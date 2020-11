In wenigen Tagen ist es so weit: Der Interdisziplinäre WundCongress findet als rein virtuelles Event statt, sodass Sie sich bequem und sicher von zuhause aus dazuschalten können. Wie funktioniert der Login? Wie sieht die digitale Kongressplattform aus und wo geht's zur digitalen Kongresstasche? All diese und weitere Fragen erklärt Ihnen Kongresspräsident Prof. Dr. Volker Großkopf einfach und verständlich in diesem Video.

Vir­tu­ell, ein­zig­ar­tig und inter­dis­zi­pli­när: Der dies­jäh­ri­ge Inter­dis­zi­pli­nä­re Wund­Con­gress fin­det am 26. Novem­ber erst­mals aus­schließ­lich vir­tu­ell auf einer spe­zi­ell ein­ge­rich­te­ten digi­ta­len Platt­form statt. Das Event­fee­ling geht dabei kei­nes­wegs ver­lo­ren, es kommt direkt zu den Teil­neh­men­den nach Hau­se. Bequem und ein­fach kön­nen sich alle Teil­neh­men­den digi­tal dazu­schal­ten und sich durch das Haupt­pro­gramm, die Satel­li­ten­sym­po­si­en und die digi­ta­le Kon­gres­s­ta­sche hin­durch navi­gie­ren und die Indus­trie live und Wirk­lich­keits­nah in ihren zoom-Räu­men besu­chen. „Hal­ten Sie auf die­se Wei­se und wie gewohnt den so wich­ti­gen Aus­tausch zwi­schen den Wund­be­geis­ter­ten und den Aus­stel­lern auch bei die­sem vir­tu­el­len For­mat auf­recht!“, rich­tet sich Kon­gressprä­si­dent Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf an alle Teilnehmenden.

Schritt für Schritt: So navigieren Sie sich durch den Kongress

Selbst­ver­ständ­lich ist der Zugang zum digi­ta­len Kon­gress und die gesam­te Men­u­füh­rung so ein­fach und über­sicht­lich wie mög­lich gestal­tet. Eine detail­lier­te Anlei­tung zum Ein­wäh­len in den Kon­gress haben alle Teil­neh­men­den bereits bei der Anmel­dung erhal­ten. Für Sie erklärt Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf noch ein­mal per Video anschau­lich und Schritt für Schritt, wie man sich in den Kon­gress ein­wählt und zeigt, wie die digi­ta­le Platt­form aus­sieht und zu bedie­nen ist – tech­ni­sche Hin­der­nis­se wer­den auf die­se Wei­se kei­nem im Weg ste­hen! Am Kon­gress­tag wird pünkt­lich vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn der Zugangs­link für alle Teil­neh­men­den freigeschaltet.

Auch die not­wen­di­gen Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te sind für den dies­jär­hi­gen Kon­gress gesi­chert: bei ZWM/Kammerlander (8 Punk­te), der Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den (ICW) (6 Punk­te), der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (RbP) (6 Punk­te) sowie der Deut­schen Gesell­schaft für Wund­hei­lung und Wund­be­hand­lung (DGfW) (3 Punk­te). Zudem erhal­ten – als beson­de­res Extra – alle IWC-Teil­neh­men­de einen zwei­mo­na­ti­gen kos­ten­lo­sen Zugang zum Online-Fort­bil­dungs-Por­tal FIP, wor­über bis zu 13 wei­te­re Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te erwor­ben wer­den können!

Anmel­den lohnt sich also! Inter­es­sier­te kön­nen sich nach wie vor hier über Xing-Events anmel­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kon­gress sind auf www.wundcongress.de sowie auf der PWG-Theme­part­ner­sei­te zu finden.

