"Wir konzentrieren uns oft nur auf die Wunde. Wir müssen aber den Menschen begreifen, mit seinen Sorgen, Ängsten und Nöten", sagt Thomas Bonkowski. Was er damit meint, wird er in seinem Vortrag mit dem programmatischen Titel "Der Mensch im Mittelpunkt: Empathie – Zwingender Bestandteil einer zielführenden Wundbehandlung!" auf dem kommenden Interdisziplinären WundCongress ausführen.

Thomas Bonkowski vom Universitätsklinikum Regensburg ist im Referenten-Team des zwölften Interdisziplinären WundCongress (IWC) am 28. November in den Kölner Sartory-Sälen vertreten. Unter seinem Vortragstitel “Der Mensch im Mittelpunkt: Empathie – Zwingender Bestandteil einer zielführenden Wundbehandlung!” will er die zwischenmenschliche Seite der Wundversorgung ins Blickfeld rücken. “Wir konzentrieren uns oft nur auf die Wunde. Wir müssen aber den Menschen begreifen, mit seinen Sorgen, Ängsten und Nöten”, ist er überzeugt, wie er im Dialog mit Kongress-Initiator Prof. Dr. Volker Großkopf verriet.

