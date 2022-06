Wer darf die­se Wun­de ver­sor­gen? Bild: Sus­an Lemson

Einleitung

Den Hin­ter­grund der Abrech­nungs­un­si­cher­hei­ten bil­den die Rah­men­emp­feh­lun­gen des GKV-Spit­zen­ver­ban­des nach § 132a Absatz 1 SGB V, die ihrer Funk­ti­on nach den Inhalt des Sach­leis­tungs­an­spruchs der Ver­si­cher­ten gegen die Kran­ken­kas­sen auf häus­li­che Kran­ken­pfle­ge begrün­den und Kri­te­ri­en zur Bestim­mung der Leis­tungs­qua­li­tät erheben.

Neben all­ge­mei­nen Rege­lun­gen für die häus­li­che Kran­ken­pfle­ge ent­hal­ten die Rah­men­emp­feh­lun­gen in die­sem Sin­ne nun­mehr auch dif­fe­ren­zier­te Anfor­de­run­gen an die Ver­sor­gung von Pati­en­ten mit chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den. Einer der Haupt-Knack­punk­te ist hier­bei die Fra­ge nach dem vor­zu­hal­ten­den Qua­li­fi­ka­ti­ons­pro­fil der pfle­ge­ri­schen Leistungserbringer.

Wund­ver­sor­gung im Aufbruch Besu­chen Sie am 24. Novem­ber 2022 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress (IWC) – live in Köln oder vir­tu­ell zuhause. Jetzt schnell Plät­ze sichern

Dies­be­züg­lich wird die Berech­ti­gung zur Ver­sor­gung von chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den nach der Leis­tungs­zif­fer 31a der HKP-Richt­li­nie unter ande­rem an das Vor­lie­gen bestimm­ter Zusatz­qua­li­fi­ka­tio­nen des in die Behand­lung ein­ge­bun­de­nen Per­so­nals geknüpft.

Im Kern wird durch § 6 der Rah­men­emp­feh­lun­gen den Fach­lei­tun­gen der Nach­weis einer zer­ti­fi­zier­ten Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on mit einem Unter­richts­um­fang von 168 Stun­den und den, die chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den ver­sor­gen­den Pfle­ge­fach­kräf­ten die Vor­la­ge einer wund­spe­zi­fi­schen Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on im Umfang von 84 Unter­richts­ein­hei­ten abverlangt.

Rah­men­emp­feh­lung GVK Spitzenverband

Qualität der Homecare-Dienstleistung

Befürch­tet wird, dass die Absol­vie­rung der vor­ge­nann­ten wund­spe­zi­fi­schen Aus­bil­dun­gen für die häus­li­che Kran­ken­pfle­ge auch auf die Dimen­sio­nen des beruf­li­chen Han­delns in ande­ren koope­rie­ren­den Berei­chen der Leis­tungs­er­brin­gung in Medi­zin und Pfle­ge über­tra­gen wer­den könn­ten. Eine gewis­se Sach­nä­he ist bei­spiels­wei­se in dem Auf­ga­ben­ge­biet der Ver­sor­gung von Pati­en­ten mit medi­zi­ni­schen Hilfs­mit­teln und Ver­band­mit­teln durch Home­ca­re-Unter­neh­men zu Hau­se und in Pfle­ge- oder Alten­hei­men zu ver­zeich­nen. Aller­dings fußt der Anspruch der Ver­si­cher­ten in die­sem Leis­tungs­um­feld auf den §§ 31 und 33 SGB V, die von der ver­trags­ärzt­li­chen Ver­ord­nung aus­ge­prägt wer­den. Die Leis­tung eines Home­ca­re-Unter­neh­mens beschränkt sich in dem Ver­sor­gungs­drei­eck zwi­schen Kran­ken­kas­se, Ver­trags­arzt und ambu­lan­tem, bzw. sta­tio­nä­ren Pfle­ge­dienst­leis­ter auf die, mit dem ver­ord­ne­ten Pro­dukt untrenn­bar ver­bun­de­nen Dienst­leis­tun­gen, wie zum Bei­spiel­die Zur­ver­fü­gung­stel­lung, Ein­wei­sung und Bera­tung. Inso­weit ist von die­ser Sei­te aus sicher­zu­stel­len, dass die im Hilfs­mit­tel­ver­zeich­nis nach § 139 SGB V fest­ge­leg­ten Anfor­de­run­gen an die Qua­li­tät der Hilfs­mit­tel, bzw. an die Eigen­schaf­ten der Ver­band­mit­tel im Sin­ne der aktua­li­sier­ten Arz­nei­mit­tel-Richt­li­nie (AM-RL) den dort jeweils gefor­der­ten Stan­dards ent­spre­chen. Der Rück­griff auf die Qua­li­fi­ka­ti­ons­pro­fi­le der Rah­men­emp­feh­lun­gen des GKV-Spit­zen­ver­ban­des schlägt daher in Erman­ge­lung eines ver­gleich­ba­ren Auf­ga­ben­spek­trums zwi­schen der Home­ca­re-Ver­sor­gung und den HKP-Leis­tun­gen fehl.

Nichtärztliches Personal in der Arztpraxis

Dies deckt sich im Ergeb­nis auch für die Bezug­nah­me des for­mel­len Aus­bil­dungs­er­for­der­nis­ses des nicht­ärzt­li­chen Per­so­nals in der nie­der­ge­las­se­nen Ver­trags­arzt­pra­xis, des­sen Ange­hö­ri­ge Leis­tun­gen der Wund­ver­sor­gung und den Ver­band­wech­sel auf Anord­nung für den Arzt über­neh­men. Ent­schei­den­de Aus­sa­gen über die fach­li­chen Qua­li­fi­ka­ti­ons­vor­aus­set­zun­gen tref­fen hier die Part­ner der Bun­des­man­tel­ver­trä­ge, die gemäß § 28 Absatz 1 SGB V für die ambu­lan­te Ver­sor­gung bei­spiel­haft fest­le­gen, wel­che ärzt­li­chen Tätig­kei­ten von Arzt­hel­fe­rin­nen, MTA´s, Medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten, etc. über­nom­men wer­den dür­fen und wel­che Anfor­de­run­gen an die Erbrin­gung zu stel­len sind. Bedient sich der Arzt also der Hil­fe­leis­tun­gen nicht­ärzt­li­chen Per­so­nals soll­te er die Qua­li­tät sei­ner Dele­ga­tio­nen an dem Bei­spiel­ka­ta­log des Anhangs zur Anla­ge 24 des BMV‑Ä aus­rich­ten. Wenn­gleich eine Fort­bil­dung zum Wundexperten/Wundmanager oder das Cur­ri­cu­lum „Ambu­lan­te Ver­sor­gung älte­rer Men­schen“ aus­drück­lich erwünscht ist, reicht die Qua­li­fi­ka­ti­on der medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten und des Per­so­nal mit ver­gleich­ba­rer heil­be­ruf­li­cher Aus­bil­dung nach der Num­mer 10 der „All­ge­mei­nen dele­gier­ba­ren ärzt­li­chen Tätig­kei­ten“ für die Über­nah­me der Fol­ge­ver­sor­gungs­maß­nah­men in der Wund­ver­sor­gung und den Ver­band­wech­sel aus.

Ver­ein­ba­rung des GKV-Spit­zen­ver­ban­des zur Dele­ga­ti­on ärzt­li­cher Tätigkeiten

Wer­den dar­über hin­aus aller­dings von soge­nann­ten „nicht-ärzt­li­chen Pra­xis­as­sis­ten­ten“ Ver­sor­gungs­maß­nah­men in der Häus­lich­keit der Pati­en­ten, in Alten- oder Pfle­ge­hei­men oder in ande­ren beschüt­zen­den Ein­rich­tun­gen erbracht, muss die dies­be­züg­li­che Dele­ga­ti­ons-Ver­ein­ba­rung der Anla­ge 8 BMV‑Ä beach­tet wer­den. Ent­spre­chend § 7 die­ser Ver­ein­ba­rung sind auf die Pri­mär­qua­li­fi­ka­ti­on auf­bau­en­de Zusatz­qua­li­fi­ka­tio­nen zu den The­men „Berufs­bild“, „medi­zi­ni­sche Kom­pe­tenz“ und „Kommunikation/Dokumentation“, eine prak­ti­sche Fort­bil­dung in Form von Haus­be­su­chen und eine Fort­bil­dung in „Not­fall­ma­nage­ment“ nach­zu­wei­sen, deren zeit­li­cher Umfang von der Dau­er der Berufs­zu­ge­hö­rig­keit abhängt.

Dele­ga­ti­ons­ver­ein­ba­rung der Bundesärztekammer

Spezialisierte Einrichtungen zur Wundhandlung

Mit dem Gesetz zur Stär­kung der Heil- und Hilfs­mit­tel­ver­sor­gung (HHVG) hat der Gesetz­ge­ber das Ver­sor­gungs­an­ge­bot der Wund­be­hand­lung gestärkt, indem durch § 37 Absatz 7 SGB V eine Mög­lich­keit geschaf­fen wor­den ist, in spe­zia­li­sier­ten Ein­rich­tun­gen außer­halb der Häus­lich­keit der Ver­si­cher­ten die Leis­tun­gen der Wund­ver­sor­gung zu erbrin­gen, wenn die­se auf­grund der Kom­ple­xi­tät der Wund­ver­sor­gung oder den Gege­ben­hei­ten in der Häus­lich­keit im gewohn­ten Umfeld der Pati­en­tin oder des Pati­en­ten vor­aus­sicht­lich nicht mög­lich ist (zum Bei­spiel in soge­nann­ten Wundzentren).

Obwohl hier­durch das Prin­zip der „Häus­lich­keit“ zuguns­ten des Leis­tungs­or­tes der „spe­zia­li­sier­ten Ein­rich­tung“ geöff­net wird, hat der Gesetz­ge­ber die Aus­ge­stal­tung der qua­li­täts­ge­si­cher­ten Ver­sor­gung in den Wund­zen­tren aus­drück­lich der Richt­li­ni­en­kom­pe­tenz gemäß § 92 SGB V des Gemein­sa­men Bun­des­aus­schuss zuge­wie­sen, wor­aus sich der unmit­tel­ba­re Rück­schluss auf die Rah­men­emp­feh­lun­gen des GKV-Spit­zen­ver­ban­des nach § 132a SGB V ablei­ten lässt. Mit dem Blick auf das zu for­dern­de Qua­li­fi­ka­ti­ons­pro­fil des in einem Wund­zen­trum täti­gen Pfle­ge­fach­per­so­nals bedeu­tet dies, dass die durch § 6 der Rah­men­emp­feh­lun­gen gefor­der­ten zer­ti­fi­zier­ten Zusatz­qua­li­fi­ka­tio­nen sowohl von der ver­ant­wort­li­chen Fach­pfle­ge­kraft als auch von den Pfle­ge­fach­kräf­ten, die eigen­ver­ant­wort­lich die fach­pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung chro­ni­scher und schwer hei­len­der Wun­den über­neh­men, nach­ge­wie­sen wer­den müssen.

Fristen zur Erlangung der Zusatzqualifikation

Recht­li­che Nor­men gestal­ten die Rechts­ord­nung für die Zukunft und ent­fal­ten ihre Wir­kung grund­sätz­lich mit dem Inkraft­tre­ten. Die GKV-Rah­men­emp­feh­lun­gen nach § 132a zur Ver­sor­gung mit Häus­li­cher Kran­ken­pfle­ge legt die­sen Ter­min nach § 9 Absatz 1 auf den 1.1.2022 fest. Neue Regu­la­ri­en betref­fen jedoch regel­mä­ßig auch bestehen­de Rechts­ver­hält­nis­se. Über­gangs­fris­ten die­nen in die­sem Sin­ne der Ver­mei­dung unbil­li­ger Här­ten. Mit dem Blick auf das Erfor­der­nis des Vor­lie­gens der spe­zi­fi­schen Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on des Fach­pfle­ge­per­so­nals, das die Ver­sor­gung von chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den durch­führt, sieht die GKV-Rah­men­emp­feh­lung daher die gestie­ge­nen Qua­li­fi­ka­ti­ons­an­for­de­run­gen bei bestehen­den Pfle­ge­diens­ten der­zeit aus­nahms­wei­se noch als erfüllt an, wenn alle Pfle­ge­kräf­te, die in der Wund­ver­sor­gung eigen­ver­ant­wort­lich tätig sind, über eine fach­spe­zi­fi­sche Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on in Höhe von 56 Unter­richts­ein­hei­ten ver­fü­gen. Ergän­zend wird dar­über hin­aus jedoch auch ver­langt, dass min­des­tens 50 Pro­zent der die Ver­sor­gung eigen­ver­ant­wort­lich durch­füh­ren­den Fach­kräf­te die not­wen­di­ge Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on inner­halb von 2 Jah­ren erzie­len. Inner­halb wei­te­rer 2 Jah­re müs­sen nach dem Wil­len der Norm­ge­ber alle an der Wund­ver­sor­gung betei­lig­ten Pfle­ge­fach­kräf­te über die spe­zi­fi­sche Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on zur Ver­sor­gung chro­ni­scher und schwer hei­len­der Wun­den ver­fü­gen (vgl. § 6 Absatz 16). Mit dem Ablauf des Jah­res 2025 müs­sen daher alle in der auf die Wund­ver­sor­gung spe­zia­li­siert-täti­gen Pfle­ge­fach­kräf­te über das for­mel­le Qua­li­fi­ka­ti­ons­pro­fil der GKV-Rah­men­emp­feh­lung verfügen.

Verpflichtung zur Fortbildung

Über­dies sind die Trä­ger von spe­zia­li­sier­ten Leis­tungs­er­brin­gern zur Ver­sor­gung von chro­ni­schen und schwer hei­len­den Wun­den ver­pflich­tet, die fach­li­che Kom­pe­tenz ihrer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitt­ar­bei­ter durch durch fach­spe­zi­fi­sche Fort­bil­dun­gen zu gewährleisten.

Die­se die­nen der Aktua­li­sie­rung des fach­spe­zi­fi­schen Wis­sens (zum Bei­spiel erfolg­rei­ches Wund­ma­nage­ment durch pha­sen­ge­rech­te Wund­ver­sor­gung, Grund­la­gen Haut und Wund­hei­lung, Wund­hei­lungs­pha­sen, pha­sen­ge­rech­te Wund­be­hand­lung, Wund­hei­lungs­stö­run­gen und Sta­gna­ti­on) oder der Rezer­ti­fi­zie­rung. Der Umfang der Fort­bil­dun­gen beträgt 10 Zeit­stun­den je Kalen­der­jahr und je Mit­ar­bei­te­rin und Mit­ar­bei­ter und wird auf die all­ge­mei­ne Fort­bil­dungs­ver­pflich­tung ange­rech­net (vgl. § 6 Absatz 10).

Juristische Konsequenzen

Sowohl die Richt­li­nie des Gemein­sa­men Bun­des­aus­schuss über die Ver­ord­nung von häus­li­cher Kran­ken­pfle­ge (HKP-Richt­li­nie) als auch die Rah­men­emp­feh­lun­gen des GKV-Spit­zen­ver­ban­des nach § 132a Absatz 1 SGB V sind sozi­al­ver­si­che­rungs­recht­li­che Instru­men­ta­ri­en zur Steue­rung der Rah­men­be­din­gun­gen der Leis­tungs­er­brin­ger­ver­hält­nis­se in der Wund­ver­sor­gung. Bei­de Regel­wer­ke sol­len die Grund­la­gen für die ver­trag­lich gere­gel­te Ver­gü­tung zwi­schen den Kran­ken­kas­sen und den spe­zia­li­sier­ten Leis­tungs­er­brin­gern bie­ten. Die dem Ver­gü­tungs­an­spruch gegen­über­ste­hen­de Fest­schrei­bung der gebo­te­nen Qua­li­täts­pa­ra­me­ter, wie zum Bei­spiel die Anfor­de­run­gen an die Eig­nung von spe­zia­li­sier­ten Leis­tungs­er­brin­gern, ist jedoch prin­zi­pi­ell auch geeig­net, die Defi­ni­ti­on des all­ge­mein aner­kann­ten fach­li­chen Stan­dards gemäß § 630a Absatz 2 BGB mit­zu­ge­stal­ten. Die­ser Stan­dard prägt die Schwel­le des Ver­schul­dens­maß­stabs der Fahr­läs­sig­keit im Sin­ne von § 276 Absatz 2 BGB aus und bil­det damit den ent­schei­den­den Anknüp­fungs­punkt für die Ein­stands­pflicht der Behand­lungs­sei­te in einem medi­zi­ni­schen Haf­tungs­pro­zess. Das Unter­schrei­ten der gebo­te­nen sozi­al­ver­si­che­rungs­recht­li­chen Vor­ga­ben, etwa durch den Ein­satz nicht hin­rei­chend qua­li­fi­zier­tem Per­so­nal kann daher aus die­sem Blick­win­kel mit einer dop­pel­ten Kon­se­quenz ver­bun­den sein. Zum einen ist hier­durch der Regress der Leis­tungs­ver­gü­tung durch die Kran­ken­kas­sen zu befürch­ten und zum ande­ren kann im Scha­dens­fall ein ungüns­ti­ger Aus­gang des Haf­tungs­pro­zes­ses zu befürch­ten sein. Nicht zuletzt kann die Vor­la­ge einer Abrech­nung, wel­che durch nicht hin­rei­chend qua­li­fi­zier­tes Per­so­nal erbracht wur­de, auch straf­recht­li­che Rele­vanz als Abrech­nungs­be­trug gemäß § 263 StGB ent­fal­ten. Die Bedeut­sam­keit der GKV-Rah­men­emp­feh­lun­gen soll­te daher, ins­be­son­de­re mit dem Blick auf das vor­zu­hal­ten­de Aus­bil­dungs­pro­fil, nicht unter­schätzt werden.