra GmbH und das Deutsch­kurs-Sprach­an­ge­bot für Pfle­ge­kräf­te der Bil­dungs­pro­fis Inter­na­tio­nal UG das Ren­nen gemacht.

Die fünf­te Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens wird am 11. Mai 2023 statt­fin­den, erneut „live und in Far­be“ auf der Büh­ne der Köl­ner Sartory-Säle.